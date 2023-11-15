Как отметили в телеграмм-канале Совета по правам человека: «Правоохранители, местные чиновники боятся быть обвиненными в разжигании межнациональной розни. Это неправильно. Если возникают подростковые банды на национальной базе, не надо стесняться об этом говорить. Да, преступность не имеет национальности, но это именно национальная преступность… За то, как мы с вами обсуждаем проблемы миграции, кто-то может заклеймить нас исламофобами. Но мы не исламофобы, это очень важно понимать. Мы хотим решить проблемы миграции: коррупционные, интеграционные и другие»

Иван Шилов ИА Регнум

В самом деле, ксенофобия, враждебность к людям других национальностей, рас или культур — общественное зло и опасность.

Но иногда бывает, что борьба со злом раскармливает и укрепляет то самое зло, с которым она теоретически бралась бороться. Увы, но с борьбой против такого несомненного зла, как расовая и национальная нетерпимость, это бывает особенно часто.

Я приведу далекий от нас и потому безопасный пример. Смерть Джорджа Флойда в руках американской полиции вызвала бурную волну беспорядков под лозунгами BlackLivesMatter, «черные жизни важны». Чернокожие (или, еще чаще, белые активисты от их имени) горько жаловались на предвзятое отношение полиции, которая сразу видит в любом чернокожем бандита, на работодателей, которые избегают их нанимать, и на общество в целом, которое держит их на дне своим «системным расизмом».

Глубокое огорчение некоторых чернокожих на несправедливость жизни проявилось в том, что они разграбили и сожгли ряд крупных магазинов и множество мелких лавок в своих районах, к чему белые защитники их прав отнеслись с большим пониманием. Ситуации, когда воры (среди бела дня) разносят магазины, а полиция не дергается, не желая обвинений в расизме, повторяются до сих пор.

К чему это приводит? Естественно, к тому, что бизнес уходит из черных районов. Мол, глубоко сочувствуем вашему правому делу, но работать в таких условиях невозможно.

В итоге чернокожим еще труднее найти работу, а предвзятое отношение сограждан, на которое они жаловались, мягко говоря, не улучшилось, хотя его и предпочитают тщательно скрывать.

Больше всего страдают сами чернокожие, особенно те, кто как раз хотел бы жить тихо и честно работать. Во время беспорядков были убиты несколько афроамериканцев, в основном, владельцев лавок, которые пытались защитить свое с трудом нажитое имущество от погромщиков.

Их, однако, никто не сделал символом страданий афроамериканского народа. Таким символом остался Флойд, наркоман и уголовник. Специально это было сделано, чтобы держать чернокожих на дне под предлогом борьбы с расизмом, или так получилось по недомыслию, факт в том, что такая борьба ударила именно по тем, в чью пользу, якобы, велась.

Как так получается? В любой группе людей, независимо от их цвета кожи, национальности или того, как давно они живут в данной местности, есть какое-то число индивидов, склонных к асоциальному поведению, плюс еще какое-то число людей, которых относительно легко развратить. Чтобы успешно держать эту группу на дне, нужно поощрять худших, развращать слабых и мешать лучшим. И эффективнее всего это происходит под лозунгом борьбы с расизмом.

Безнаказанность развращает, причем кого угодно.

Возьмите представителей любой группы, объявите преследование преступников из ее среды «расизмом», и вы очень скоро обнаружите, что в этой группе расцвела преступность, а соседи смотрят на нее с ненавистью и страхом.

Западная Европа уже прошла по этому пути. Можно вспомнить, например, как в британском городе Роттерхем банда злодеев годами похищала, запугивала и насиловала девочек из бедных английских семей при полном попустительстве полиции. Всего, по информации ВВС, речь идет о более чем 1400 жертвах. Все это время полиция игнорировала ситуацию, опасаясь обвинений в «расизме», потому что бандиты были пакистанцами.

Но отказ преследовать преступников, принадлежащих к определенный группе, это и есть расизм — по той очевидной причине, что безнаказанность поощряет преступность, а поощрять преступность внутри какой-то группы — значит целенаправленно ей вредить.

Точно также в нашей стране внутри любой расовой, этнической или культурной группы есть разные люди. Есть те, кто хотел бы честно трудиться, вносить свой вклад в общее благосостояние, быть достойным гражданином страны.

Очень горько и несправедливо, когда порядочные люди сталкиваются с недоверием, подозрительностью и нападками из-за преступлений, которые совершили негодяи той же национальности или того же оттенка кожи.

Но чтобы защитить таких людей, нужно исходить из очевидности и здравого смысла — преступники бывают любых национальностей, преследование преступников или преступных сообществ никак не является актом национальной вражды.

Есть общий для всех закон, никому не позволено его нарушать, а если люди, преступившие закон, будут играть в жертв национальной и культурной фобии, им надо дать понять, что это бесполезно. И лучше дать понять это сразу — до того, как болезнь перейдет в запущенную фазу.

Это будет сильно способствовать межнациональному миру и гармонии, и в первую очередь облегчит жизнь добропорядочным людям из числа самих мигрантов.