Вот уже много лет в России государство стимулирует рост рождаемости. Выплачивает пособия на ребенка, создало программу материнского капитала. Однако ситуация все равно остается неутешительной — общий коэффициент рождаемости в стране по состоянию на 2022 год составлял 1,42 (то есть меньше уровня воспроизводства). Если брать абсолютные значения, то за первые 5 месяцев 2023 года в стране родилось 511,7 миллиона младенцев, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские власти думают, что еще сделать для того, чтобы население страны не вымирало. 9 ноября в Совете Федерации и Госдуме прошли слушания по этому вопросу, на которых политики выдвигали различные инициативы. Одной из них стало предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по обеспечению семей, в которых как минимум трое детей, квартирами.

«Когда я была губернатором Санкт-Петербурга, при появлении третьего ребенка в семье она становилась в очередь и в течение года получала квартиру от государства. Я считаю, что семьям с детьми следует предоставлять жилье. Государство должно строить и предоставлять квартиры», — заявила она.

Казалось бы, здесь особо спорить не о чем. Жилищный вопрос является одним из основных факторов, удерживающих семьи от рождения не то что третьего, но даже и первого ребенка. Значительная часть россиян, особенно в крупных городах, живет в съемном жилье, а значит, у них нет уверенности в завтрашнем дне.

И дело не только в том, что арендодатель может их выкинуть в любой момент, но и в том, что жизнь более 90% съемщиков зависит от тех условий, которые выставил арендодатель. Начиная от запрета на заведение домашних животных и заканчивая запретом на маленьких детей. Не только потому, что они могут шуметь, но и потому, что при выселении семьи с маленькими детьми могут быть проблемы с законом.

Если же молодая семья купила квартиру в ипотеку, то зачастую это однокомнатная квартира и ипотека, которая требует больших платежей. А значит, оба партнера должны работать, что как минимум не способствует деторождению, а как максимум позволит родить одного ребенка. До лучших времен.

И если государство действительно гарантирует семье с тремя детьми хорошую жилплощадь, то это станет серьезным стимулом увеличить семью до трех детей. А если при увеличении их числа семья сможет претендовать и на увеличение числа квадратных метров, то появится важный стимул для рождения четырех, пяти и более малышей.

На первый взгляд, данная логика неоспорима. И она таковой является, но лишь в теории линейно мыслящих людей. На практике же предложение выдавать квартиры выглядит как минимум половинчатым, а как максимум даже вредным решением.

Во-первых, откуда деньги? На какие средства государство будет покупать для многодетных семей квартиры? На деньги федерального бюджета, в котором сразу же образуется дыра? Или из региональных бюджетов, в которых таких средств нет вообще?

Во-вторых, откуда метры? По состоянию на 2020 год в каждой десятой семье в России было трое и более детей, а значит, все они смогут претендовать на квартиры от государства. Причем речь не только о крупных, но и о небольших городах, где должно возводиться достаточное количество жилья для живущих там людей. То есть гораздо больше, чем сейчас.

В-третьих, у кого покупать? У застройщиков? Вряд ли, ведь ряд новостроек сейчас возводятся фактически на деньги тех, кто выкупает квартиры на уровне котлована (в рамках договоров долевого участия и т.п.). Значит, выкупать у частных лиц, которые сразу же превращаются в инвесторов.

И подобный бизнес приведет к резкому, возможно даже кратному спросу на жилье для последующей перепродажи государству, обязанному его купить за любые деньги. Соответственно, приведет и к росту стоимости квартир, которые сразу станут недоступными для ряда категорий россиян — тех же самых молодых семей, которым деньги хоть на одного ребенка найти бы.

Наконец, в-четвертых, подобный подход может обострить национальный вопрос. Не секрет, что многодетные семьи сейчас в основном не русские, а кавказские или среднеазиатские. И если сейчас вводить практику выдачи квартиры за трех и более детей, то жилплощадь будут получать отнюдь не русские семьи, а, скажем, те, кто вчера приехал из Таджикистана и получил русский паспорт.

Поэтому идея с автоматической выдачей квартир при рождении третьего ребенка выглядит, по крайней мере в общероссийских масштабах, сомнительно. Однако это не означает, что за демографию не нужно бороться. Тот же жилищный вопрос вполне можно решать за счет предоставления семьям еще более льготных условий ипотеки. И не только на первичное жилье: из-за всех этих льготных ипотек оно сейчас стоит дороже вторички, при том что еще нужно вложиться в ремонт. Это, конечно, приведет к определенному росту цен на рынке жилья, но все-таки не чрезмерному.

Да и вообще, нужно понимать, что многодетность раньше была не благом, а вынужденной мерой. Потому что детская смертность была высока и потому что в доме были нужны рабочие руки, а ребенок считался пусть и маленьким, но все-таки работником. Сейчас детская смертность снизилась, нужда в рабочих руках по хозяйству отпала, а значит, многодетность превратилась из необходимости в, по сути, желание. Весьма недешевое — ведь ребенка нужно кормить, обувать, содержать и каким-то образом развлекать.

Поэтому, если государство хочет, чтобы страна не вымирала, оно должно принять целый комплекс мер, чтобы это желание стало выгодным и доступным. То есть обеспечить родителям покрытие минимального уровня затрат на содержание детей (места в детском саду, бесплатные кружки и прочее) при максимальном уровне дохода от них (льготная ипотека, маткапитал и т.п.). Ну и, наконец, обеспечить им уверенность в том, что все эти льготы не испарятся через год, два, три и пять. То есть уверенность в завтрашнем дне.

И над этим нужно работать. А не только предлагать быстрые «квартирные» решения.