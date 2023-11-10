Глобальное доминирование США (и Запада в целом) держится не только на долларе и авианосцах, но и на таких нематериальных вещах, как убежденность в своем моральном превосходстве и жесткая постановка прагматических целей. Американцы читают всему миру мораль и демонстрируют непоколебимую упертость в достижении желаемого.

Иван Шилов ИА Регнум

Все это проявлялось и в ходе борьбы за Украину. Америка объявила, что долг каждой свободолюбивой страны состоит в поддержке незалежной и ее защите от кровавого тирана Путина, от русской агрессии, которая угрожает демократии и свободе не только в Европе, но и во всем мире, — и разделять такую позицию обязаны все высокоморальные люди и народы. И пообещала примерно наказать Россию, не допустив ее победы и лишив ее возможности влиять на будущее Украины, а та будет принята в НАТО и ЕС, став частью западного мира.

Все ясно и понятно, и как бы остальной мир не сомневался в искренности американского морализаторства, он исходил из того, что американцы всерьез собираются добиться поставленных целей.

И тут случилось 7 октября. Начавшаяся после атаки ХАМАС израильская операция против Газы ударила не только по американским позициям на Ближнем Востоке и в исламском мире — она внезапно нанесла огромный ущерб репутации и образу США во всем мире.

Сначала выяснилось, что все причитания англосаксов о невинных украинских жертвах кровавого Путина были абсолютно фальшивыми: тысячи убитых в первые же недели израильских бомбежек палестинских детей и женщин не вызывали у американских лидеров никаких сильных эмоций. «Израиль имеет право» не только варварски бить по гражданским, но и даже отказывать в поставках гуманитарной помощи и медикаментов, которые могли бы спасти жизни раненых.

Никто даже не заикается о введении санкций против израильского руководства, бойкоте израильских товаров, и уж тем более санкциях против Израиля как такового. Наоборот, американцы отправляют Израилю оружие и миллиарды долларов. Потому что он не агрессор, а обороняющаяся сторона? Но ведь даже в США формально признают, что Израиль препятствует созданию палестинского государства. А мировое большинство просто считает Израиль страной-оккупантом, уже много десятилетий проводящим в отношении палестинцев политику подавления и насилия, превратившим ту же Газу в подобие концлагеря под открытым небом. А теперь устроившим там форменный геноцид… И за это все его даже не пожурит Байден?

Потому что это другое, говорят в Вашингтоне. Путина и русских нужно было наказать за их агрессию, чтобы другим диктаторам и нехорошим странам было неповадно повторять вслед за Россией и нападать на соседей. А Израиль — это вечная жертва. И ничего, что он 75 лет занимает палестинские территории, полвека оккупирует сирийские, несколько раз вторгался в соседний Ливан, да и сейчас наносит удары по Ливану и Сирии. И ему за это не прилетает никаких санкций — ни от ООН (потому что там их блокируют западные страны), ни от Запада. За малую часть того, что Израиль десятилетиями творит с палестинцами, за нечто подобное нападению на Ливан в 2006-м любая другая страна мира давно бы уже была подвергнута остракизму и санкциям со стороны Запада. Но многолетняя безнаказанность Израиля не опасна для мировой демократии и свободы — это ведь никого ничему плохому не научит.

(сс) Scott Bobb Бейт-Ханун, сектор Газа

Не то чтобы в мире и раньше не знали о подобной американской позиции. Но сейчас ее проявление очень удачно наложилось на громко звучащую песнь о «кровавой России, уничтожающей Украину». И выяснилось, что мир не может слушать одновременно две столь противоречащие друг другу американские мелодии — уши вянут. Понятно, что американцы не могут отказаться от израильских мотивов, но тогда им придется закончить украинские напевы. А они не хотят и этого. В итоге весь мир убеждается, что моральная позиция США есть одна большая циничная ложь.

Таким образом от статуса морального ментора, имеющего право пасти народы, не остается вообще ничего, причем даже внутри собственного, западного общества очень многие граждане выражают искреннее непонимание. Почему мы не может защитить палестинских детей, чем они хуже украинских? Тем, что их за несколько дней убито в десять раз больше, чем за всю войну на Украине? Тем, что их убивает тот, кому можно убивать?

Впрочем, этот когнитивный диссонанс свойственен только западному миру. Остальной мир, Глобальный Юг, все прекрасно понимает и отказывается дальше слушать мораль из уст США и Запада. Более того, из-за абсолютной несопоставимости методов ведения войны Россией и Израилем незападный мир не хочет больше слышать о «преступлениях Путина». Ведь Запад объявил президента России в международный розыск за мифическое похищение украинских детей и даже не обсуждает возможность преследования Нетаньяху, на чьих руках кровь уже пяти тысяч убитых детей палестинских.

Но крах моральной подпорки американской гегемонии — не единственное последствие происходящего в секторе Газа. Второй удар был нанесен по вере в способность американцев ставить реалистичные цели и добиваться их.

То, что США могут победить Россию на Украине и привести незалежную в НАТО, все еще допускала немалая часть мира, ведь Запад так мощно вписался за Киев, а поражение России называет своей важнейшей задачей. Это понятная цель — и совокупная мощь Запада вроде бы делает ее в принципе выполнимой. Пусть и не сразу, не скоро, но США отстоят Украину и заберут ее себе.

Но какие цели США ставят перед собой в случае с Израилем и Газой? Только те, которые ставит перед собой Израиль — уничтожить ХАМАС и сделать Газу безопасной для Израиля.

Постойте, спрашивает Глобальный Юг, но ведь эти цели недостижимы: можно убить сорок тысяч хамасовских бойцов (и попутно еще тысяч сто мирных жителей), но нельзя депортировать всех палестинцев из Газы. А ХАМАС, который, по сути, есть форма палестинского сопротивления израильской оккупации, снова возродится и будет все так же (а со временем и больше) опасен для Израиля. Результатом устроенной бойни станет только еще большая ненависть всего исламского мира к Израилю и его покровителю США…

Правильно ли мы понимаем, спрашивают на Юге, что цель Америки состоит в увеличении ненависти к ней в мире? И в ускорении падения ее влияния как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом? Какая-то странная цель… Но почему же тогда США так однозначно вписались за Израиль?

И тут Глобальный Юг начинает посещать страшная догадка: а что если у США нет никакой собственной прагматичной цели в ситуации с Газой? А что если они просто вынужденно поддерживают Израиль, потому что десятилетиями собственной ближневосточной политики сами загнали себя в тупик? То есть Штаты не имеют никакой стратегии — и хвост, то есть Израиль, просто виляет собакой?

Этот вывод тут же заставляет задуматься о том, что происходит на Украине: а вдруг и там американские цели недостижимы? Россия — это не палестинцы, не разобщенный арабский мир и даже не Иран (который США запугивают своим флотом, предупреждая его о недопустимости помощи Газе с помощью проиранских сил в Ливане и Сирии).

В мире становится все более понятным, что для России на Украине речь идет о принципиальном для нее вопросе — недопущении отторжения атлантистами ее западных земель. И ее ставка гораздо выше западной, США в конфликте за Украину никогда не зайдут так далеко, как способна зайти Россия. Так, может быть, США и сами не верят в свою способность удержать Украину? Может, они только внушают зависимым от них европейцам необходимость «стоять до конца» против России на Украине?

Более того, может быть, поставленная американцами на Украине цель (атлантизация) изначально была недостижимой? Точно так же, как и поддержанная ими сейчас израильская цель «уничтожения ХАМАС»?

То есть получается, что американцы разучились не только отстаивать свои позиции в мире (например, экономически их теснит Китай), но и уже не могут сформулировать достижимые цели?

То есть американская гегемония действительно безвозвратно уходит?

Моральное банкротство из-за слишком откровенных двойных стандартов и стратегическая близорукость из-за попыток удержать неудерживаемое — все вместе станет приговором американской гегемонии. Мир теперь смотрит на Америку по-новому. И то, что он видит, не внушает ему ни уважения, ни страха. Потому что это действительно крах мира по-американски.

В следующем году этот крах закрепит еще и новый акт внутриполитической смуты уже в самих Соединенных Штатах. Но это уже другая история.