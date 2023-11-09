В своём интервью журналу The Economist главком ВСУ Валерий Залужный озвучил в очередной раз мысль о том, что Украина воюет по-европейски, а Россия — по-азиатски. И это усложняет ход войны и возможности украинской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Давайте будем честны, это феодальное государство, где самым дешевым ресурсом является человеческая жизнь. А для нас… самое дорогое, что у нас есть, — это наши люди», — говорит Залужный.

Если быть честными, то в военной науке тезиса о том, что Россия традиционно воюет за счёт больших потерь, не существует. Идея про «азиатские орды», которые самовозрождаются, и «европейскую цивилизацию», которая бережёт каждую жизнь, — это культурное клише времён холодной войны. До тех пор, пока образ бегущих на немецкие пулемёты советских штрафников не растиражировали в Голливуде, а затем еще и у нас, его не существовало.

И Россия, и СССР всегда воевали на вполне приличном мировом военно-техническом уровне. Более того, периодически даже определяли целые направления развития военной тактики и техники. Сталинград до сих пор считается одним из классических примеров действий в обороне в городской застройке. А штурмы немецких городов — образцом взаимодействия пехоты и техники в уличных боях. Уничтожение Квантунской армии вошло в историю как один из (если не самый) лучших блицкригов при минимальных потерях. Именно в СССР вообще появился такой вид техники, как боевая машина пехоты, и именно потому, что необходимо было сберегать жизни личного состава.

Конечно, многие сразу вспоминают чудовищные потери, которые понёс СССР в Великой Отечественной войне и которые многократно больше понесённых любой другой страной. Однако важно понимать, что речь идёт о суммарных демографических потерях, среди которых беспрецедентно большое количество жертв немецких преступлений на оккупированных территориях, блокада Ленинграда, Холокост и т.д. Потери же в живой силе воюющих армий вполне соизмеримы — с учётом общих успехов операций и масштабов боёв за время войны, даже при той катастрофе и огромных единовременных потерях, которые сопровождали её начало для нас. Также на наши большие потери серьёзно повлияла низкая выживаемость советских солдат в плену, то есть, по сути, немецкие военные преступления.

Поэтому ни один серьёзный военный, каковым бесспорно является Залужный, говорить подобные вещи с точки зрения военной науки не станет. Его заявление совершенно из области идеологического противостояния и «мировоззренческого» выбора — мол, идёт война систем, цивилизаций, Света против Тьмы, эльфов против орков и так далее. Залужный просто пытается напомнить Западу, кто тут свой.

Парадокс же состоит в том, что на самом деле именно украинская армия с завидной регулярностью пытается воплотить в жизнь самые безумные голливудские клише о том, как воевать, не считаясь с потерями. И эта традиция там возникла задолго до СВО. Идея убивать (или подставлять под огонь) своих собственных сторонников ради пиара, собственно, во всю использовалась ещё на Майдане, после которого в украинской армии её начали использовать в промышленных масштабах.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Например, на Украине очень любят создавать определённые легенды, граничащие с культами. Типа легенды про «киборгов», обороняющих донецкий аэропорт. Сначала это была одна из немногих относительно успешных операций украинской стороны на фоне тотальных поражений летней кампании 2014 года, и на ее основании создавали новую национальную идею. А сам укреплённый плацдарм позволял обстреливать Донецк из лёгкого вооружения и регулярно напоминать о себе жителям с помощью терроризма.

Однако зимой 2015 года положение в аэропорту перестало соответствовать легенде, держать там людей с военной точки зрения было уже невыгодно. Тем не менее на Украине решили пожертвовать людьми, а не легендой. Сначала попробовали пойти на переговоры по обеспечению ротаций в блокированном терминале аэропорта. Но после попадания в эфир видео, где покорных «киборгов» обыскивают и пропускают по списку в окружённое здание донецкие ополченцы, легенда начала рушиться. И чтобы ее спасти, украинское командование пошло на прямое нарушение условий договорённостей: когда в обречённый аэропорт отправляли последнюю ротацию, уже было известно, что они оттуда не выйдут, а единственный смысл их захода — пиар. Даже когда все «киборги» были уже мертвы или в плену, руководство Украины продолжало врать о том, что аэропорт держится.

Можно вспомнить и историю «коридора смерти» из Иловайского котла в 2014 году. Условия выхода из окружения личного состава группировки были озвучены абсолютно чётко, но оказались неприемлемы для пиар-картинки: выход с белыми флагами и без оружия не укладывался в легенду об украинской победе. Политики стали наперебой заявлять, что они договорились о других условиях, а войскам дали команду выдвигаться под телекамеры в соответствии с заявлениями генералов и депутатов, а не реальными условиями. В итоге значительная часть вошедших в коридор там и погибла, но тех, кто успел пройти первыми и сняться для украинского ТВ со встречающими их на своей территории политиками, хватило для поддержания легенды, а это было важнее, чем люди. Огромное количество людей было обменяно даже не на победу, а на красивые рекламные ролики для власти и генералов. А сами события на Украине принято считать «самым длинным успешным рейдом в мировой военной истории».

Хорошо, скажут нам, это события 14–15-го годов, но, может, позже было иначе? Нет, не было.

Во время действия Минских договорённостей украинское командование занялось выработкой так называемой тактики «жабьих прыжков». Но как? Правильно, эксперименты велись на живых людях. Оставим за скобками, что основными жертвами часто становились гражданские жители, которых в тот момент Украина якобы ещё считала своими. Но тот же Залужный жертвовал своими солдатами легко и непринуждённо ради докладов о том, сколько метров нейтральной полосы или дачных домиков было освобождено. Только из Гладосово за первый месяц ротировались три батальона, понесшие крупные потери. Зато Украина праздновала захват низины и новую тактику, обещавшую победу в войне «по Минским правилам».

Идем дальше. Уже вначале СВО украинское командование приняло решение не выводить свою мариупольскую группировку из окружения и не пробиваться к ней встречным ударом. Это решение полностью противоречит чьей-то заботе о сохранении жизни солдат. Это буквально прямой обмен человеческих жизней на время манёвра на других направлениях, в лучшем стиле Голливуда. Без шанса для обороняющихся на успешный выход или деблокаду, о чем украинское командование, разумеется, знало. Конечно, можно вспомнить тех, кто сдался и потом был обменян, но это остатки когда-то крупной группировки врага, блокированные на последнем опорном пункте, — штаб, командование… Большинству повезло гораздо меньше. Можно и далее продолжать этот список, описывая украинское контрнаступление, что делает даже сам Залужный в своём интервью.

Украинские политики, которые с легкостью меняют жизни своих солдат на пиар, пиарятся еще и на том, что ценят каждую жизнь и воюют против дикой азиатской орды, где жизни солдат не ценят. Парадокс.