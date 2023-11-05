Вопрос о женщинах в армии выходит в повестку дня с известной регулярностью. Он оброс настолько мощными элементами идеологии и мировоззренческих позиций, что уже почти невозможно получить внятные ответы на главный вопрос: об эффективности женщин-военнослужащих.

РИА Новости/ Алексей Никольский

В некоторых кругах утверждения о возможности службы для женщин на хоть каких-то должностях, кроме традиционно женских медицинских, приравниваются к продаже Родины. Поскольку принято считать, что подобные идеи идут к нам с Запада, где с 90-х годов армия США (а за ней и остальные армии НАТО) увеличивают процент женщин-военнослужащих и доступных для них должностей.

Одновременно с этим в западном мире нередко можно встретить мнение, что в современных армиях женщины на боевых должностях — порождение СССР. И для этого есть основания. Именно в СССР в годы Великой Отечественной войны для женщин стало доступно огромное количество военных специальностей, включая и боевые. Советская женщина-снайпер Людмила Павличенко в своё время шокировала консервативное американское общество и до сих пор является одной из икон феминизма. Отметим, что в момент, когда она получала в подарок именные кольт и винчестер, американским женщинам предстояло еще много лет бороться за доступ к различным профессиям и за полное равноправие. И это уже не говоря о советских женщинах-лётчиках, включая и старших офицеров, первой женщине-водолазе, единственной женщине-асе в мировой истории истребительной авиации, зенитчицах и многих других. Такого, как у нас в годы Великой Отечественной войны, не было и нет ни в одной армии мира.

РИА Новости/Лев Иванов Людмила Павличенко — Герой Советского Союза

После Великой Отечественной войны необходимость в подобных мерах сошла на нет, и армия снова вернулась в своё традиционное состояние. А вот следующие попытки массово ставить женщин на боевые должности уже проходили на Западе. Конечно же, они были сопряжены и с необходимостью заполнения штатов профессиональной армии, ведь если увеличить условный пул кандидатов вдвое, это становится намного проще. И с политическими и идеологическими играми. Каждое происшествие с участием женщин рассматривалось под микроскопом, и до сих пор продолжаются суды по некоторым случаям. Например, первая женщина — пилот палубного истребителя в ВМС США разбилась вместе со своим штурманом-оператором, одним из немногих мужчин, который доверился ей и был согласен летать в её экипаже. Официально причины катастрофы, конечно же, были признаны не связанными с действиями пилота. Однако семья погибшего штурмана уже 20 лет доказывает, что именно пилот виновата в катастрофе и что ради политических дивидендов командование фальсифицировало данные о её квалификации.

Подобные случаи не были единичными и породили волну недоверия к квалификации женщин-военнослужащих. Но процесс был необратим, и от заполнения вспомогательного персонала и должностей «второй линии» он неизбежно пошёл к максимальному равенству, кроме должностей, на которые женщины просто не могут пройти отбор.

По мере появления в армиях женщин всплыла и масса бытовых проблем — от отсутствия раздельных санузлов до невозможности отправить военного следователя по вопросам изнасилований на подводную лодку во время боевого похода. Так или иначе, на сегодняшний день в США женщины служат на большом количестве боевых должностей, включая морскую пехоту, которая за счёт высоких стандартов держалась дольше других родов войск. В Германии уже есть женщины в составе групп ССО, хотя и не всегда понятны их должности. В Великобритании первая женщина попала в армейскую разведку. Кроме того, за более чем 20 лет интеграции появились и старшие офицеры-женщины. Всего пару лет назад в консервативной английской армии муж передавал жене командование полком.

Но, конечно, первенство в равенстве полов уже долго занимает армия Израиля. В ЦАХАЛ женщины служат по призыву, список должностей для них очень широк. И иначе быть просто не может, в Израиле просто не хватит населения для войны, если массово не будут привлекаться женщины. Поэтому и сторонники, и противники женщин в войсках внимательно следят за Израилем в поиске доводов в пользу своих позиций.

ТАСС/ Nir Alon via ZUMA Wire

И последняя волна острых дискуссий была связана с видеозаписями пленных женщин в руках ХАМАС. Конечно, зрелище было далёким от стандартов героического кино. Скорее всего, боевики ХАМАС целенаправленно издевались именно над женщинами в попытке использовать такие видео как элемент психологической войны. Не знаю, как это подействовало на боевой дух ЦАХАЛ, но точно подействовало на русскоязычный интернет, где активно обсуждались израильские девушки-военные-тик-токеры и сравнивались их видео (красивые, мне нравятся) с видео в плену.

Хочу отметить, что это плохие аргументы. В плену вообще никто не выглядит хорошо, особенно если приложить к этому усилия. Более того (к счастью, не имел возможности в этом убедиться, но практически уверен), солдат-мужчина после группового изнасилования будет выглядеть не лучше женщины. Одновременно ЦАХАЛ начала распространять видео с работой своих военных, где можно заметить и женщин военнослужащих на вполне боевых должностях и с нормальным боевым духом. Это пропаганда? Конечно, но многие моменты очень тяжело сфальсифицировать. Скажем, на видео с женщинами-стрелками на борту катера хороша видна их привычка держаться и работать на разных скоростях. Я однажды участвовал в учениях с катерами и отмечу, но нашей основной целью было не утопить пулемёт и желательно — друг друга.

Очевидно, что мы вступили в период длительных войн той или иной интенсивности, и СВО тоже быстрого окончания не обещает. В ДНР и ЛНР прошли очень массовые мобилизации, частичная мобилизация прошла в РФ, плюс массовые наборы добровольцев. И в штаты мирного времени армия быстро не вернётся, поэтому вопросы её комплектования будут стоять в обозримом будущем. Конечно, очень соблазнительно вспомнить старые добрые времена и поиронизировать про «баб в армии» и тлетворное влияние Запада. Примерно так же, как шутили про американское снаряжение, которое сегодня аврально копируется.

Соцсети Полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура

В реальности женщины военнослужащие уже занимают многие должности. В подразделениях НМ ДНР они были и на боевых должностях, включая и Героя Российской Федерации (посмертно) Ольгу Сергеевну Качуру, командира дивизиона РСЗО.

Да, на многих должностях необходимы банальная выносливость и сила, и это надо учитывать. Но вопрос расширения присутствия женщин в армии, так или иначе, придётся решать и систематизировать. Бесспорно, у нас нет проблем Израиля и воевать есть кому. Но, с другой стороны, мобилизация тоже многих не порадовала… Да, если сравнить женщину-военнослужащего с профессиональным «псом войны», чаще сравнение будет не в её пользу. Но если сравнить профессиональную женщину-военнослужащего с резервистом, причём не лучшего здоровья и не самого молодого возраста, всё уже не так очевидно.

Часто можно слышать, что женщина лишена «инстинкта воина», поэтому в бою всегда хуже. Ок, допустим. Но на многих ли должностях нужен этот инстинкт? Огромное количество военнослужащих занимаются работой, требующей скорее усидчивости и внимания при монотонном труде.

Вряд ли в России имеет смысл срочно создавать и заполнять квоты для отчётности (как в угоду НАТО делают в армии нашего врага). Но вопрос заслуживает рассмотрения. Как минимум — необходимо вынести за скобки идеологическую, религиозную и прочие не имеющие отношения к военному делу части данной дискуссии. И рассматривать его с практической точки зрения.