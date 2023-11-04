4 ноября Россия отмечает День народного единства. Отмечает уже 18-й раз — сам праздник был назначен в 2005 году. Именно назначен — никакой традиции до этого у него не было. Просто власти решили, что было бы неплохо иметь в календаре такой праздник. И выбрали для него 4 ноября — день, когда Второе ополчение под руководством Минина и Пожарского взяло Москву, заперев польский гарнизон в Кремле. Ну и день, который в календаре стоит рядом с 7 ноября (днем Октябрьской революции) и должен был перебить его по смыслам. Так, собственно, поступали раньше первые христианские князья Руси — ставили христианские праздники на дни языческих, для того же самого перебивания смыслов.

Иван Шилов ИА Регнум

Оба эти мотивы назначения 4 ноября Днем народного единства выглядели, мягко говоря, сомнительными в глазах большинства россиян. Неудивительно, что в их понимании День народного единства стал лишь красным днем в календаре (как и День России, отмечаемый 12 июня — в день великой трагедии, когда Россия вышла из состава Большой России, называемой Советским Союзом). Да и сам термин «Народное единство» не обладал достаточным смысловым содержанием.

Не обладал вплоть до 2022 года. До 24 февраля.

Именно в день начала СВО выхолощенные и для многих пустые нарративы — народное единство, патриотизм, Родина, флаг — стали наполняться реальными смыслами. Не из прошлого, а из сегодняшнего дня. Не из уст профессиональных патриотов, а из действий конкретных людей.

И вот уже второй год Россия отмечает самое настоящее Народное единство. Когда все народы Большой России — как коренные, так и приехавшие — сплотились для победы над анти-Россией. Врагом, за которым снова, как в 1812 и 1941 годах, стоит значительная часть Запада.

Цивилизации, которая вот уже сотни лет пытается уничтожить своего российского конкурента. «Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это — самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», — пояснял Владимир Путин.

А русский язык, российская культура, многонациональные традиции нашей страны и ее многосотлетняя история — это то, что объединяет все ее народы. Поэтому представители всех этих народов сейчас на фронте. Поэтому и в Москве, и в Махачкале женщины заняты плетением сеток для солдат. Поэтому и в Питере, и в Казани волонтеры собирают деньги на вооружение и оснащение наших солдат. Поэтому и в Смоленске, и в Грозном формируются новые добровольческие батальоны для защиты страны. Поэтому и в Ярославле, и в Хабаровске отправляют гуманитарную помощь для жителей освобожденных регионов, помогая им справиться с последствиями войны и интегрироваться назад, в Большую Россию. Ведь, как опять же правильно заметил российский президент, «надо же было людей защищать от этой мрази нацистской». Наших людей.

И вот сейчас уже второй год в горниле СВО (как и раньше в горниле Великой Отечественной) крепнет не просто народное единство — формируется самый настоящий народ. Единый российский народ — ведь термин «россияне» тоже стал обретать практическое наполнение. В окопах, волонтерских организациях, общественных структурах все забывают о каких-то религиозных или расовых различиях. Там есть «наши» — и есть «немцы», как (еще один культурный штришок, который пришел с 1941 года, но уходит корнями во времена Александра Невского) мы называем наших врагов.

Конечно, это многим не нравится — в России, увы, достаточно нацистов и радикальных националистов, на дух не переносящих слово «россиянин». Конечно, на пути полного единения России необходима не только народная, но и правительственная работа. События в Дагестане, а также проблемы в миграционном вопросе (который оседлали националисты и фундаменталисты с обеих сторон, используя его для раскола общества). Конечно, чиновники должны привыкнуть к возникшему в России гражданскому обществу и хотя бы частично соответствовать его ожиданиям — например, не закрывать глаза на тех возвращенцев, которые в бытность за рубежом давали деньги Украине и тем самым финансировали убийство российских солдат. Соответствовать и понимать, что единое гражданское общество — это лучший щит от санкций, майданов и других попыток «немцев» победить Россию не снаружи, а изнутри. От попыток повторить 12 июня 1990 года.

Наконец, для полного единения нужна победа. Нужен этакий современный аналог 9 Мая — день, когда наше поколение будет праздновать победу не наших дедов, а нашу собственную. Одну на всех. Когда мы — единый многонациональный народ России или, попросту говоря, россияне — за ценой не постояли.

И было бы правильным назначить именно этот день самым настоящим днем народного единства. Когда все народы России сделали одно большое дело, а заодно и вернули в нашу общую семью братьев из Новороссии и других бывшеукраинских территорий (а также, скорее всего, Приднестровья). А пока что будем праздновать День народного единства 4 ноября. Ведь тут главное — не день, а наступившее понимание и видение единства.