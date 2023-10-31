Дагестанские парни, ворвавшиеся в воскресенье в махачкалинский аэропорт, точно не ожидали, что на следующий день к ним обратится Владимир Путин. Понятно, что несколько десятков дебоширов уже арестовано и сейчас слушают в основном следователей — но многие тысячи сочувствующих им среди дагестанской молодежи должны были услышать своего президента. О чем говорил Путин?

Иван Шилов ИА Регнум

О том, что будущее Палестины — а именно возмущение многотысячными жертвами израильских бомбежек Газы, которое привело дагестанцев к поиску в аэропорту «евреев, прилетевших из Израиля, чтобы поселиться на наших землях», — решается в битве на Украине. Путин, конечно, говорил и о провокаторах, и ставке Запада на раскол России, но при этом самое важное было сказано им по сути в виде обращения к мусульманской общине нашей страны, к тем самым молодым людям, чью протестную энергию, гнев и даже ксенофобию пытаются использовать наши противники.

Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (горских евреев, проживающих в Дагестане) и их семьи? — спросил Путин. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. То есть с тем корнем зла, пауком, который пытается опутать всю планету и сеет хаос для сохранения своей гегемонии. А это правящие элиты США — именно они стоят как за ближневосточной, так и за украинской трагедией:

«И мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними — и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе».

Поэтому выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, сказал президент:

«Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа».

То есть Путин прямо говорит российским мусульманам — если вы не можете спокойно смотреть на гибель палестинских детей, если исламская солидарность для вас не пустой звук и вы хотите помочь делу освобождения Палестины и создания ее независимого государства, то у вас есть все возможности помочь ему с оружием в руках. Не на палестинской земле, где тотальное военное превосходство Израиля и США не дает никакой возможности для прибытия добровольцев даже из соседних арабских стран, а у себя дома, в России. Потому что на Украине Россия фактически воюет со Штатами, которые используют для этого наших одурманенных украинских братьев. Победа России ускорит крах американской гегемонии — и в итоге поможет и палестинскому делу.

А вот провокации сродни захвату махачкалинского аэропорта, играющие на руку тем, кто мечтает разжечь смуту в России, могут привести ровно к обратному — к поражению России.

А поражение России не оставит палестинцам никакой надежды на обретение независимости, потому что остановит и даже повернет вспять уже начавшийся закат американской гегемонии. Сейчас Китай готовится к усилению конфронтации с США, но, оставшись без стоящей к ним спина к спине России (если не разваленной, то принципиально ослабленной), Пекин будет вынужден уйти в глухую геополитическую оборону. И оставит исламский мир один на один с Западом — то есть мусульмане лишатся союзников в деле выстраивания постзападного миропорядка. А Запад сможет продолжать манипулировать и разделять исламский мир, пока Израиль тем временем завершит «окончательное решение» палестинского вопроса, выдавив всех палестинцев со всей Святой земли.

Услышат ли Путина дагестанские парни?

Да, немало дагестанцев уже воюет на фронте, но для многих молодых верующих проблема в том, что они не относятся к России как к своей стране в полном смысле этого слова. В их самоидентификации на первых местах стоят «мусульманин» и «дагестанец» (аварец, даргинец, кумык), а «гражданин России» играет совсем небольшую роль. Это, конечно, неправильно, но в одночасье переделать это невозможно — выросло уже не одно поколение поклоняющихся культу силы (не случайно в Дагестане культ разнообразных борцов), не уважающих даже местных аксакалов и считающих любые власти (что местные, что московские) кафирами, безбожниками. Ограничивать влияние на них радикальных салафитских проповедников, конечно, нужно — но пока что можно и нужно пытаться использовать протестную энергию в правильном направлении: то есть показать и доказать им, что сегодня защита России равнозначна защите интересов исламского мира. Тем более что так оно и есть — и это второй аспект и адресат путинского обращения.

Потому что «чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики» — эти слова Путина обращены как к молодым мусульманам России, так и к мировому почти двухмиллиардному исламскому миру. Для которого палестинский вопрос является главным объединяющим всех мусульман от Марокко до Индонезии.

При этом исламский мир осознает собственное бессилие — в рамках существующего миропорядка он не может не то что добиться создания палестинского государства, но даже защитить жителей Газы от творящегося в отношении них настоящего геноцида. И так будет продолжаться и дальше — до тех пор, пока нынешний миропорядок не изменится и гегемония Штатов не уйдет в прошлое. Эти времена в любом случае неизбежно наступят, но вопрос времени (исторического, то есть исчисляющегося десятилетиями) тут имеет значение.

Постамериканский — а значит и дающий свободу Палестине — мир можно ускорить, а можно отдалить: и Россия как раз та страна, которая сейчас активней всех его приближает, причем на поле боя. Об этом и говорит Путин:

«Сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, мы, ещё раз хочу подчеркнуть, укрепляем позиции всех тех, кто борется за свою независимость и суверенитет».

Исламские страны понимали значение России в борьбе за новый справедливый миропорядок и раньше: не случайно практически никто из них не присоединился к санкциям против нашей страны. В их интересах было как минимум не дать Западу сокрушить Россию. Но сейчас мусульманский мир может убедиться, что ему нужна не просто сильная Россия, а Россия побеждающая. Потому что без нашей победы не будет поражения Запада — а без поражения Запада, без завершения англосаксонской гегемонии, не будет и независимого Палестинского государства.

Так что будущее Палестины действительно решается сейчас под Авдеевкой, в Донбассе, на Украине. И в этом нет никакого преувеличения.