Позорище. Именно это слово приходило на ум 29 октября, когда стадо людей штурмовало Махачкалинский аэропорт и городские гостиницы в поисках евреев. Казалось бы, эти картинки можно было бы увидеть в не отягощенном секуляризмом Афганистане, в Палестине и в других регионах Ближнего Востока, но только не в России. Не в Дагестане, который отличается своим гостеприимством (благодаря которому стал перспективным направлением для внутрироссийского туризма) и многокультурностью. Но нет, в абсолютном большинстве мусульманских стран антиеврейские настроения вылились в митинги и шествия, и только в российском Дагестане едва-едва не пролилась еврейская кровь. И это самое настоящее позорище не только для дагестанских народов, но и для всей России.

Иван Шилов ИА Регнум

Да, сейчас власти республики пытаются возложить вину на украинское ЦИПСО, которое вбросило информацию о приземляющемся в Махачкалинском аэропорту рейсе из Тель-Авива. Говорят, что телеграм-канал «Утро Дагестана», который и зажег толпу, администрировался из Киева. Скорее всего, это действительно так, но, по сути, какая разница? Главное то, что информация упала на подготовленную почву и вызвала, по сути, настоящий бунт. Который силовики оперативно не смогли не то что предотвратить, но и даже подавить.

Произошедшее, конечно, стало самым настоящим праздником для целого ряда сил. Как внутри страны, так и снаружи.

Например, для тех, кто рассказывал о слабости российской власти. Кто призывал западные страны (уже потерявшие веру в победу над Россией) усилить накал для того, чтобы раскачать ситуацию в РФ изнутри. Кто говорил о том, что демонстративное российское единство (выражающееся в сплочении общества, в колоссальном волонтерском движении, в готовности россиян терпеть санкции и в категорическом отказе замораживать СВО на украинско-западных условиях) является дутым. И вот уже все западные СМИ пишут статьи о российских радикалах, громящих город, и о бессилии (а иногда и просто нежелании) местной полиции их остановить. Давая при этом понять западным фондам, что инвестиции в российский национализм гораздо более эффективны, чем в условный либерализм.

Причем не только национализм меньшинств. Ведь сейчас праздник и на улице русских националистов. Тех самых, кто выступает против российской наднациональной идентичности (концепции, в которой человек себя воспринимает сначала россиянином, а потом уже по национальности или вероисповеданию). Тех, кто рассказывает о принципиальной невозможности создания такой идентичности, поскольку «ни один таджик не может интегрироваться в Россию». Эти люди не замечают, как тысячи дагестанцев плечом к плечу с евреями, русскими, бурятами, армянами, татарами и прочими народами России воюют на СВО, создавая тем самым российскую идентичность (как создавали советскую воины РККА, громившие фашистов под лозунгом «русские не сдаются»).

Вместо этого они замечают стадо потерявших человеческий облик людей в Махачкале, которое, по их мнению, доказывает бессмысленность продвижения концепции «россиянин» (или русский как культурная общность), необходимость отказа от этой стратегии в пользу превращения России в рейх или, по крайней мере, страну апартеида (где у титульной национальности или национальностей будет гораздо больше прав, чем у всех остальных) с дальнейшим выходом на гражданскую войну и новый развал России на радость их западным кураторам или фанатам.

Наконец, праздник и на украинской улице. Представители киевского режима почувствовали, что посредством одного телеграм-канала они могут организовать в России самый настоящий бунт. Почувствовали, что для них еще не все потеряно. Почувствовали нашу слабость, которая придала им сил.

Конечно, все вышеперечисленное лишь чувства, лишь впечатления от произошедшего. Российское общество не находится на грани распада, усилия различных религиозных и национальных экстремистов пока не создали экзистенциальную угрозу для страны, а киевскому режиму надеяться не на что. Однако это не значит, что события в Дагестане не должны привести к работе над ошибками. Причем на самом высоком уровне — для чего вечером 30 октября президент России Владимир Путин и будет проводить специальное совещание Совбеза.

Да, формально тема заявлена как «обсуждение попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества», однако с большой долей вероятности будет сделан и разбор внутренних ошибок, которые привели к нынешним событиям.

В частности, будет разбор работы правоохранительных органов. «Наверное, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены. Хотя бы по работе, связанной с информационным противодействием», — признался глава Дагестана Сергей Меликов. Проще говоря, правоохранители не предприняли достаточных усилий ни для пресечения сбора толпы, ни для ее разгона. Да, сейчас в республике идут тотальные задержания, вероятно, будут вынесены образцово-показательные сроки с длительными посадками, но все это не отменяет оперативной работы на местах.

Кроме того, нужны и изменения в информационной работе. Власть должна перекрыть кислород всем региональным и федеральным пабликам и ЛОМам, которые транслируют радикально-националистическую повестку (в том числе и пиарясь на миграционной проблеме). Национальный и миграционный вопрос должен находиться в ведении государства и решаться исключительно на принципах жесткого соблюдения всеми (вне зависимости от национальностей) законов Российской Федерации и равенства всех обладателей паспортов перед законом. В рамках чего у аварца нет особых прав по сравнению с евреем, а у русского — с таджиком.

Кроме того, необходимо снизить накал пропалестинской поддержки, которая идет в мусульманских регионах РФ. Понятно, что палестинский вопрос — общеисламский, однако российским мусульманам надо объяснять, что они прежде всего российские, а потом уже мусульмане. В рамках той самой политики общероссийской идентичности. Для чего властям необходимо принятие четкой программы по секуляризации и урбанизации мусульманских регионов России. Осторожной, ненавязчивой, но секуляризации. С доведением до отдельных руководителей республик мысли о том, что этой секуляризации мешать не нужно.

Так и только так можно сохранить российское единство и не допустить раскола общества по религиозным и этническим вопросам. Раскола, который приведет к очередному развалу России.