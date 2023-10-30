Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Агрессивные поиски евреев вечером 29 октября в столице Дагестана Махачкале вызвали, скорее, даже не сенсацию, а оторопь. Когда толпа мужчин с криками ворвалась в международный аэропорт под флагами Палестины и заранее подготовленными плакатами, это выглядело как безумный спектакль. Невозможный даже на фоне всех эмоций российских мусульман, связанных с действиями Израиля. Собственно, как и «фильтрация» постояльцев гостиницы в Хасавюрте, где, по слухам, поселились израильтяне. И первое, что хочется понимать, как эта группа людей решила собраться вместе и почему направила свою агрессию именно на эти объекты? Кто дал слоганы для плакатов? Как появились целенаправленные желания «проверять паспорта» и что планировали делать, если бы действительно нашлись граждане Израиля?

Иван Шилов ИА Регнум

Богатый материал, накопленный за долгое время «цветных революций», дает основания полагать, что «активисты», всегда составляющие меньшинство, были заранее накручены и направлены умелой рукой. Уже установлено, что канал «Утро Дагестан» и сетка других Telegram-ресурсов, спровоцировавших беспорядки на межнациональной и религиозной почве, работают под руководством беглого экс-депутата Госдумы, а ныне украинского деятеля Ильи Пономарёва (признан иноагентом, включён в список террористов и экстремистов).

Приняв гражданство Украины, Пономарев активно включился в антироссийскую работу, и не только через управление информресурсами под контролем ЦИПсО. Он также заявлял о поддержке так называемой Национальной республиканской армии и запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России» и собрал вокруг себя ряд бывших депутатов, претендуя на некий альтернативный центр власти. Работающий, впрочем, в целях разрушения России и создания на её территории множества мелких государств сообразно проекту, известному еще с 20-х годов прошлого века.

Первая структура занимается диверсиями на российской территории, вторая ведет боевые действия против российской армии на Украине. Что же касается «сеток», то механизм их работы довольно простой. Выступая источником альтернативной информации, стараясь быть интересным, острым, провокационным, напирая на «правду», любой такой канал распространяет тщательно продуманный месседж-бокс. Набор конечных истин, которые нужно поселить в головы читателей. А затем в нужный момент призывает к прямому действию: «не сидеть сложа руки», выступая уже координационным центром для, казалось бы, неуправляемой толпы.

Но следует понимать, что произошедшее неверно объяснять исключительно происками вражеской сетки. Беспорядки не могут быть случайным сбоем в общественной жизни — чем-то вроде компьютерного вируса, невероятным образом направившим поведение людей, как это пытаются представить чиновники.

Во-первых, вне зависимости от чьих-то происков существуют горизонтальные связи, с которыми государство обязано очень плотно работать. Связи эти возникают прежде всего в тех пустотах, где управленческий аппарат пробуксовывает: взять те же сборы на армию или любые гуманитарные инициативы. Гражданское общество многократно быстрее и гибче, оно реагирует на обстоятельства сообразно своим настроениям и будет прорастать безо всяких команд сверху.

Если «Утро Дагестан» здесь успешно работало, значит, наша сторона не дорабатывала.

Во-вторых, собственно, настроения. Если маргинальные слои пошли «бить евреев», значит, такая внутренняя установка в какой-то части общества существует. Опасность в том, что с ней сможет работать, в принципе, кто угодно. Завтра это могут быть какие-нибудь другие враги. А придумать справедливые лозунги для организации погромов — дело нехитрое.

Здесь хочется вспомнить Украину, где десять лет назад власть совершенно упустила общественные настроения, считая их чем-то незначительным. Тем, что управляется по команде — достаточно только дать распоряжение соответствующему начальнику, и тот все решит. А когда дело дошло до горизонтальной организации протестных акций через такие же социальные сети, оказалось, что начальники не справились. К тому же и среди них иногда достаточно «сочувствующих народу».

Предательство силового аппарата в 2014 году на Украине стояло на очень простой вещи. В системе, где нужно постоянно быть бдительным и осторожным, остерегаясь любых инициатив, где воля руководства первична перед законом, а твое положение может моментально измениться и тебя предадут, выбросив на помойку, не может быть преданных. Столкнувшись с организованной силой, за которой стоит идея, смысл и понятная цель, каждый силовик остро чувствует одиночество и бессмысленность своей работы. А уж про слабые места системы такие люди знают лучше других и быстро понимают, что будет, если по ним прицельно бьют.

Чем закончилось в 2014 году в Киеве, всем отлично известно. При этом государственный переворот происходил под лозунгами социальной справедливости и борьбы за лучшее будущее страны. Что и транслировалось далее на весь мир как патриотическая акция и воплощение добра.

В телеграм-каналах действия дагестанской «сетки» уже сравнивают с работой бывшего белорусского канала Nexta, который подзуживал оппозиционеров и координировал их действия в режиме реального времени во время беспорядков 2020–2021 годов. Может быть, это и так, только это всего лишь технологический процесс, как и на Украине 2014-го. Когда для протеста есть социальная база и сформированные настроения, управлять ими не так уж сложно.

В-третьих, почему говорят про внезапную вспышку эмоций горячих людей? Ведь речь уже про системную проблему. В 2020 году горизонтальные связи, стоящие на традициях, очень затрудняли усилия по борьбе с коронавирусом: люди просто игнорировали все требования властей. А на фоне эпидемии ещё и устроили бурные протесты против установки вышек 5G. Народными сходами рулили в основном женщины, распространявшие откровенную дичь про радиацию и ущерб здоровью худший, чем от ковида. То же самое происходило в Северной Осетии, где вышки просто жгли.

Вот совершенно конкретный пример расхождения видения чиновников («людям нужна связь и интернет лучшего качества») и реальных общественных настроений, которые вышли в публичное пространство через горизонтальные связи безо всякого ЦИПсО.

В сентябре соцсети растиражировали видеоролики, на которых жители Дагестана также яростно и массово протестуют против мобилизации. В том же Telegram возникли десятки каналов с похожим контентом, чьи админы призывали дагестанцев выходить на несанкционированные митинги. Мужчины, женщины, чаты — все как сейчас. При этом, не понимая и не чувствуя причин негатива, бурлящего в обществе, начальство боится предпринимать что-либо решительное: если бы в Махачкале остановили толпу у гостиницы — не было бы погрома аэропорта. Но если проявить инициативу — вдруг накажут?

Собранные воедино настроения, горизонтальные связи, помноженные на обкатанные схемы протеста могут взорваться, сдетонировав от случайного раздражителя. Как в 2014 году в Киеве вполне нормальные люди пошли на Майдан потому, что «избили детей», и это наложилось на тщательно взращенное недовольство жизнью вообще и сложившиеся традиции уличных митингов. А в полузабытую теперь перестройку развал СССР тоже начался с национальных окраин и проявлений звериного национализма. Только в конце 80-х вместо евреев тогда были русские, назначенные виноватыми за всё.

Интеллигентские митинги в Москве в последние годы существования Союза начались, когда хаос уже поглотил империю, её окраины и глубинка полыхали. А раз такая технология сработала тогда — сработает она и сейчас, старые приемы — самые надежные. Кроме того, существует уже проблема нового времени, инфильтрация диаспор, в которых есть организация, горизонтальные связи, ответственности и доверие. А также идеи, само собой. То, чего не может сгенерировать госаппарат, по-прежнему склонный к большим и официальным формам патриотизма.

Но раз мы все убедились, что это угроза, с которой могут легко работать враги через обычный телеграм-канал, с ней могут работать и друзья. Собственно, для этого тоже существуют проверенные технологии, которые гораздо глубже и шире, чем просто указать на вражеское «Утро Дагестан», объяснив все происходящее деятельностью этого канала.