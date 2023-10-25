По социальным сетям разлетелись высказывания, которые известный миллиардер Илон Маск сделал в ходе открытой дискуссии в своей социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Есть американское выражение «заметить слона в комнате» — обратить внимание на что-то, что всем очевидно, но никто не хочет произнести вслух. Маск сделал именно это:

«Я думаю, что нам следует прекратить бессмысленно жертвовать украинской молодежью в окопах, заключить перемирие и начать процесс нормализации отношений с Россией. Россия и Украина — это в буквальном смысле двоюродные братья. У жителей Украины есть родственники в России, у жителей России есть родственники на Украине. Они являются частью одной страны на протяжении многих лет. Самые лучшие ракетные технологии были тогда, когда Украина и Россия работали вместе. А когда они не работали вместе, их космические технологии очень сильно пострадали. Так что, как бы кто ни пытался сказать, это не естественные противники. У них есть обиды, но они буквально являются одной семьёй. И я думаю, что мы на Западе как бы подталкиваем их к тому, чтобы они убивали своих сыновей, и мне кажется, что делать это неправильно. А к региональной трагедии добавляется еще и цивилизационный риск, который мы несём, делая Россию изгоем для Запада, не разрешая международные сделки с Россией, вводя, по сути, жёсткие санкции… Я думаю, что мы перестарались, вооружая доллар санкциями. Поэтому сейчас многие страны отказываются от доллара, потому что мы как бы вынудили их это сделать».

Слова Маска находятся в интересном контрасте с недавним высказыванием Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что «Россия и ХАМАС похожи», да и с множеством заявлений западных политиков, которые настаивают на «войне до победного конца». Здесь мы видим два разных подхода к ситуации — прагматический и идеологический.

Маск — бизнесмен, он привык мыслить рационально. «Каковы мои интересы в данной ситуации?» «Чего я хочу добиться?» «Каковы мои возможности этого добиться?» «Каков правдоподобный прогноз развития событий?» Для бизнесмена очень важен навык минимизации ущерба — не все проекты «взлетят» и дадут отдачу, на которую он рассчитывал, это надо вовремя понять, перестать вкладываться в провальный проект и выйти из него с наименьшими потерями.

Это может быть неприятно и обидно — но деловой человек не может позволить себе увеличивать потери. Он отлично понимает, что ошибки в расчётах и потери неизбежны, чего можно избежать — так это явно ненужного разорения, которое будет результатом глупого упрямства.

Азартные игроки, которые спускают последнее в надежде, что вот сейчас-то им повезет и они прорвутся, не поднимаются высоко в корпоративной иерархии.

Противоположный подход носит идеологический характер — в этом случае люди говорят не об интересах, а о глобальной битве добра и зла, в которой хорошие люди обязательно должны сокрушить плохих. С этой точки зрения трезвый подсчёт ресурсов и оценка перспектив — это трусость, разговоры о компромиссном мире — это предательство.

Герои умирали не за компромиссный мир. Они умирали за победу. Ангелы не могут заключить мир с бесами; их борьба может кончиться только с концом этого мира.

Противник в этом случае воспринимается не как имеющий свои интересы и рационально их преследующий, а как космическое зло, не имеющее другой мотивации, кроме как творить зло ради самого зла, из чистой ненависти к силам добра и света.

Конечно, риторическое соединение России и ХАМАСа абсурдно, контрпродуктивно и попросту лживо. Израильский посол в Москве Александр Бен Цви назвал разговоры о причастности России к нападению ХАМАСа на Израиль «полной ерундой».

Но идеологическая картина мира требует простоты — вот «воины света, воины добра», вот «за тучей — дракон, каменное сердце», вот лагерь добра — а вот «ось зла».

Такая картина мира остро эмоциональна, требовательна и взывает к «лучшим чувствам». Она нужна, чтобы мотивировать воинов сражаться, а гражданских — терпеть лишения.

Однако руководствоваться ею, принимая решения в реальном мире, невозможно. Мир реальной политики — это мир согласования интересов и непростых компромиссов. Разумные политики обычно держат пропаганду отдельно от аналитики и уж точно отдельно — от практических решений. Нет ничего глупее, чем поверить собственной пропаганде.

Люди, воодушевленные мистической верой, что они-то и являются силой добра, призванной сокрушить мировое зло, как раз и составляют экстремистские движения вроде того же ХАМАС.

Разумные и ответственные политики признают, что «весь мир лежит во зле» и нельзя добиться глобального торжества справедливости. Тем более что представления о справедливости у всех разные.

Чего можно добиться — так это прекращения кровопролития и снижения уровня опасности глобального конфликта.

Конечно, политикам, которые часто находятся в плену своего собственного «героического» образа, трудно сказать это вслух. В политике неизбежно много театра.

Поэтому высказать то, что давно уже очевидно, приходится бизнесмену. Услышат ли его? Со временем — да. Хотелось бы, конечно, чтобы это время было не очень долгим.