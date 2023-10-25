Иногда россиянину, который плохо понимает многие нюансы украинской жизни, может показаться, что там действуют нелогично. Часто со стороны это производит такое впечатление, что употребляются и более жёсткие выражения. К сожалению, против нас не идиоты и не психопаты, абсурдных поступков они не совершают. Поэтому стоит понимать, что и зачем на самом деле делают на Украине и в чём смысл.

Сергей Корсун ИА Регнум

Казалось бы, во время большой войны государству, тем более не самодостаточному, такому как Украина, нужно иметь максимум союзников. И тем более внутри, привлечь на свою сторону всех, кого возможно — очевидный же ход.

История знает огромное количество примеров: от чернокожих солдат Конфедерации до советского изменения отношения к религии во время Великой Отечественной войны. Но Украина ведёт жёсткую украинизацию, и она только ужесточается с 2014 года, а потом ещё раз после 2022-го. Подчёркиваю, украинизация не начинается, как пытаются нас убедить некоторые либералы, а ужесточается во время войны. Хотя, казалось бы, логично сделать наоборот, привлечь на свою сторону русскоязычное население, а там, чем чёрт не шутит, ещё и какую-то часть россиян.

Почему так?

Важно понимать, что украинизация — это не просто переход на украинский язык, а жёсткий запрет и насильственное вытеснение других языков, в первую очередь русского. Сам украинский язык при этом — это не язык Шевченко или советского учебника, они также отменены. Это постоянно меняющийся новый язык, который буквально создаётся украинизаторами на ходу.

Поэтому человек не просто меняет язык, как мог бы сменить, например, русский на английский (или наоборот) при смене страны. Украинизируемый попадает в полную зависимость от очень узкого и «эксклюзивного» информационного продукта, который способны создавать и полностью контролируют только «патриоты» Украины. Ведь, если кто-то решит создать продукт на украинском языке, который не будет соответствовать критериям nazii, язык просто изменится и всё, необходимость такого продукта отпадёт. На фоне украинизации ничто любые запреты соцсетей или сайтов, фильмов или книг.

Проведём для понимания такой мысленный эксперимент. Представим все книги, которые средний человек, скажем, лет сорока прочёл за свою жизнь в виде библиотеки. Она будет примерно одинакова для жившего в России и Украине, большая разница будет только для молодёжи. Уберём с полок всё русское, его не будут переводить на украинский как имперское. Я подчёркиваю — всё! Мировую классику, советский период, пророссийское, антироссийское — вообще всё, что написано русскими или на русском. Исчез не просто Пушкин. Исчезла вся классика, мировая или локальная. Исчез не просто советский Симонов, но и антисоветский Солженицын.

Теперь перейдём к полкам иностранной литературы, которую 250 лет стабильно переводили и издавали на русском. Или на украинском в советский период, ведь новый свободный от русизмов и имперского гнёта украинский язык уже другой. А заново переводить всё это уже некому, да и сделать работу столетий за пару лет невозможно.

Предположим, что переведена на украинский язык будет каждая десятая книга в нашей мысленной библиотеке. А кто выберет эту десятую часть? Правильно, это сделает идеолог.

Переходим к полкам с современной литературой. Отсюда снова исчезает всё русское, и количество переводной литературы уменьшается в 10 раз. И это хорошо если в 10, ведь это в большом русскоязычном пространстве есть смысл переводить какие-то нишевые вещи, любители которых могли найтись среди большой выборки людей, пробовать, экспериментировать… Украина банально не имеет ни столько переводчиков, ни столько читателей.

С полок в разделе научной литературы исчезает почти вся гуманитарная часть и большая часть технической.

Из видеотеки пропадает примерно пятая часть всего просмотренного.

Напомним, что решение о том, какая часть пропадёт, а какая останется, принимает украинизатор, в его власти перевести или изъять из истории то или иное. Более того, он же выбирает и то, чем заменить исчезнувшие части нашей библиотеки. И поверьте, он пользуется этим правом по полной программе.

В итоге появляется украинский царь Ахилл и роль Украины в Троянской войне, украинские империи на месте Руси, Харьков основывает казак Харько, русские перестают быть славянами, превращаясь то в мокшан, то в татар. А вместо художественной литературы появляется «Польові дослідження з українського сексу» Оксаны Забужко.

Представьте на секунду, что даже в эпоху интернета и поисковиков вы не можете найти другие источники информации, ведь их нет на вашем языке, в вашей поисковой выдаче. Вы думаете о критическом мышлении, которое спасёт кого-то? Но как работать этому мышлению без информации? Понимаете, о чём с представителями Гугл (Яндекс давно заблокирован) ведут переговоры на Украине?

Всё, над чем смеётся россиянин (а пусть и американец!) от Христа украинца до Гитлера-освободителя — это не шутки. Это абсолютная реальность информационного вакуума.

Ещё пару лет, и будет уже окончательно невозможно установить (на украинском языке) кто и кого убивал в Бабьем Яру: советские палачи украинских освободителей? Или они же, но евреев? Или немцы — советских палачей? Или евреи — украинцев? Сегодняшний украинский призывник уже часто этого не сможет определённо сказать, колеблясь между версиями, ведь официальных сразу несколько. Я помню одного украинского сержанта-морпеха, который совершенно серьезно рассказывал, что он антифашист и защищает Украину от русского фашизма (с 14-го, а не с 22-го). А потом без перехода про то, что русские — недочеловеки.

Задумайтесь о степени несвободы, которая в принципе невозможна на русском, английском, немецком, китайском, испанском языках при самом страшном режиме, просто потому, что существуют книги. Представьте, как серенький человек, который из львовского университета пошёл чиновником в комитет по телевещанию, вдруг получил власть над сознанием миллионов, несравнимую ни с кем? Представьте, что история буквально переписывается по Оруэлловскому 1984 и почти никто не помнит, что она 10 лет назад была другой?

Развитие техники — российский способ оторвать украинца от его национальной мечты и поработить. Проституция — одна из лучших форм постиндустриальной экономики, которую русские скрыли обманом от украинок, чтобы их поработить. Всё это уже реальность, и ещё многое скоро станет реальностью.

Вот это и есть настоящая украинизация. Можно сколько угодно смеяться над тем, что там выдумали лишние падежи и склонения, множественное число у слова «такси» или просто выдумывают слова даже не на ходу, а на бегу. Проблема ведь не в украинском языке. А в том, что людей искусственно отрезают от всего мира — родной русский под запретом и изживается. Английскому украинское образование обучить не способно, денег на это подавляющему большинству не хватит. Украинизация — создание абсолютно идеальной, замкнутой тоталитарной системы, которую контролируют даже не самые успешные и злые члены партии, а серые посредственности, которые в жизни не научились ничему, кроме как украинизировать.