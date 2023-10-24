Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Украинские подростки вновь взялись сводить счёты с жизнью. Только в Киеве за октябрь произошло шесть самоубийств. Нацполицией уже официально зарегистрировано 29 суицидов и 115 попыток свести счеты с жизнью, все — в возрасте от 12 до 18 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

В принципе, «осенний детопад» — явление повторяющееся, а Украина всегда находилась в числе 25 стран мира с самым высоким уровнем самоубийств. В прошлые годы их количество было даже больше. В 2020 году в стране произошло 123 подростковых суицида, а за первые полгода 2021-го их количество составило 149, более полных данных нет. Другое дело, что сейчас это явление, достаточно хорошо изученное психологами, накладывается на общее настроение общества.

Пока власть транслирует через полностью подконтрольные СМИ оптимистические сигналы о скорой победе и масштабном возрождении за западные деньги, общество умирает. Для этого даже необязательно выходить в окно: люди просто отказываются от полноценной жизни, сводя ежедневную активность к минимуму. Любые планы лишены смысла, если вам открыто говорят о долгой войне и неизбежном участии в ней всего населения, включая женщин.

Уходящие в мир иной молодые люди лишь транслируют настроение: раз веры в «перемогу» нет, лучше уже не мучиться долго.

От ковида к войне

Всплеск молодежных самоуничтожений в 2021 году, как считают психологи Украинского института прикладной психологии и психотерапии, был связан с карантинными мерами в период эпидемии коронавируса. Тогда дети вынуждены были переходить на дистанционное обучение и сидеть в замкнутом пространстве. Без физической активности, при нехватке живого общения, без развлечений и в атмосфере постоянной тревоги «крыша съезжала» даже у взрослых. То ли дело подростки в период психологической уязвимости и всякого рода гормональных всплесков.

С 2022 года добавился хронический стресс, связанный с войной. Еще год назад специалисты утверждали, что изменившиеся обстоятельства приведут к тому, что около 60% украинцев будут иметь депрессии и другие психические расстройства. Но если по большей части все эти утверждения касаются взрослых людей, то их настроение неизбежно проецируется на детей, гораздо менее устойчивых психически.

«Война — снова дистанционное обучение, снова замкнутое пространство. К этому у многих подростков, особенно 16–17 лет — они уже почти взрослые, прилагается постоянное пребывание в опасности, хронический стресс, страх перед будущим. Если семья переехала в более безопасный регион, то нужно адаптироваться к новому окружению, что для подростков довольно непросто. Многие молодые люди боятся будущей мобилизации. Я лично знаю случаи, когда 18-летние юноши месяцами не выходят из дома, чтобы не получить повестку. У многих ребят, близких к призывному возрасту, — можно только представить, что они чувствуют и как могут отреагировать на постоянный стресс…»— говорит украинский психолог Татьяна Корякина.

Вообще надо сказать, что такие социальные ощущения украинцев, как «социальная депрессия, стресс», эксперты единодушно фиксировали еще в 2008 году. Тогда это разгонялось намеренно, для нагнетания протестных настроений, поскольку причиной плохого душевного состояния публично назывались бедность, экономический кризис и «огромный дисбаланс между самыми богатыми и самыми бедными». По данным Госкомстата, 84,5% граждан Украины тогда считали себя бедными.

С тех пор граждане вряд ли стали богаче, удары по энергосистеме, мобилизация, миграция, потеря части территорий, постоянно растущие расходы на армию — всё это превратило слабую экономику и вовсе в руины. В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины посчитали, что у 81% опрошенных ими украинцев с весны 2022-го доходы заметно сократились. У 35% почти весь заработок уходит на пропитание, 41% — кроме еды удаётся купить кое-какие недорогие вещи, 13% едва сводят концы с концами, а вместе это почти 90% тех, кто участвовал в исследовании.

Такие цифры подтверждает ЮНИСЕФ, в опросе которого 80% респондентов отметили ухудшение своего экономического положения, а доля детей, живущих в условиях нищеты, почти удвоилась: с 4,3 до 8 процентов. Особенно остро ситуация складывается для 5,9 миллиона человек, которые в настоящее время входят в число перемещенных лиц внутри Украины.

Плюс к этому многие покинули страну, круг общения у оставшейся молодежи значительно сократился — как и возможности найти какую-то приличную работу. 22-летняя киевлянка Александра рассказала ИА Регнум, что в её случае подавляющее большинство предложений о «работе менеджером в офисе» оказывалось фирмами, продающими в интернете секс-услуги в той или иной форме. Самая невинная форма — «украинки ищут мужей-иностранцев», которым нужно платить за общение, откровенные фото, видео и «вирт».

Многие взрослые не имеют возможности выехать с Украины, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются банальными заложниками. Дети, какими бы независимыми они себя ни изображали, зависят от взрослых. Впитывая невербальные сигналы отчаяния, понимая, что им тут не светит никаких перспектив, они принимают самое простое, но необратимое решение.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

Политическая депрессия

Общее уныние неизбежно проявляется и в политической плоскости, что фиксируют социологи. Совершенно понятно, что украинская социология любые неполиткорректные тенденции показывает осторожно, а люди весьма неохотно говорят правду. За неправильные слова слишком легко пострадать. Тем не менее один из крупнейших измерителей, Киевский международный институт социологии (КМИС), отмечает, что за год вдвое выросла доля считающих, что Запад устаёт от Украины, его поддержка ослабевает, и вообще Запад хочет от Украины уступок России — с 15% в сентябре 2022 года до 30% в октябре 2023 года.

При этом на Украине в два раза выросло и число тех, кто считает, что Россия сможет воевать ещё долго, у нее большой запас ресурсов — денег, людей, оружия и техники. Какой бы ни была иностранная поддержка, этого недостаточно для окончания войны на приемлемых условиях. В феврале текущего года таких было 22%. В октябре — уже 49%. При этом как украинские, так и западные социологи из Gallup фиксируют снижение готовности воевать «до победного конца».

С мая до октября доля тех, кто готов согласиться на потерю части территории для достижения мира, выросла с 10% до 14%. Причем основная часть таких людей живёт на юго-востоке, который традиционно имеет своё мнение, отличное от взглядов непреклонных жителей Западной Украины. В сентябре 2022 года 70% опрошенных говорили, что надо продолжать воевать «до победы», в августе 2023 года их уже оказалось 60%, и можно предположить, что на самом деле таких гораздо больше, просто не рискуют дать честный ответ социологам.

Возможно, именно эту тенденцию представляет в публичном поле бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, жёстко критикующий команду Зеленского. Здесь, так сказать, двойной эффект: он транслирует настроения общества, тем самым их усугубляя. С откровенностью, наводящей на мысль о предварительном согласовании со старшими товарищами, он обвиняет власть в стратегических военных просчётах, подавлении гражданских и политических свобод, поощрении коррупции: «Наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике. Оно ведёт нас к катастрофе».

На этом фоне чрезвычайно любопытными видятся результаты опроса на канале уехавшего в Канаду украинского тиктокера о том, кто бы мог стать президентом Украины. Проголосовало более миллиона человек, из которых 38% заявили, что проголосовали бы за Евгения Мураева, главу запрещённой партии «Наши», в отношении которого СБУ возбудила уголовное дело о госизмене.

В период своей политической активности он не был слишком уж популярен, уступая на оппозиционном поле другим «пророссийским» партиям. Зато имел твердую репутацию «знайки», умеющего разложить всё по полочкам. Теперь все его объяснения причин происходящего и сбывшиеся прогнозы пользуются в соцсетях дикой популярностью, собирая миллионные просмотры — при том, что сам политик с февраля 2022 года в публичном поле не появляется, с большим трудом выехав из страны.

Зеленский же в этом самодельном опросе, где голосовали в основном жители центра и юго-востока (это четко показывает статистика соцсети), проигрывает всем, даже Порошенко, болтаясь на уровне статпогрешности. Автор канала из этого делает банальный в своей простоте вывод: люди страшно устали от войны. Наверное, поэтому наконец-то приняли те идеи, которые следовало бы принять много лет назад.

Есть и ещё одна тенденция, не доказанная никакой математикой. В тех же сетях по субъективным ощущениям резко возросло количество депрессивных видосов «с фронта». На них военнослужащие ВСУ плачут, жалуются на потери, обращаются к руководству страны с разного рода претензиями. Одной из основных является невыполнение социальных обязательств: семьи погибших или калеки не могут получить положенных выплат. Иной раз это прорывается даже в героических роликах, где, например, показана вылазка ДРГ на лодках на левый берег Днепра, и командир говорит в камеру: «Главное, шобы держава это оценила».

А она не ценит.

Уже не только любители перформансов, но и учёные говорят про серьёзный демографический кризис, с которым власти ничего не делают. Что без людей любой прогноз послевоенного развития страны — негативный. «У нас демографический кризис, связанный с низкой рождаемостью и высокой смертностью. Во-вторых, мы имеем падение рождаемости. Это факт, и это означает, что демографическая яма у нас достаточно большая. И это вопрос не только послевоенного развития Украины. Это та яма, которая будет догонять всех нас, наше государство на длинной дистанции —15,20,25,30 лет и дальше», — говорят бывший министр социальной политики Павел Розенко и экономист, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. А это неизбежно означает на той же длинной дистанции серьёзную депрессию: экономическую, финансовую и социальную.

Жаль только, что все эти разрозненные сигналы не формируют цельной концепции в общественном создании украинцев. Депрессия предлагается отдельно от причинно-следственных связей. Поэтому самым правильным выводом из всего сказанного будет следующее: всеми доступными способами до украинского общества должна быть донесена простая идея — кто бы ни был виноват в этой войне, она не принесет ничего, кроме гибели Украины.

Мифическая «перемога», горькое поражение или бесконечное продолжение боевых действий «при поддержке всего мира» имеют абсолютно одинаковый итог. Поэтому самое правильное решение — не участвовать в этом, любыми способами.

В том числе и для того, чтобы украинские подростки перестали выходить в окно.