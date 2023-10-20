Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё в феврале текущего года заявил, что если выборы в Польше пройдут демократично, то народ «сметёт нынешнюю власть». Формулировка «сметёт» едва ли подходит к тому, что произошло на выборах в Польше 15 октября, однако пока ещё правящая партия «Право и справедливость» с высокой долей вероятности вынуждена будет уйти в оппозицию, а её место займёт леволиберальная коалиция во главе с Дональдом Туском, уже сидевшим в кресле премьера с 2007 по 2014 год.

Иван Шилов ИА Регнум

Непосредственно перед польскими выборами Лукашенко прямо выразил надежду, что правительство Туска будет «работать на то, чтобы наладить отношения» с Белоруссией. По словам белорусского лидера, польские дипломаты говорили ему, что в случае смены власти в Варшаве «есть надежда, что будет какая-то перезагрузка».

Действительно, прошлые «перезагрузки» в отношениях Белоруссии и Евросоюза были связаны с именем Дональда Туска. В период его премьерства Польша выступила инициатором создания «Восточного партнёрства» — проекта, реализация которого должна была привести ЕС к отмене визового режима с рядом постсоветских стран и созданию на их территории зоны свободной торговли товарами и услугами. Несмотря на то, что Белоруссия тогда находилась под европейскими санкциями, Минск был включён в проект «Восточное партнёрство», после чего действие ограничительных мер ЕС было приостановлено.

В преддверии выборов президента Белоруссии 2010 года министр иностранных дел в правительстве Туска Радослав Сикорский и его немецкий коллега Гидо Вестервелле предлагали Лукашенко «значительную экономическую помощь» в обмен на проведение демократических выборов и налаживание тесного сотрудничества с ЕС. Однако после выборов в Минске вспыхнула массовая акция протеста, которая была сурово подавлена. После этого Евросоюз вновь ввёл санкции против белорусского руководства, а Белоруссия, в свою очередь, обвинила ЕС во вмешательстве во внутренние дела.

Новый этап «перезагрузки» отношений Минска и Брюсселя пришёлся на время, когда Дональд Туск был председателем Европейского совета (2014–2019 гг.). Заняв нейтральную позицию по конфликту в Донбассе и предоставив площадку для мирных переговоров, Лукашенко снова перестал быть в глазах Запада «последним диктатором Европы». В 2015 году Евросоюз принял решение временно приостановить действие санкций в отношении Белоруссии, а в 2016-м состоялась их частичная отмена. Ограничительные меры были сняты в отношении 170 человек, включая Александра Лукашенко.

После выборов 2020 года отношения Белоруссии и Евросоюза снова оказались в кризисной точке. Многие эксперты утверждают, что в этот раз никакой «перезагрузки» не будет — между сторонами непреодолимая пропасть противоречий. Однако Александр Лукашенко, по-видимому, не оставляет надежды восстановить многовекторность во внешне политике Белоруссии, причём главную роль в новом потеплении отношений Минска и Евросоюза белорусский лидер отводит Польше.

В последнее время руководством Белоруссии было послано немало сигналов Варшаве. В августе Лукашенко пригласил Польшу принять участие в качестве наблюдателя на учениях ОДКБ «Боевое братство — 2023», государственное агентство БелТА запустило польскоязычную версию своего сайта, наконец, президент Белоруссии поручил правительству и МИД разработать и предложить Польше план добрососедства и мира.

Все эти сигнала Варшава демонстративно проигнорировала, поскольку ожидала более серьёзных шагов со стороны Минска. Однако само наличие таких жестов показывает, что у Лукашенко имеется особый подход к Польше. Белорусский президент до сих пор верит, что через Польшу ему удастся восстановить отношения с Евросоюзом.

Поскольку ожидаемое возвращение Дональда Туска на пост премьер-министра Польши Лукашенко воспринимает как открывшееся окно возможностей, следует ожидать от белорусского лидера новых шагов навстречу Варшаве. Например, освобождения белорусского оппозиционера польского происхождения Анджея Почобута. Но даст ли это хоть какой-то результат?

Как представляется, на новую «перезагрузку» будущее правительство Туска не пойдёт. Во-первых, имеется неудачный опыт двух предыдущих попыток. Во-вторых, в текущих геополитических условиях белорусскому руководству нечего предложить Польше и Евросоюзу в целом.

Нормализация отношений ЕС с Минском всегда была своего рода наградой Лукашенко за «хорошее поведение» (непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии или нейтральную позицию по кризису на Украине). Сегодня же «хорошим поведением» Белоруссии с точки зрения Запада будет откровенное предательство России — вывод с белорусской территории российского ядерного оружия или осуждение спецоперации на Украине и дистанцирование от неё. На это Лукашенко едва ли пойдёт, а более мелкие уступки (освобождение политзаключённых или даже решение миграционного кризиса на границе ЕС) уже не будут восприниматься Евросоюзом в качестве достаточного основания для снятия санкций.

В каком-то смысле белорусского лидера можно понять — он на протяжении многих лет выстраивал многовекторную внешнюю политику, в рамках которой успешно играл на противоречиях России и Запада, получая от этого неплохие дивиденды. Фантомные боли от утраты западного вектора не могут не терзать белорусского лидера. Однако с его стороны весьма наивно пытаться вернуться в 2019 год. Сегодня противостояние России и Запада зашло так далеко, что лавировать между двумя геополитическими центрами силы уже невозможно, нужно твёрдо стоять на выбранной стороне. В случае Минска — на стороне России. И смена правительства в Польше никак не может поколебать эти новые правила игры в международной политике.