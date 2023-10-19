Отказ Израиля признать свою ответственность за удар по больнице «Аль-Ахри» в секторе Газа, в ходе которого погибли более 500 человек (и попытки обвинить во всем «палестинскую ракету») будут иметь далеко идущие последствия — даже более серьезные, чем само это массовое убийство. И не для одного Израиля, а для всего западного мира, и прежде всего США.

Иван Шилов ИА Регнум

Потому что если к тому, что Израиль постоянно врет, даже когда говорит о собственных жертвах в результате атаки ХАМАС, все уже привыкли, то сейчас Запад оказался в совсем тяжелейшей ситуации. Президент Байден, прибывший в среду с визитом в Израиль, заявил о своей уверенности в том, что удар нанес не Израиль, а «другая команда», то есть «Палестинский исламский джихад», на который и пытаются возложить ответственность израильские власти. Заняв такую позицию, Вашингтон отрезал себе все пути к отступлению — которые очень пригодились бы ему тогда, когда доказательства израильского бомбового удара станут стопроцентными. А это произойдет уже в ближайшее время — и для огромной части мира США окончательно станут пособниками в израильских преступлениях. И не просто пособниками, а теми, кто дал Израилю индульгенцию.

Для самого Израиля это не будет иметь отдельных последствий — его репутация в большей части незападного мира и так катастрофически ухудшилась после начала бомбардировок Газы и подготовки к ее зачистке. А вот США сами загнали себя в угол. Не только подорвав свои позиции в исламском и незападном мире в целом, но и обрушив всю свою завязанную на Украину антироссийскую стратегию. То есть своей риторикой после 7 октября они обнулили всю свою риторику после 24 февраля 2022 года. И речь тут не просто о крахе пропаганды.

«Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], пошла насмарку. Забудьте про правила, забудьте про мировой порядок. Они теперь даже слушать нас не станут… То, что мы говорили про Украину, должно распространяться на Газу. Иначе мы полностью лишимся авторитета и доверия. Почему бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы должны верить тому, что мы говорим о правах человека?»

Эти слова «одного высокопоставленного дипломата из G7» приводит Financial Times в своей статье «Запад оттолкнул страны Глобального Юга поддержкой израильского наступления». В ней же цитируется один из арабских руководителей:

«Если вы называете отключение воды, электричества на Украине и лишение украинского населения продовольствия преступлением, то вы должны говорить то же самое о Газе».

Мир отворачивается от США — причем в буквальном смысле. В Женеве во время заседания Совета ООН по правам человека некоторые делегаты из незападных стран встали и повернулись спиной во время выступления посла США Мишель Тейлор.

Действительно, двуличие Запада никогда не было таким откровенным. И дело даже не в том, что Россия не применяет в отношении мирного населения тех варварских и геноцидных методов, которые использует Израиль в отношении Газы. Информацию о происходящем на Украине немалая часть незападного мира получает из западных СМИ. То есть изначально с антироссийским уклоном, с презумпцией виновности России. Но даже в этом случае латиноамериканцы, африканцы или азиаты сейчас недоумевают: как же так может быть, что западные стандарты «защиты прав человека», о которых им столько десятилетий рассказывают СМИ, учат в западных университетах и объясняют с трибун ООН (и ради которых даже проводят «гуманитарные интервенции», как, например, в Косово), вдруг в одночасье перестают работать и волновать Запад? И не просто перестают работать, а обращаются в свою полную противоположность.

Было бы еще полбеды, если бы Запад просто игнорировал преступления Израиля, то есть нехотя информировал бы о жертвах, бубнил что-нибудь о своей озабоченности… Ведь Запад идет гораздо дальше: он прямо объявляет о своей солидарности с Израилем и поддержке его права на «самооборону» и «возмездие». При этом все понимают — и Израиль даже не скрывает этого, — что в понятие «возмездие» вкладывается право сравнять Газу с землей, выселить миллионы людей и убить многие тысячи (если не десятки тысяч) мирных граждан. И на всё это Запад по сути дает добро, перемежевывая его оговорками о том, что Израиль все-таки должен соблюдать «законы войны». Какой войны, если речь идет о массированной бомбардировке и готовящейся карательной операции одной из сильнейших армий мира с самым современным оружием против небольшого густонаселенного региона? Не только исламский мир, но и абсолютное большинство незападного мира (да и немалая часть жителей Запада) видит абсолютную, вопиющую несправедливость происходящего.

Только не власти Запада. Они сделали свой выбор и не собираются его менять.

Но чем же объясняется такое поведение? Ведь те же США действительно понесут огромный геополитический урон от однозначной поддержки неправого Израиля. В частности, уже разрушается вся их концепция «Россия — это главная угроза мировой безопасности» и «Путин — главный злодей современности». Нет, понятно, что Глобальный Юг не разделял американский подход к России, не верил в чистоту помыслов Вашингтона и даже периодически напоминал американцам об их собственных преступлениях и претензиях на мировую гегемонию. Но при этом незападный мир (за исключением Китая, Ирана и некоторых других суверенных стран) был вынужден прислушиваться к американским аргументам против России и даже пытаться вести диалог со Штатами на их языке.

То есть не просто «мы видим, что вы вводите антироссийские санкции, нам они не нравятся, но мы вынуждены с ними считаться, так как вы самая сильная страна мира», но и «мы понимаем вашу озабоченность агрессивностью России, нам тоже не нравится война в Европе».

А теперь выясняется, что Штаты не просто не собираются вводить никакие санкции против действительно агрессивного Израиля (он ведь не только по Газе бьет — но уже и по Ливану и Сирии), но дадут ему 100 миллиардов! Не только не осуждают его за нарушение прав человека, но запрещают выходить на митинги в поддержку палестинцев в Европе тем своим гражданам, кто хочет это сделать. Путина объявили «военным преступником» и выписали на него ордер за «похищение детей на Украине», но никто в мире не ждет и даже не верит в то, что Нетаньяху будет когда-либо объявлен в розыск каким-либо из «международных судов».

Все эти свидетельства двойных стандартов не удивительны для России и тех стран, кто уже испытал на себе давление или агрессию Запада. Но для остального мира они являются настолько ярким примером того, что США — это действительно «империя лжи», что просто так отмахнуться от них невозможно. Так зачем же Штаты и Запад продолжают загонять себя в угол, делать то, что им явно невыгодно?

Ответ прост: они уже не могут остановится. Слишком далеко зашли, слишком многое выстроено на фундаменте «двойных стандартов», на разделении мира на «передовые гуманистические демократические цивилизации» и «варварские авторитарные агрессивные диктатуры». Отказаться от этой стратегии атлантисты уже не могут. И всеми своими словами и действиями лишь ускоряют свой крах и на Ближнем Востоке, и на Украине, и в мире в целом.