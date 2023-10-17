Появление на новом дизайне 1000-рублевой купюре храмового здания без креста вызвало обмен мнениями относительно символов России — и, в частности, символов религиозного происхождения.

Иван Шилов ИА Регнум

На купюре изображена знаменитая башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Рядом с ней — Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей дворцовой церкви.

Такое сочетание изображений вызвало разные реакции — одни говорят о том, что здание бывшей церкви без креста, в сочетании с башней, на которой отлично виден полумесяц, может быть неверно понято. Другие призывают не видеть проблемы там, где ее нет — раз креста нет на самом здании, не стоит требовать его изображения на банкноте.

И в самом деле, крест с церкви удалили большевики, они же устроили в здании музей. Современное руководство Татарстана никак в этом не виновато. Напротив, республика служит образцом для всего мира в том, как христиане, мусульмане и люди других культур и религий могут жить в мире и гармонии. Не стоит впадать в подозрительность и искать себе обиды там, где никто и в мыслях не имел вас обижать.

Однако у этой ситуации есть определенный контекст, как мировой, так и отечественный. Во всём мире устранение крестов становится одной из дурных примет ползучей дехристианизации. Сам термин «дехристианизация» восходит к Великой французской революции. Во времена революций разрушение христианской символики носило быстрый и грубо насильственный характер. В наши дни оно носит характер плавного, постепенного вытеснения, растянутого на годы, даже на десятилетия. Люди должны постепенно оказаться в обществе, которое без особого шума признало, что оно больше не является христианским, и избавилось от связи со своими христианскими корнями.

Примеров много — например, замена креста в гербе Канады на «политкорректную» снежинку, призывы убрать кресты с храмов Стокгольма и тому подобное.

Чаще всего эта очистка общего пространства от христианской символики проводится под лозунгом уважения к гражданам, исповедующим другие религии.

Однако, как правило, выясняется, что сами члены нехристианских общин не требуют ничего подобного. Помню, как-то я читал интервью с Джонатаном Саксом — на тот момент главным раввином Великобритании. Журналист очень старался вытащить из него признание, что его как иудея оскорбляет рождественская символика и постоянно звучащие в это время carols, рождественские песенки, прославляющие Христа и Богоматерь.

Мудрый старый раввин отвечал, что ничуть не оскорблен и, напротив, ему очень нравится рождественская атмосфера в Лондоне.

Довольно часто христианскую символику пытаются убрать, «чтобы не оскорблять мусульман». При этом представители самих мусульман обычно воспринимают это с удивлением и неоднократно говорили о том, что не оскорблены и не требуют ничего подобного.

Хорошо знакомый нам довод «у нас многонациональная и многоконфессиональная страна, и поэтому символика любой конкретной религии должна тщательно вычищаться из общественного пространства» постоянно выдвигается дехристианизаторами на Западе — но сами представители нехристианских религий его обычно не поддерживают. Им довольно очевидно, что место расчищается не для них, а для чисто секуляристской утопии, где религии вообще не будет места. Как при большевиках.

До определенного момента мы могли бы вести разговор об этом под рубрикой «их нравы». Увы, но теперь это не так. Например, на логотипе Новгорода с изображением памятника «Тысячелетие России» были убраны кресты, присутствующие на памятнике. На логотипе конкурса «Москва — Город Мастеров» изображен собор Василия Блаженного, но тоже без крестов.

Наконец, даже на таком официальном сайте, как Kremlin.ru, герб России теперь представлен логотипом, на котором кресты заменены политкорректными ромбиками. Скорее всего, эта тенденция к удалению крестов отражает не чью-то продуманную политику, а инициативу конкретных дизайнеров. Которые тоже не преследуют каких-то зловещих целей, а делают то, что им кажется уместным.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Виталий Белоусов/РИА Новости

Но когда такие случаи накапливаются, они неизбежно складываются в тенденцию, на которую приходится как-то реагировать.

В русской (и в целом европейской) культуре крест является настолько глубоко укоренившимся символом, что попытки удалить его выглядят чрезвычайно искусственно и производят настораживающее впечатление.

Не исключено, за крестофобией стоит опасение представить государство (или те или иные его институты) как конфессиональные, отдающие предпочтение людям определенного вероисповедания в ущерб остальным.

Можно согласиться, что государство не может быть конфессиональным. Нельзя создавать у неправославных впечатление, что они в меньшей степени россияне. Мы не делим граждан на сорта.

Но к этому вопросу могут быть два разных подхода — «за столом никто у нас не лишний», мы признаем все религиозные общины, или «за столом лишние все, кроме воинствующих секуляристов» — никакая и ничья религиозная символика недопустима в общественном пространстве.

В геральдике мусульманских регионов страны присутствует указание на ислам — и в этом нет ничего неправильного или вредного. Такова историческая реальность. Культура, традиции и идентичность региона сформировались под влиянием ислама.

Нет ничего неправильного и в том, чтобы помнить о православных корнях русской культуры.

Не нужно бояться ни крестов на церквях, ни полумесяцев на мечетях. Мы все — христиане, мусульмане, иудеи и буддисты — здесь, в России, у себя дома. Мы спокойно и благожелательно воспринимаем религиозные символы друг друга. Их не надо убирать или прятать под ромбики.

А когда речь идет о тех же купюрах — их дизайн нетрудно продумать так, чтобы он сбалансированно отражал особенности каждого региона. Это не так уж и трудно — достаточно доброй воли и внимания.