В 2021 года указом президента России Владимира Путина был установлен новый праздник — День отца. Праздник отмечается в третье воскресенье октября, но пока что он не очень заметен.

Иван Шилов ИА Регнум

Многие не осознают, зачем он нужен. Он кажется просто еще одной формальностью, которая мало касается реальной жизни. Но он необходим, и нам важно это осознать.

В классическом романе Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» есть эпизод, в котором жителей Макондо поражает странная болезнь, связанная с потерей памяти. Им приходится вешать таблички с пояснительными надписями на все окружающие предметы, чтобы не забыть их предназначение. Практика, которая показалась бы смешной людям здоровым, но необходимая при поразившем город бедствии.

В какой-то мере мы все живем в мире, пораженном фатальной забывчивостью. Люди склонны забывать самые базовые, элементарные, необходимые для жизни вещи, без которых отдельный человек обречен на несчастье, а общество в целом — на деградацию.

И одно из таких понятий — это отцовство.

Рыночная экономика, сосредоточенная на удовлетворении желаний людей, в некоторых отношениях работает очень хорошо. Во всяком случае, несравненно лучше нерыночных альтернатив: нет ничего хорошего в скудости и дефиците. Но у нее есть и своя темная сторона — она склонна продавать людям немедленные удовольствия. Фастфуд, например, сделал людей неспособными терпеть даже непродолжительный голод и приучил их переедать, причем часто нездоровую пищу.

Готовность рынка немедленно удовлетворить любое желание ослабила способность людей переносить даже небольшой дискомфорт. Рынок автоматически выталкивает нас на путь наименьшего сопротивления.

Вездесущая реклама — какие бы товары и услуги она ни предлагала — всегда подразумевает, что цель жизни человека состоит в том, чтобы зарабатывать деньги и тратить их на свои удовольствия. Это не со зла — просто цель рекламы побудить вас сделать покупку, а не учить смыслу жизни. Это неизбежно, и вряд ли подобное влияние можно устранить. Но его можно уравновесить напоминанием о некоторых особенно легко забываемых очевидностях.

Как-то я читал об исследовании, авторы которого задались целью выяснить, что делает людей счастливыми. Выяснилось, что счастье мало зависит от уровня доходов. Горькая нищета, конечно, делает человека несчастным, но вот различие в уровне счастья между человеком среднего достатка и миллионером несущественно.

Что же делает жизнь счастливой?

Отношения с людьми, а не с вещами. Люди семейные счастливее одиноких: те, у кого есть друзья, счастливее нелюдимых; верующие, особенно вовлеченные в жизнь церковной общины, счастливее атеистов. Мы страдаем больше от одиночества и бессмысленности, чем от нехватки удовольствий. Служение другим — и прежде всего, семье — соответствует нашему подлинному благу и предназначению.

Быть отцом, тяжело работать, чтобы обеспечить жену и детей, тратить с трудом заработанные деньги не на себя, а на них, отказываться от личных удовольствий и комфорта для того, чтобы позаботиться о семье, вкладывать огромные силы и время — это явно не путь наименьшего сопротивления. Это трудно.

Поэтому важно напоминать: двигаясь по пути наименьшего сопротивления, счастья не найдешь. Любое общество создает какую-то систему напоминаний, в которую входят памятники, праздники, школьные учебники и многое другое. Оно время от времени обращает внимание людей на очевидные и азбучные истины. В частности, на то, что быть отцом хорошо и правильно, почетно и радостно. Что в этом мужчина находит подлинное счастье и смысл жизни.

Более того, это важнейшее служение обществу, за которое мы должны быть благодарны. Любое здоровое общество чтит матерей — иначе оно обречено — но также и отцов, потому что материнство нуждается в поддержке отца. Общество, в котором дети растут без отцов, деградирует до состояния, из которого его непонятно, как вытащить.

Например, населённые чернокожими гетто в США находятся в таком ужасном состоянии именно потому, что 70% детей в этих районах не воспитывают отцы. Это приводит к тянущейся через поколения безысходной бедности и криминалу, с которыми власти совершенно не представляют, что делать.

Положение дел в нашей стране пока что намного лучше, но и у нас заметны тревожные тенденции, которым лучше противодействовать уже сейчас. А для этого важно напоминать, что для всех нас важно, чтобы у нас в обществе были отцы.

Именно отец преподает детям самые важные уроки в их жизни. Именно у него они учатся, как быть мужчиной — надежным, способным к самоконтролю, верным слову. Именно глядя на то, как он поступает с их матерью, они учатся любви и семейной жизни.

Далеко не случайно самый частый образ Бога в Библии — это образ Отца, и в единственной молитве, которой Господь Иисус научил учеников, Он учит называть Бога «Отец Наш».

Хороший отец отражает самого Бога — Его любовь, Его нежную и строгую заботу, Его верность и надежность. Быть отцом — самая важная миссия, которая может быть в жизни мужчины, и эта миссия достойна прославления. Мы не должны об этом забыть, поэтому День отца — праздник, который стоит отмечать как можно более широко.