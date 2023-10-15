День отца становится одной из прививок от деградации общества
В 2021 года указом президента России Владимира Путина был установлен новый праздник — День отца. Праздник отмечается в третье воскресенье октября, но пока что он не очень заметен.
Многие не осознают, зачем он нужен. Он кажется просто еще одной формальностью, которая мало касается реальной жизни. Но он необходим, и нам важно это осознать.
В классическом романе Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» есть эпизод, в котором жителей Макондо поражает странная болезнь, связанная с потерей памяти. Им приходится вешать таблички с пояснительными надписями на все окружающие предметы, чтобы не забыть их предназначение. Практика, которая показалась бы смешной людям здоровым, но необходимая при поразившем город бедствии.
В какой-то мере мы все живем в мире, пораженном фатальной забывчивостью. Люди склонны забывать самые базовые, элементарные, необходимые для жизни вещи, без которых отдельный человек обречен на несчастье, а общество в целом — на деградацию.
И одно из таких понятий — это отцовство.
Рыночная экономика, сосредоточенная на удовлетворении желаний людей, в некоторых отношениях работает очень хорошо. Во всяком случае, несравненно лучше нерыночных альтернатив: нет ничего хорошего в скудости и дефиците. Но у нее есть и своя темная сторона — она склонна продавать людям немедленные удовольствия. Фастфуд, например, сделал людей неспособными терпеть даже непродолжительный голод и приучил их переедать, причем часто нездоровую пищу.
Готовность рынка немедленно удовлетворить любое желание ослабила способность людей переносить даже небольшой дискомфорт. Рынок автоматически выталкивает нас на путь наименьшего сопротивления.
Вездесущая реклама — какие бы товары и услуги она ни предлагала — всегда подразумевает, что цель жизни человека состоит в том, чтобы зарабатывать деньги и тратить их на свои удовольствия. Это не со зла — просто цель рекламы побудить вас сделать покупку, а не учить смыслу жизни. Это неизбежно, и вряд ли подобное влияние можно устранить. Но его можно уравновесить напоминанием о некоторых особенно легко забываемых очевидностях.
Как-то я читал об исследовании, авторы которого задались целью выяснить, что делает людей счастливыми. Выяснилось, что счастье мало зависит от уровня доходов. Горькая нищета, конечно, делает человека несчастным, но вот различие в уровне счастья между человеком среднего достатка и миллионером несущественно.
Что же делает жизнь счастливой?
Отношения с людьми, а не с вещами. Люди семейные счастливее одиноких: те, у кого есть друзья, счастливее нелюдимых; верующие, особенно вовлеченные в жизнь церковной общины, счастливее атеистов. Мы страдаем больше от одиночества и бессмысленности, чем от нехватки удовольствий. Служение другим — и прежде всего, семье — соответствует нашему подлинному благу и предназначению.
Быть отцом, тяжело работать, чтобы обеспечить жену и детей, тратить с трудом заработанные деньги не на себя, а на них, отказываться от личных удовольствий и комфорта для того, чтобы позаботиться о семье, вкладывать огромные силы и время — это явно не путь наименьшего сопротивления. Это трудно.
Поэтому важно напоминать: двигаясь по пути наименьшего сопротивления, счастья не найдешь. Любое общество создает какую-то систему напоминаний, в которую входят памятники, праздники, школьные учебники и многое другое. Оно время от времени обращает внимание людей на очевидные и азбучные истины. В частности, на то, что быть отцом хорошо и правильно, почетно и радостно. Что в этом мужчина находит подлинное счастье и смысл жизни.
Более того, это важнейшее служение обществу, за которое мы должны быть благодарны. Любое здоровое общество чтит матерей — иначе оно обречено — но также и отцов, потому что материнство нуждается в поддержке отца. Общество, в котором дети растут без отцов, деградирует до состояния, из которого его непонятно, как вытащить.
Например, населённые чернокожими гетто в США находятся в таком ужасном состоянии именно потому, что 70% детей в этих районах не воспитывают отцы. Это приводит к тянущейся через поколения безысходной бедности и криминалу, с которыми власти совершенно не представляют, что делать.
Положение дел в нашей стране пока что намного лучше, но и у нас заметны тревожные тенденции, которым лучше противодействовать уже сейчас. А для этого важно напоминать, что для всех нас важно, чтобы у нас в обществе были отцы.
Именно отец преподает детям самые важные уроки в их жизни. Именно у него они учатся, как быть мужчиной — надежным, способным к самоконтролю, верным слову. Именно глядя на то, как он поступает с их матерью, они учатся любви и семейной жизни.
Далеко не случайно самый частый образ Бога в Библии — это образ Отца, и в единственной молитве, которой Господь Иисус научил учеников, Он учит называть Бога «Отец Наш».
Хороший отец отражает самого Бога — Его любовь, Его нежную и строгую заботу, Его верность и надежность. Быть отцом — самая важная миссия, которая может быть в жизни мужчины, и эта миссия достойна прославления. Мы не должны об этом забыть, поэтому День отца — праздник, который стоит отмечать как можно более широко.