Политолог, политический обозреватель и специалист по Ближнему Востоку, эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций; Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Соавтор и автор разделов научных монографий: Схватка за Ближний Восток: региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта (2019): Метаморфозы сирийской оппозиции (2021): Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy (2021)

Как сообщили в ООН, вечером в четверг от израильских властей была получена директива, требующая от более чем 1 млн жителей сектора Газа перейти в его южные районы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий», — говорилось в заявлении официального представителя генсека ООН Антонио Гутерриша Стефана Дюжаррика.

По его словам, ООН настоятельно призывает отменить приказ во избежание превращения трагедии «в катастрофическую ситуацию».

Дюжаррик уточнил, что приказ израильских военных также распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрылся на объектах ООН, включая школы и медицинские центры.

Очевидно, что Израиль намерен окончательно решить «палестинский вопрос» в секторе Газа.

Вне зависимости от того, будет ли ЦАХАЛ проводить наземную операцию в Газе или нет, массированные бомбардировки, сравнивающие с землей целые кварталы города вместе с его жителями, будут продолжаться.

Нынешний ультиматум направлен на то, чтобы переместить палестинское население к границе с Египтом, а после того, как северная часть Газы превратится в руины, не подлежащие восстановлению, подобная участь ждет, скорее всего, и юг палестинского анклава.

Таким образом, оставшиеся в живых палестинцы будут выдавлены в Египет и вопрос сектора Газа будет закрыт окончательно.

Вторая «Накба» («катастрофа» — массовый исход палестинцев со своих земель в 1948 году, а также в 1967 году. — Прим. автора), которая разворачивается на наших глазах, стала также результатом прямой поддержки со стороны США и Запада любых действий Израиля.

Тот геноцид палестинцев в Газе и уничтожение целых жилых кварталов израильской авиацией с целью выдавить оставшихся в живых палестинцев на Синай на Западе сочли «адекватным ответом», что отражает истинную сущность «цивилизованного мира», в основе идеологии которого по-прежнему остаются принципы расового превосходства и неоколониализма, лишь завуалированные различными способами.

В то же время палестинские группировки из Газы на нынешнем витке противостояния совершили многочисленные военные преступления, прежде всего массовые убийства гражданских лиц, включая женщин и несовершеннолетних, которым нет и не может быть никаких оправданий, а любые объяснения со стороны этих сил также не могут быть приняты.

Зачем ХАМАС атаковал Израиль

Как сказал в свой время Эдварда Саид, американский интеллектуал палестинского происхождения, термин «Восток» был создан Западом, а сама концепция Запада вращается вокруг понятия «Другой».

Мобилизация страха, ненависти, отвращения, гордости и высокомерия, во многом относящаяся к исламу и арабам, противопоставленным жителям Запада, направлена на то, чтобы скрыть глубоко укоренившийся расизм в культурной ткани поселенческо-колониальных обществ, примером которых является Израиль.

ТАСС/ Ilia Yefimovich/dpa Последствия ракетных ударов со стороны сектора Газа по израильскому городу Ашкелон

Более того, безоговорочная поддержка США и Европой израильского режима апартеида служит напоминанием о том, что самому континенту еще предстоит полностью решить свои собственные расовые предубеждения по отношению к колонизированным народам.

Вместе с тем до сих пор нет ясного ответа на то, что спровоцировало ХАМАС на подобную самоубийственную атаку, с учетом известного военного потенциала Израиля и очевидного ответа с его стороны, в масштабах и направленности которого не было сомнений.

Но также очевидно, что руководство ХАМАС понимало, что решение «палестинской проблемы» со стороны Израиля подошло к той красной черте, за которой должно было последовать постепенное упразднение палестинских анклавов — будь то на Западном берегу или в Газе.

Сигналом к действиям для ХАМАС, как представляется, стало заявление премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу того, что у палестинцев «нет права голоса» относительно саудовского-израильской нормализации.

Но, представляется, это была только вершина айсберга и палестинцев лишили голоса по всем вопросам, связанным с их будущим, а за их спиной уже были достигнуты определенные договоренности, которые решение их проблемы целиком отдавали в руки израильского руководства. По крайней мере, лидерам ХАМАС это могло быть известно.

Поэтому, чтобы «перевернуть доску» и попытаться изменить складывающийся негативный для палестинцев расклад, ХАМАС и решился на подобную с первого взгляда авантюру. Которая, однако, могла привлечь внимание арабского мира и оставляла шансы если не на вмешательство тех или иных государств в конфликт, то как минимум могла бы вынудить их пересмотреть отношения с Израилем.

Палестинский вопрос: «Шаг назад — два шага вперед»

Напомним, Израиль последовательно шел к решению «палестинского вопроса», конечным результатом которого должна была стать окончательная маргинализация, а затем и постепенная ликвидация Палестинской автономии.

Тель-Авив для этого использовал стратегию «шаг назад — два шага вперед», когда любые действия, которые можно было воспринимать как компромиссы в адрес палестинцев, на самом деле лишь усугубляли их положение, позволяя израильтянам еще дальше продвигаться по пути решения «палестинского вопроса».

Собственно, как подписанные в 1995 г. так называемые договоренности Осло-II, по сути, позволили снять с повестки дня вопрос создания Палестинского государства вместо его создания.

ТАСС/Mahmoud Fareed/APA Images via ZUMA Press Wir Члены палестинской семьи осматривают обломки своего дома

Теперь о Палестинском государстве вспоминают далеко не все страны, а если и вспоминают, то на уровне пустых деклараций, а на Западе так вообще более не видят в таковом необходимости. Но при этом соглашение Осло-II фактически раскололо палестинское сопротивление, заставив многие группировки отказаться от борьбы. Те, кто эту борьбу продолжил, были осуждены не только Израилем, но и его западными союзниками как террористы. К каковым, собственно, и был отнесен ХАМАС.

При этом не стоит рассматривать ХАМАС как враждебную для России «исламистскую» силу, как его уже попытались представить во многих СМИ.

Группировка отказалась поддерживать «Ичкерию», выступая за территориальную целостность России. А после февраля 2022 года поддержала российскую СВО на Украине.

В свою очередь Тель-Авив постепенно активизировал работу, чтобы выдавить палестинцев с территории Израиля.

Такие «шаги назад», как квоты на рабочие места или обеспечение палестинцев электроэнергией и топливом, были лишь компенсацией (и при этом весьма небольшой) отсутствия каких бы то ни было условий для того, чтобы самим палестинцам создавать нужные им производства и вести экономическую деятельность с учетом их полной экономической блокады со стороны Израиля.

Например, Газа лишена порта и возможности через него получать и отправлять грузы, хотя она имеет выход к морю и даже газовые месторождения на шельфе.

Точно так же как на Западном берегу отсутствуют палестинские аэропорты и иные логистические центры, которые бы позволяли палестинцам создать собственную экономику, ставя палестинские анклавы в полную зависимость от Израиля и воли Тель-Авива. У палестинцев нет работы, у них даже проблемы с перемещением между анклавами, блокированными Израилем, или в получении паспорта.

Истинная суть «авраамовых соглашений»

Таким образом, палестинская автономия так и не решила ни одной проблемы, стоящей перед палестинцами, но лишь помогла Израилю ускорить решение «палестинского вопроса».

Наконец «авраамовы соглашения» (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020–2021 годах. — Прим. ред.), авторами которых стала американская администрация, окончательно должны были лишить палестинцев поддержки со стороны иных арабских государств.

Палестинцы в итоге вновь оказались проигравшей стороной, а все «шаги назад» свелись к якобы обещаниям руководства Израиля не строить поселения на палестинских территориях. Как выяснилось позже, это был лишь временный мораторий и строительство поселений должно было возобновиться с 2024 года.

То есть сама суть «авраамовых соглашений» заключалась в том, что арабские страны должны были признать Израиль без условия создания Палестинского государства в границах 1967 года, о создании которого говорили все резолюции СБ ООН, касающиеся ближневосточного урегулирования.

Кроме того, эти соглашения должны были легализовать и сами поселения, которые были построены вопреки достигнутым ранее договоренностям и резолюциям СБ ООН. Фактически в обмен на некие обещания инвестиций, продолжилась бы ползучая оккупация палестинских территорий, строительство новых поселений, в то время как сами палестинские анклавы все больше и больше ужимались.

Собственно, сектор Газа, крупнейший палестинский анклав, не имел какого-либо шанса на будущее, как и перспектив развития, превратившись в нечто среднее между резервацией и концлагерем, был обречен.

Естественно, Израиль ставил задачу, чтобы само палестинское население из этого анклава избрало иные места проживания, переселившись в палестинские лагеря в других странах. За этим должно было последовать и постепенное удушение палестинских поселений на Западном берегу.

Наконец, постоянные провокации израильтян в отношении исламских святынь Аль-Аксы оставляли мало сомнений, что очередная провокация должна была привести к закрытию для палестинцев доступа туда. Также следует напомнить, что Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой религиозной партии «Оцма Йегудит», поднимался на Храмовую гору в Иерусалиме, где расположена третья святыня ислама, требуя снятия всех ограничений на посещения евреями этого места.

Таким образом, все шло к тому, что палестинцы не только теряли свои земли, но и вскоре могли потерять свою святыню на землях Аль-Кудса (Иерусалима).

Именно в этих условиях ХАМАС решил перейти к активным действиям, а Израиль решил ускорить решение «палестинского вопроса», воспользовавшись ситуацией.