Кто начал войну? Этот извечный вопрос сейчас актуален в ближневосточном измерении: кто начал войну 7 октября? Речь не о фактах — никто не спорит с тем, что ХАМАС атаковал Израиль. Всех волнует другое — кто же на самом деле всё подстроил-устроил, кому была нужна эта война именно сейчас?

Иван Шилов ИА Регнум

Масла в огонь добавляет миф о тотальном превосходстве и супермогуществе израильской армии и спецслужб — не могли же они проспать такое масштабное нападение? А если не могли — значит, специально его допустили. Зачем? И тут начинаются версии и поиски «тех, кто».

В любом детективе поиск виновных начинают с ответа на два вопроса. Первый: у кого была возможность? Второй: кому выгодно?

Что касается возможностей, основных подозреваемых четыре — сам Израиль, Иран, США и Россия. А что у них с мотивами?

Израиль

Говорят, что война была выгодна премьеру Нетаньяху — Израиль уже несколько лет находится в глубоком внутриполитическом кризисе, правительственные коалиции сменяют друг друга, а бесконечные перевыборы парламента ничего принципиально не меняют. Страна расколота на правую и левую части, которые всё больше поляризуются — и последние месяцы Израиль сотрясают еженедельные манифестации противников Нетаньяху. Мол, война с палестинцами всё изменит — общество будет вынуждено сплотится, врагам премьера будет не до требований его отставки и уголовного преследования, и Биби сможет править еще какое-то время, а потом триумфально выиграет парламентские выборы. Ради этого и «проспали» атаку ХАМАС.

Версия откровенно слабая — да, в израильской истории и даже в карьере Нетаньяху были примеры провоцирования и даже изобретения поводов для удара по арабам, но сейчас ситуация явно другая. Последняя военная операция против сектора Газа была девять лет назад, и уже тогда израильтяне не смогли добиться поставленных целей. Потому что главная из них — уничтожить ХАМАС — просто недостижима. ХАМАС можно уничтожить только вместе с Газой — а стереть с лица земли трехмиллионный сектор никто Израилю не позволит. Для этого нужно убить десятки тысяч палестинцев, а остальных заставить бежать в Египет. При этом еще и положив тысячи израильских солдат и вызвав интифаду на Западном берегу реки Иордан (второй части палестинской автономии) и войну с ливанской «Хезбаллой».

ХАМАС сумел в первый же день нанести Израилю беспрецедентный урон — такого масштаба не было со времен войны Судного дня (к полувековому юбилею которой палестинцы и приурочили свою атаку). Обвинения в том, что он «проспал войну», будут теперь преследовать Нетаньяху до конца его жизни, вне зависимости от исхода войны.

Вариант с полным уничтожением ХАМАС и даже с тем, что, как говорит Нетаньяху, он преподнесет им такой страшный урок, что «они запомнят его на десятилетия», представляется абсолютно нереалистичным — а всё остальное, чего сейчас может достичь Израиль, сопряжено с большими собственными жертвами, ударом по и так плохой репутации в мире и крушением с таким трудом выстраиваемых контактов с частью арабского и исламского миров.

Есть и еще один аргумент: никакая, даже самая произраильски настроенная американская администрация добро на такое никогда не даст — не на словах, а на деле.

США

Отношения Нетаньяху с Байденом далеко не блестящи, но расклад сил в американских верхах израильское руководство знает прекрасно. Большая война даже в формате Израиль-Палестина сейчас абсолютно не нужна Вашингтону — она не только отвлекает внимание и ресурсы от Украины, но и дает козыри противникам Байдена (тому же Трампу) и раскалывает саму правящую Демпартию (по линии произраильские-проарабские силы). Да и вообще, никакая, даже самая произраильская администрация США не может согласится с уничтожением Газы — подобный геноцид не просто резко увеличит риск пожара на всём Ближнем Востоке, но и как минимум приведет к разрыву отношений арабских стран уже не только с Израилем (тех, у кого они есть), но и со Штатами. И США в этом случае реально потеряют Ближний Восток, на котором их позиции и так существенно слабеют на протяжении последнего десятилетия.

Таким образом, и США никоим образом не могут быть тем, кто начал — им категорически не нужна была новая война на Ближнем Востоке, ни в ограниченном, израильско-палестинском формате, ни тем более в общерегиональном. Штаты, напротив, всеми силами пытались сблизить евреев и саудитов…

Иран

Так вот же причина! Это всё направлено на срыв давно уже прорабатываемых втайне соглашений Израиля и Саудовской Аравии. Это третья версия: войну мог начать Иран — ему хотелось сорвать готовящееся соглашение о нормализации отношений Тель-Авива и Эр-Рияда, вот он и дал команду ХАМАС атаковать евреев. Эта версия очень популярна, но тоже не имеет никакого отношения к реальности.

Во-первых, ХАМАС (как и ливанская «Хезболла», и йеменские хуситы) не является ни иранской марионеткой, ни иранским «прокси». Они получают серьезную помощь со стороны Тегерана, но вовсе не работают на него. У них свои интересы и свои цели — и это, кстати, не мифическое «уничтожение Израиля», как любят приписывать и ХАМАС, и Ирану на Западе и в Израиле, а создание независимого Палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

То, что для этого ХАМАС готов пойти на уничтожение «сионистского режима», то есть нынешней системы власти в Израиле, — лишь зеркальная ответка на отношение израильского руководства к палестинской независимости и возвращению палестинских земель. Израиль категорически против этого — и что нужно ожидать в ответ? Иран серьезно претендует на роль лидера исламского мира и главного борца за освобождение Палестины и Иерусалима, но у ХАМАС есть поддержка не только со стороны Тегерана. Атаковать Израиль просто для того, чтобы помочь Ирану сорвать израильско-саудовскую сделку, совершенно не отвечает интересам палестинцев.

Во-вторых, сам Иран лишь недавно начал процесс нормализации отношений с Саудовской Аравией — при китайском посредничестве. Сближение двух стран поможет поиску решений в тех частях Ближнего Востока, где они соперничали и враждовали: Сирия, Ливан, Йемен, Ирак. В отношениях с палестинцами саудиты и иранцы тоже выступали вовсе не в унисон (в том числе и поддерживая разные фракции и разную тактику) — но вот отношения с Израилем являются для саудовско-иранских отношений чрезвычайно важными.

Да, установление отношений с Израилем со стороны Саудовской Аравии нанесло бы большой ущерб нормализации саудовско-иранских контактов. Но дело в том, что никакой сделки в ближайшее время не планировалось и просто не могло быть. Да, переговоры и консультации идут уже несколько лет — они стали интенсивней еще во времена президентства Трампа, при котором были заключены «соглашения Авраама» (о нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран, важнейшей из которых были Объединенные Арабские Эмираты). Но в последние годы Израиль — и особенно правительство Нетаньяху, самое правое и антиарабское в истории этого государства — немало сделали для обострения ситуации с палестинцами и вокруг мечети Аль-Акса. Саудовский король Салман не просто так носит титул «хранителя двух святынь» (Мекки и Медины) — для него невозможно признать Израиль не просто без подвижек в ситуации с третьей главной святыней ислама, но и при ухудшении положения мусульман Иерусалима. То есть никакого соглашения ни прямо сейчас, ни в ситуации правления Нетаньяху быть просто не могло — как бы этого ни хотелось влиятельным американским игрокам. А значит, Ирану и нечего было срывать.

Сама идея, что верховный лидер аятолла Хаменеи только и мечтает, как бы начать войну с Израилем, очень далека от реальности. Иран, конечно, является последовательным и несгибаемым противником Израиля, но для Ирана война с Израилем равнозначна войне со Штатами, а это уж точно не входит в планы Тегерана.

Так зачем же тогда Ирану бросать ХАМАС в самоубийственную атаку на Израиль? Зачем Ирану, понимая, что он не окажет никакой военной поддержки палестинцам (то есть не начнет глобальную войну, ударив ракетами по Израилю), сжигать потенциал ХАМАС?

Правильно, незачем. Он этого и не делал.

Россия

А как же Россия? Она-то точно заинтересована в начале войны на Ближнем Востоке, значит, она ее и спровоцировала. Это не горячечный бред — так уже рассуждают даже некоторые западные СМИ. Как спровоцировала? Ну понятно же — через Иран или напрямую через ХАМАС. А что такого — они же все марионетки Москвы…

Всё это базируется на одном тезисе — России выгодно отвлечь внимание и ресурсы Запада от Украины, и поэтому она решила поджечь Ближний Восток. И, кстати, в части внимания это действительно так: рассредоточение внимания США и Запада в целом между Украиной и Израилем на руку Москве, но если это единственный бонус, то мотив выглядит слабым. А насчет ресурсов всё обстоит иначе — у Штатов хватит военных мощностей для снабжения на два фронта. К тому же израильский не требует серьезных поставок — израильская армия на порядки превосходит палестинские отряды, да и основная часть боевых действий будет вестись в стиле американских операций в Ираке — то есть сектор Газа будет просто утюжиться ракетными и бомбовыми ударами с воздуха.

Конечно, если война выйдет за пределы Газы и перекинется сначала на Ливан, а потом в нее втянется и Иран, всё изменится, и Штаты действительно окажутся в ситуации выбора между Украиной и Израилем. Но Москва точно не заинтересована в том, чтобы поджигать соседнюю деревню ради того, чтобы отвлечь внимание от своей — потому что никто не может предсказать розу ветров и то, в какую сторону будет распространятся пожар.

Но кто же тогда начал войну?

Войну начал ХАМАС. А почему? От безысходности — но не той, про которую любят рассуждать израильские пропагандисты. Не от того, что ХАМАСу якобы нужно поддерживать свою власть в секторе Газа — это вообще смешно, его власти там ничего не угрожает. Нет, это безысходность другого рода. Она ближе к исторической предопределенности. Войну 7 октября начала история — в первую очередь вся длящаяся уже три четверти века история израильско-палестинского конфликта.

ХАМАС признает, что готовил эту атаку год — но, по сути, ее подготовил весь опыт противоборства израильтян и палестинцев. Просто год назад палестинцы в очередной раз убедились, что никакие «соглашения Авраама», никакой «план Кушнера» (зятя Трампа, подготовившего карту и план размежевания Израиля и Палестины), никакие обещания американцев, европейцев и арабских правителей никуда не ведут — Израиль не собирается ничего менять, не хочет ничего уступать, возвращать и облегчать.

Он собирается и дальше держать сектор Газа в блокаде, а палестинский вопрос в целом в подвешенном, нерешаемом состоянии. Израиль хочет тянуть время — думая, что оно у него есть, и не желая ничем поступаться. А у палестинцев ничего нет — им нечего терять, кроме своих жизней. Им не дают построить, обустроить свое государство на своей земле — даже на той ее части, что им «милостиво» оставили в виде блокированного со всех сторон и похожего на концлагерь сектора Газа. Именно поэтому они восстают и решаются на безумные (в том числе и в плане жестокости) атаки — потому что хотят привлечь к себе внимание, рассчитывают зажечь пламя интифады во всём арабском и исламском мире.

Скажете — обреченные, бессмысленные попытки? Ведь Израиль убьет на порядок больше, чем потеряет сам, и разрушит в Газе всё, что было построено за последние годы? Но чтобы понять логику заключенных, нужно самому быть заключенным, причем восставшим уже не один раз — и только история даст оценку «эффективности» нынешнего палестинского бунта.

Причем история не столь уж отдаленная — потому что еще одним мотивом, подвигшим ХАМАС на атаку, стало ощущение ускорившихся глобальных перемен. Мир пришел в движение — всё заметнее коррозия всей конструкции выстроенного Западом миропорядка. Его крушение неизбежно повлияет и на судьбу Израиля — и палестинцы одновременно и чувствуют это, и надеются на это, и приближают закат мира по-американски.