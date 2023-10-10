«Они просто звери и не заслуживают человеческого отношения к себе» — так говорят сейчас израильские руководители и многие израильтяне про ХАМАС, бойцы которого в ходе нападения на Израиль брали заложников, убивали мирных граждан и глумились над телами погибших.

Иван Шилов ИА Регнум

В ответ палестинцы напоминают о десятилетиях израильской оккупации, о пытках в тюрьмах, об уничтожении семей тех, кого Израиль считает «террористами» — в общем, обе стороны активно занимаются расчеловечиванием противника. Это не новость, так было и в недавнем армяно-азербайджанском конфликте из-за Нагорного Карабаха, так, увы, есть и в нашей гражданской войне на Украине, идущей в форме войны двух государств. Возгонка взаимной ненависти есть закон войны, но многие совершенно искренне недоумевают: неужели нельзя обойтись без крайностей, без ненужной жестокости, без зверства? Или даже так: как быть цивилизованным людям, которые сталкиваются с зверствами? Они-то против подобной жестокости, но как им отвечать дикарям, которые не соблюдают «законы войны»? Око за око, зверство за зверство?

Как правило, тут же следуют рассуждения о цивилизации и варварстве, о высокоморальных и развитых обществах и дикарях, склонных к жестокости. Так говорят в Израиле даже не о ХАМАСе, а о палестинских арабах в целом, «нации террористов», и не сомневаются насчет своего права на ответ в виде тотального отключения сектора Газа и массированных бомбардировок, которые приведут к гибели тысяч мирных граждан.

Так есть ли у цивилизованных право на такие действия?

Если вы ждете ответа «нет», то ошибаетесь. Проблема в другом. Она в том, что нет никакого противостояния цивилизации и варварства в том виде, как это подают. Жесткость, зверства, насилие не присущи только «простым» обществам, не говоря уже о том, что сами критерии разделения на высокоразвитое, цивилизованное, прогрессивное и отсталое, примитивное и реакционное более чем условны.

С точки зрения усредненного современного западного человека (условного, конечно), атеистическое атомизированное потребительское европейское общество является цивилизованным и прогрессивным, а с точки зрения верующего араба-мусульманина, оно находится не просто на низшей ступени развития, а на пути к собственной гибели. Жестокость некоторых шариатских законов — вроде побивания камнями или отрубания руки — вызывает оторопь у европейцев, но ведь они уже практически не применяются в современном исламском мире. А вот эвтаназия или операции по смене пола, все чаще практикуемые на Западе, вызывают шок у мусульман или православных как полностью противоречащие их представлению о добре и зле.

В мире есть разные цивилизации, более того, каждая из них имеет свой возраст, то есть сейчас в мире одновременно живут и очень старые, и совсем молодые цивилизации. Значит ли это, что старые непременно более гуманны, а молодые склонны к насилию и жесткости? Конечно, нет. Да и как точно измерить возраст цивилизации? Арабская моложе европейской? А как же тогда средневековье, когда именно высокоразвитая исламская цивилизация не только на порядок превосходила западноевропейскую, но и фактически сохранила для будущих «развитых европейцев» античное философское и научное наследие? Или высокоразвитая германская цивилизация, ядро европейской, разве не продемонстрировала в середине XX века вершины организованной даже не жестокости, а бесчеловечности? Как и ее англосаксонская двоюродная сестра на протяжении XVII–XX веков в отношении разных «недочеловеков»: индейцев, негров, индийцев, китайцев.

Да, жестокость была свойственна и этим народам как в отношении друг с другом, так и в отношении европейцев. Но только европейский белый человек не просто ставил себя на высшую ступень развития, но и отказывал другим расам и цивилизациям даже в праве называться людьми. Сейчас этого нет? Да, но именно направление развития западной цивилизации более чем вероятно приведет ее к новому разделению людей: на высший, генномодифицированный тип и обычных, простых людей. И мы может только догадываться, в какой форме будет проявляться зверство первых в отношении вторых: ведь они будут для них находиться на том же уровне, на каком сейчас для человека находятся домашние животные. Будут кормить и ухаживать? Или стерилизовать?

Можно ли отучить человечество от жестокости? Нет, потому что сама природа человека греховна, и никакое общество не будет свободно от насилия в той или иной форме (и нередко самым страшным является вовсе не самое откровенное и грубое). Конечно, можно максимально ограничить зверское начало в человеке, если все будут стремиться к спасению души и к жизни по заповедям. Но и тут нет никаких гарантий — даже очень религиозные общества могут быть феноменально жестоки к чужим, к тем, кого они не считают людьми. И это не про нынешних евреев или палестинцев, а про всех нас.

Можно, конечно, попытаться насильно отучить людей от насилия — загнать всех в казармы (необязательно их строить на земле, виртуальные подойдут еще лучше) и вбивать в них дух миролюбия и любви ко всему живому. Ничем хорошим это, впрочем, не кончится, ведь спасение души всегда результат индивидуального выбора и воли, и бороться с бесами в своей душе может только сам человек. Бог сотворил нас свободными, в том числе и для борьбы с нашей жестокостью.

Но, отрекаясь от дьявола-зверя, одолевая его в своей духовной брани, мы не должны думать, что другие теперь хуже нас, не должны демонизировать других (и чужие цивилизации), не должны расчеловечивать их. Потому что это верный путь к гибели — и собственной души, и собственной цивилизации.