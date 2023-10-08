Израильские власти подводят печальные итоги «черного дня» — 7 октября, когда движение ХАМАС объявило Тель-Авиву войну и вторглось на израильские территории. По данным израильского минздрава, в результате нападения 300 граждан страны были убиты, еще 1500 получили ранения.

ТАСС/IMAGO/APAimages Последствия авиаударов Израиля в секторе Газа

И это, к сожалению, лишь предварительные цифры: на момент сдачи текста Израиль еще не контролировал ряд районов, и власти не знают, сколько там погибших. Также непонятно, сколько сотен людей палестинцы угнали в плен. Для того чтобы измываться и насиловать, а затем либо убивать, либо использовать как живой щит, либо менять на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, чья численность оценивается в 7 тысяч человек.

Общее количество жертв конфликта будет лишь возрастать, и возрастать кратно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит о том, что ХАМАС заплатит «беспрецедентную цену». Израильские власти объявили о мобилизации, начале войны и полноценной военной операции против сектора Газа. То есть речь идет не просто о бомбардировке, но и о сухопутном вторжении. По мнению израильских аналитиков, корпус вторжения в Газу будет готов через день-два.

Решение о вторжении выглядит логичным. В первый день войны Израиль потерпел жесточайшее имиджевое поражение. Разбитая техника, толпы пленных, беспомощность кадровых израильских частей — все это стимулирует различные террористические организации повторить успешный опыт. А когда они повторят, то увидят, что Израиль уже не тот, что был 60 лет назад. Что этот Израиль можно бить, а его граждан можно убивать. И для того, чтобы не допустить таких «открытий», израильтяне собираются максимально жестко наказать ХАМАС за вторжение.

Кроме того, атака боевиков доказала, что нынешняя политика давления на палестинцев со стороны Израиля бесперспективна. Сектор Газа находится в блокаде уже более полутора десятков лет, однако это не помешало тамошним террористам подготовить крайне грамотную военную операцию против Израиля. Попытки уговорить или принудить палестинцев к переговорам тоже оказались безрезультатны. ХАМАС отказывается садиться за стол переговоров с израильтянами, поскольку отрицает право их государства на существование. И сейчас, после удачного рейда на Израиль, авторитет ХАМАС и цена их нарративов резко выросли.

Поэтому перед Израилем стоит очень простой выбор. Можно капитулировать и забыть о том, что государство Израиль создавалось именно для того, чтобы больше никто не мог убивать, насиловать и похищать евреев. Можно продолжать «тянуть резину» и получить новые рейды в будущем. А можно, наконец, осознать, что жить рядом с таким рассадником терроризма, как Газа, Израиль не может. Что с этим рассадником он должен покончить, то есть ввести войска и зачистить его дом за домом. Либо просто эти дома разрушить.

Чем, собственно, Израиль сейчас и занимается. Палестинские средства массовой информации показывают дома, складывающиеся от израильских ракет, а Нетаньяху говорит о намерении «нанести удар по всем позициям ХАМАС» и «превратить Газу в пустынный остров».

По словам Нетаньяху, эта операция будет продолжаться без устали и без остановки — до полного выполнения поставленных целей. Однако здесь есть сомнения.

Во-первых, что делать, если палестинцы будут выставлять еврейских заложников в качестве живого щита? Дело в том, что в религиозной традиции иудаизма прописано очень трепетное отношение к евреям, которые попали в плен. Их нужно спасать любой ценой и даже выкупать тела убитых тоже почти любой ценой. Именно поэтому раньше Израиль менял живых палестинских террористов на трупы своих солдат. И именно поэтому Нетаньяху будет непросто объяснить своему религиозному электорату, почему он проигнорировал судьбу еврейских заложников в ходе военной операции. Весьма логичный и рациональный аргумент о том, что «если мы не начнем операцию, то погибнет больше евреев», некоторых не удовлетворит.

Во-вторых, операция столкнется с масштабным сопротивлением внешних сил. И речь сейчас не об Иране, который можно убедить не вмешиваться, используя угрозу ядерного удара. Речь и не о «Хезболле», которая обещала прийти на помощь палестинцам: с ней израильские войска тоже справятся. Речь о том, что против зачистки Газы будут выступать левые правительства Европы, Турция, Саудовская Аравия — то есть страны, с которыми Израиль поддерживает экономические и политические отношения. Все эти государства будут резко протестовать против того колоссального количества жертв среди палестинцев, которое возникнет после израильского военного вторжения и превращения Газы в «пустынный остров».

Да, сейчас израильтяне пытаются сгладить негативные моменты. Они демонстративно проявляют заботу о мирных жителях Газы. В частности, просят их покинуть дома в ряде районов сектора, которые будут, по всей видимости, сноситься израильскими военными. «Нападение со стороны ХАМАС вынуждает израильскую армию начать действовать в Газе. Для вашей же собственной безопасности немедленно эвакуируйтесь из тех районов, где вы живете», — заявил спикер ЦАХАЛ Авихай Эдраи. Однако очевидно, что люди не уйдут. Кто-то поддерживает ХАМАС, кто-то останется из принципа, а кому-то просто некуда идти.

И вот тут ключевой становится позиция Соединенных Штатов, от которых израильтяне сейчас, особенно в состоянии объявленной войны, очень зависят.

Да, Джо Байден заявил, что «США поддерживают народ Израиля перед лицом этих террористических нападений», и добавил, что «у Израиля есть полное право защищать себя и свой народ. Точка». Однако тут, скорее, многоточие: не факт, что Вашингтон одобрит — а значит профинансирует и обеспечит оружием — полноценную операцию по зачистке сектора Газа. Байдену, конечно, нужны еврейские голоса, но ему также нужна, например, помощь со стороны Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке. Ему нужно понимание Турции в антироссийских санкциях.

И теперь вопрос в том, что выберет Байден: голоса евреев или надежду на помощь мусульманских стран в борьбе против России? От этого теперь, по сути, зависит судьба еврейского государства и всего Ближнего Востока.