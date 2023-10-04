Глобальный (ну, точнее, западный с претензией на глобальность) бойкот России начинает приобретать причудливые формы. В частности, коллективный Запад стал напоминать финальную картину из басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука». Ну или сцену из «Кавказской пленницы». И возникает впечатление, что былое некогда единство западных рядов начинает рассыпаться.

Иван Шилов ИА Регнум

Крайним, но, по всей видимости, далеко не последним свидетельством этому стало поведение УЕФА. Сначала эта организация принимает решение снять полный запрет на участие российских команд в турнирах под своей эгидой — теперь туда будут допущены юношеские сборные России до 17 лет. Без флага, гимна, национальных символов и домашних матчей на территории России — но допущены.

«Подход УЕФА по отстранению взрослых российских команд подчеркивает намерение организации бороться против насилия и агрессии. И УЕФА будет занимать эту позицию до того момента, пока не закончится война и не наступит мир. Однако, отстраняя детей от нашего соревнования, мы не только отрицаем их базовое право на целостное развитие, но и прямо их дискриминируем», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин. По его словам, «предоставляя детям возможности играть со сверстниками в Европе, мы инвестируем в тех, кто, по нашему мнению, станет более светлым и талантливым будущим поколением. Инвестируем в светлое будущее».

Однако не все в Европе приняли такие инвестиции. Футбольные ассоциации ряда стран (в частности, Англии) заявили о том, что их сборные не будут играть против россиян. Возвращение российских команд «в разгар агрессии, проводимой Российской Федерацией против Украины, безосновательно и является фактически толерантностью к агрессивной политике России», — ожидаемо возмутилась Украинская ассоциация футбола и призвала все сборные бойкотировать матчи с россиянами.

К бойкоту практически сразу же присоединились англичане, поляки, латыши, шведы. При этом первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссен, не желая тоже попасть под бойкот, стал оправдываться за свое решение вернуть российских детей в большой европейский футбол. Общий смысл его позиции был в том, что он поддерживает решение своей шведской национальной федерации о бойкоте России, однако не собирается дискриминировать детей. С другой стороны, мол, соревнования должны будут проводиться с учетом «необходимости обеспечить безопасность», поэтому окончательное решение еще не принято. Хотя в изначальном вердикте УЕФА давалось понять, что решение всё-таки принято и пересмотру не подлежит.

Соответственно, у всех наблюдателей возникает вопрос — что это было?

Оптимисты считают, что речь о постепенном возврате к нормальности. О том, что к западным странам пришло осознание не только невозможности победить Россию, но и о вредности нынешней политики тотального запрета.

По сути, ни одна из целей, ради которых вводился запрет, не была выполнена. Российское общество не взбунтовалось против Кремля. Кремль не стал прикладывать все усилия для возврата прежней «нормальности». Внушить россиянам образ изгоев тоже не получилось — ведь в большинстве областей бойкот был не глобальным, а западным. Получилось скорее другое — сам Запад, проводя необоснованную политику бойкота России, стал изгоем для ряда стран Глобального юга. И в рамках пересмотра неэффективной стратегии начал сейчас ее постепенный откат.

Однако, с другой стороны, для подобного оптимизма нет оснований. Отдельные западные политики, возможно, задумываются об откате, однако к реализации приступать не спешат.

Ведь в этом случае сразу же возникнет вопрос — а кто виноват в том, что неэффективная политика проводилась все последние полтора года и на нее были потрачены огромные средства? Кто виноват, что следствием этой политики стал кризис целого ряда отраслей той же немецкой экономики? Наконец, никто не хочет попадать под прицел критики «прогрессивной общественности» в лице западных ястребов, которые называют саму идею ослабления санкций или переговоров с Москвой первым шагом на пути к «капитуляции перед Путиным»?

По другой версии, происходящее являлось своего рода зондажом. Проверкой общества на готовность к тотальному нацизму.

«Совершенно ясно, что он хочет сказать, но опасается говорить прямо. Мы в УЕФА хотели проверить, насколько цивилизованный мир сошел с ума. Если всё-таки не совсем, то никто не будет возражать против российских подростков, ведь в мире цивилизованном есть ясная установка — дети не отвечают за взрослых. Мы осторожно пробовали воду, но поняли, что она кипит, и отползли с извинениями. Больше так не будем. Дождемся исцеления мира, либо сами прикинемся больными», — описывает мотивы Карла-Эрика Нильссона член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. И добавляет, что «табу на неприкосновенность детей в «цивилизованном» мире давно снято».

Оно действительно снято — и для понимания этого не нужен зондаж. Западные страны сейчас получили возможность открыто демонстрировать свое истинное отношение к русским — как к чужим, непонятным, а потому представляющим угрозу для европейской цивилизации. Особенно в данный момент, когда эта цивилизация чувствует себя очень уязвимо. В том числе и из-за доминирования там антиобщественных ультралиберальных ценностей. Поэтому снято вето на дискриминацию в отношении россиян с ограниченными возможностями (которых тоже не пускают на олимпиады). И в отношении наших сограждан, у которых диагностированы неизлечимые заболевания (ввоз некоторых лекарств в Россию был запрещен). И в отношении вообще любых людей с русским паспортом, у которых, по новым европейским нормам, на въезде в ЕС можно отнимать машины, электронику и прочее.

Третья версия заключается в том, что это обман. «УЕФА водит РФС за нос — лишь бы Россия не уходила в Азию. И даёт «плюшку» в виде допуска до игр под нейтральным флагом юношеских сборных России», — пишет доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Это, действительно, похоже на обман, но гораздо более глубокий. Не имея возможности развалить российское общество через санкции и бойкот, которые лишь консолидируют россиян, Запад решил развалить его через частичное снятие бойкота.

Ведь если российским атлетам разрешить участвовать без флага, без гимна и с другими унизительными процедурами, включая отдельный выход для спортсменов, подписание бумажек с осуждением СВО и прочее, то внутри российского патриотического общества развернется очень серьезная, крайне острая дискуссия.

Одни будут говорить, что нужно ехать и побеждать — другие же будут обвинять первых в предательстве, поскольку без гимна и флага в нынешней ситуации ехать нельзя. И каким бы ни был итог этой дискуссии, каким бы ни было итоговое решение российских властей, общество выйдет из него ослабленным. То есть, как бы ни парадоксально это звучало, цель всей санкционной политики будет достигнута не следованием, а частичным снятием санкций.

К счастью, украинские, польские и прочие активисты либо не понимают этой сложной игры, либо не хотят ее принимать. И требуя от УЕФА «вернуть всё как было», фактически защищают Россию от западного хитрого плана.