Результаты проведённого в конце сентября опроса россиян на предмет их отношения к сторонам нагорно-карабахского конфликта показали, что 74% соотечественников не симпатизируют ни Азербайджану, ни Армении. Еще 8% затруднились ответить. Однако из 18% определившихся 10% встали на сторону Азербайджана, и только 8% оказались за Армению.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Раньше цифры были другие — армянам россияне симпатизировали куда больше, чем азербайджанцам. В 2016 году расклад был 15% против 4%, а в 2020-м — 15% против 6%. И эти расклады считались логичными. Ведь Армения была союзницей России, а Азербайджан — сателлитом Турции. В Армении стояла российская база, а Азербайджан её не имел. Подконтрольный армянам Нагорный Карабах был одним из самых пророссийских регионов, тогда как в Азербайджане строили «тюркский мир». Наконец, армяне были христианами, а азербайджанцы — мусульманами.

И для Армении такой гандикап в отношениях был очень важен. Он гарантировал, что российская власть при любых президентах будет поддерживать армянскую сторону в нагорно-карабахском конфликте. Давал надежду на то, что российское общество позитивно отнесётся к перспективе защиты Армении со стороны России как в рамках обязательств внутри ОДКБ, так и во исполнение неформальных гарантий безопасности. В частности, по поддержанию статус-кво в нагорно-Карабахском конфликте.

Однако Ереван этот гандикап растерял — и растерял вполне закономерно. Целой серией действий и бездействий.

Главным отрицательным фактором, конечно, стал приход к власти Никола Пашиняна. Сам по себе переворот в Армении в 2018 году не особо встревожил россиян — он рассматривался в России скорее не как цветная, а как бархатная революция. Однако эта революция, какой бы она ни была, привела к власти человека, который придерживался идей отказа от союза с Россией, выхода Армении из ОДКБ и Евразийского союза. Идей, которые он стал реализовывать сразу же после прихода к власти.

За последние несколько лет армянский премьер-министр совершил целую серию шагов, которые демонстрировали его враждебность России. Как публичных (арест главы ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, попытки сбросить на Россию вину за сдачу территорий и людей во второй и третьей карабахских войнах), так и непубличных, известных лишь узкому экспертному сообществу (личные оскорбления президента Путина, разворачивание в СМИ мощной антироссийской кампании).

Поначалу российские СМИ постарались «не подсвечивать» русофобские заявления Пашиняна — эксперты списывали это на революционный задор, на стремление разобраться со своими давними врагами (кем и был генерал Хачатуров), а также на то, что в условиях тотальной зависимости от России Пашинян рано или поздно пооботрётся, перевоспитается. Однако с конца 2020 — начала 2021 года (в частности, после заявлений из серии «российские ракетные комплексы не взорвались или взорвались на 10%») терпение иссякло. А после того как армянский народ в июне 2021 года на досрочных выборах переизбрал действующего премьер-министра, у российских экспертов и журналистов исчезли все основания каким-то образом разводить Никола Пашиняна и армян по принципу «хороший народ — плохой царь». В конце же 2023 года — после того как Ереван демонстративно сдал Карабах и тут же возложил вину за это на Россию — исчезло терпение и у представителей российской власти. Не только замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, но и представительница российского МИД Мария Захарова выступили с серией очень жёстких слов в адрес Пашиняна. А само российское внешнеполитическое ведомство выступило с не менее жёстким заявлением, которое можно расценить как сжигание всех мостов с действующей армянской властью.

В свою очередь, никаких заявлений подобного рода Азербайджан не делал. Ни ведущие азербайджанские политики, ни топовые журналисты не позволяли себе оскорблять Россию, её власть и народ.

Вместо этого Азербайджан делал другое — он вкладывал немалые деньги в свой имидж в России. Баку и Анкара инвестировали деньги в заказные статьи, в отдельных медийных российских экспертов, в научное сообщество — и все с целью показать, что богатый, стабильный и нерусофобский Азербайджан может быть куда более перспективным и надёжным союзником, нежели нищая, вечно всем недовольная Армения. Да еще и к тому же пашиняновская Армения. Проазербайджанские спикеры даже намекали на то, что в случае, если Москва отвернётся от Еревана и не будет мешать сдаче Нагорного Карабаха, Баку может войти в евразийские структуры.

Ереван тоже вкладывался в имиджевые проекты — но не в России (от которой он полностью и во всех смыслах зависел), а на Западе. Еще до прихода к власти Пашиняна армянские власти и диаспора тратили огромные деньги на «лоббизм» американских и европейских сенаторов, парламентариев, политиков и общественных деятелей. Но лоббизм не с целью побудить их хоть как-то вложиться в обороноспособность Армении (эта инвестиция была бы хоть как-то оправдана), а для того, чтобы западные парламенты и правительства принимали резолюции о признании Геноцида армян 1915 года. Унизительные действия по отношению к памяти жертв (которым вряд ли понравилось бы, что какие-то непонятные люди за деньги признают факт их жертвы), бессмысленные с точки зрения интересов Армении (Турция не признает Геноцид даже в том случае, если его признает весь мир), они ни на йоту не усиливали ни само армянское государство, ни Карабах. Ну и, конечно, никак не способствовали какому-то росту симпатий со стороны России.

Казалось бы, и не надо — ведь для этого у Еревана есть другой инструмент. Зачем покупать или арендовать экспертов, если в России проживает огромное количество армян, а некоторые из них являются топовыми медийными персонами? Которые сами по себе будут агитировать за Армению? Будучи прежде всего россиянами, а потом армянами, эти медийные лица тем не менее испытывали к исторической родине симпатию, а также четко отдавали себе отчет в том, что Армения — единственный союзник России на Кавказе. И терять его нельзя.

Однако проблема Еревана в том, что тамошние активисты и политики не могли смириться с тем, что российские армяне — прежде всего российские, а потом уже армяне. И вместо того, чтобы быть благодарными за бесплатный пиар, прогрессивная ереванская общественность на каждом углу поносила армянскую диаспору России за то, что для тех Армения была лишь на втором месте. Что те интегрировались в Россию, стали россиянами и не собирались поддерживать армянские лозунги из серии «Если Москва союзничает с Арменией, то она должна поддерживать любые антиазербайджанские пассажи Еревана».

В итоге условная Ким Кардашьян удостаивалась гораздо большего позитива в армянской прессе, нежели та же Маргарита Симоньян — при том, что важность последней с точки зрения армянских интересов несоизмеримо выше первой.

И сейчас, анализируя цифры отношения россиян к армянам и азербайджанцам, мы наблюдаем вполне закономерный результат такой политики. Причем результат отнюдь не окончательный — подконтрольные Пашиняну армянские СМИ продолжают публиковать антироссийские статьи, а ереванская власть дополняет их оскорбительными заявлениями (чего стоит одно сравнение Марии Захаровой с секретаршей), регулярными переговорами с Западом, приглашением американских и европейских политиков и т.п. Поэтому не исключено, что, если сейчас Пашинян объявит о выходе Армении из ОДКБ, российское общество еще и придаст ему ускорение в направлении на выход. Выход, который принесет Армении потерю государственности, а России — утерю единственного союзника на Кавказе, но о котором при этом не будут жалеть уже как минимум 84% россиян.