Зачем Армении Россия, если она не смогла защитить армян в Карабахе? — спрашивают в Ереване, куда прибывают беженцы.

Иван Шилов ИА Регнум

А зачем России Армения? — спрашивают в ответ в России, удивляясь упрекам и обвинениям в «предательстве союзника».

Эти вопросы не просто вытекают один из другого, они являются частью одного, более общего и главного — как русские вообще относятся к армянам?

Именно к армянам, а не к Армении — потому что вопрос об отношении к Армении вообще не имеет места в русском сознании, в русском представлении о мироустройстве. Независимая Республика Армения? Для абсолютного большинства русских (и граждан России вообще) армяне — просто один из кавказских народов, живущих рядом. Рядом — это не только и не столько в Армении, сколько в России. Потому что именно в нашей стране живет больше всего армян в мире. Больше чем в самой Армении, США или Франции. Так сложилось исторически, уже несколько веков — армяне еще с XVIII века расселялись по России. Раньше большая их часть жила на территории Османской империи, но после трагедии 1915 года их там почти не осталось. Тогда воевавшие с Российской империей турки потеряли часть своих земель (с большим процентом армянского населения) и посчитали армян «пятой колонной», что в итоге привело к массовому переселению, гибели и даже резне армян. А в России армяне впервые за много веков получили свою государственность — Армянскую ССР в составе большого Союза.

После развала СССР население ставшей независимой Армении стало сокращаться, люди переезжали в основном в Россию, и в итоге сейчас главной страной расселения армян является наша страна. В которой, впрочем, к армянам нет какого-то особого отношения, их воспринимают в одном ряду с другими кавказскими народами. И тут для русских нет особой разницы, у кого из этих народов есть свое независимое государство, а у кого только республика в составе России. Грузины, чеченцы, осетины, азербайджанцы, дагестанцы, адыги, армяне — все они считаются «южанами», кавказцами. И даже религиозная принадлежность — одни христиане, другие мусульмане — не является определяющей в отношении русских к этим народам. Русские не очень верят в их способность к государственному строительству и толком не заморачиваются насчет того, кто из них сейчас в составе России, а кто за ее нынешними пределами: все они считаются «нашими». Можно, конечно, считать это имперством и велидержавностью (и это правда), вот только выгоду от такого отношения получают (в том числе и на территории России) как раз эти самые «малые народы».

Конечно, все помнят страницы новейшей истории — две чеченских войны, конфликт с Грузией в августе 2008-го, — но судят об этих народах больше по собственным впечатлениям. Какие-то личные знакомые, люди этой национальности, живущие в твоем городе, торговцы на рынке — всё это было и в советские годы. Но после распада Союза в городах России, начиная с Москвы, стали образовываться и большие диаспоры различных «народов бывшего СССР»: как кавказских, так и среднеазиатских. Если раньше кучно жившие диаспоры были редкостью, то теперь стали обычным явлением. Это, естественно, не улучшает межнациональные отношения — напротив, между русским укладом и укладом новоприехавших начинаются трения и проблемы. Какие-то из кавказских народов более комплиментарны русским, какие-то меньше, кто-то готов адаптироваться к среде, а кто-то пытается принести с собой свои порядки.

Те же армяне всегда отличались неплохой адаптивностью, правда, пока остаются в меньшинстве. А когда их становится ощутимо много, то неизбежно начинаются все «прелести» жизни нацменьшинств в России: круговая порука, мафиозность, безудержное лоббирование своих интересов, коррупция. Это касается не только армян — грузинская или чеченская диаспоры тоже (пускай и разными методами) продвигают свои интересы, вызывая недовольство коренного населения. Но армяне живут в некоторых регионах (той же Ростовской области или Сочи) уже достаточно давно, далеко не в первых поколениях, и отношение к ним поэтому двоякое: и как к местным, и как к нацменам, пытающимся устанавливать свои порядки (часто в ущерб русским).

В общем, русские видят армян как представителей живущего рядом с ними народа, а не как выходцев из далекой Армении.

Что это значит для армян? Что у них есть очень большие возможности в России — каких нет в той же Армении, — но при этом они и сами должны определиться со своим отношением к нашей стране. Понятно, что они в большинстве своем наши сограждане — как исторически, так и получившие гражданство, — причем вполне лояльные к России, а многие даже и патриотически настроенные. Но требовать от России постоянной опеки и заботы еще и об их малой, при этом независимой, родине Армении — это уже явный перебор. Россия и русские в целом хорошо относятся к Армении — и из-за исторической памяти, и из-за большого представительства армян в отечественной элите (от культуры до политики), — но на этом отношении нельзя спекулировать.

Русские ничего не должны армянам, это ведь армяне живут в России, а не наоборот. Русские не должны воевать из-за армян с тюрками — особенно из-за Карабаха, решение проблемы которого четверть века блокировалось самими армянами. После пирровой победы в войне с Азербайджаном в середине 90-х армяне так и не прислушались к предложениям России о честном посредничестве. Если армяне хотели, чтобы русские — вместе с ними — защищали Карабах, то нужно было еще в 90-е присоединять его к Армении, а потом требовать от России признания своих новых границ или даже пытаться вступить в состав России. Это было нереально? Но это было бы честно — и по отношению к самим себе, и к своим карабахским братьям.

Россия не стремится включить Армению в свой состав — даже не потому что и так считает ее своим клиентом, партнером и союзником, а потому что понимает, что никуда от нее Армения не денется. Потому что это Армении нужна Россия — не только главная страна расселения армян, но и главный и единственный гарант ее существования.

Для русских армяне — это один из кавказских народов. Со своими плюсами и минусами, пусть и чуть более близкий (комплиментарный), чем другие. Но для армян русские и Россия — это главное и единственное, что дает возможность существования Армении. В составе России или нет, это на самом деле непринципиально — важно, что у русских есть много кавказцев, а у армян есть одни русские. И нет — и не будет — никакого выбора.