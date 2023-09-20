Кандидат социологических наук. Основатель и управляющий директор исследовательского агентства «Макушева и партнеры». В сфере прикладных исследований и аналитики с 2012 году. Прежде – генеральный директор, партнер исследовательской компании ЦСП «Платформа», ведущий аналитик ВЦИОМ. Руководила исследовательскими проектами для ведущих российских компаний, экспертных структур, федеральных министерств. Занимается публицистикой, преподает курсы по прикладной социологии.

Как показывают последние опросы, число сторонников версии о том, что авиакатастрофа самолета, в которой погиб Евгений Пригожин, — инсценировка, а Пригожин на самом деле жив, не только не сокращается со временем, но даже растет.

Сергей Корсун ИА Регнум

В двадцатых числах августа на вопрос социологов о версиях причин катастрофы 16% россиян ответили: «Пригожин все подстроил, на самом деле он жив».

Затем, в конце августа, СМИ сообщили о том, что Евгений Пригожин похоронен. Информация была подтверждена официально на всех уровнях. Никто из лидеров общественного мнения сомнений в том, что Евгений Пригожин погиб в этой катастрофе, не высказывал.

Тем не менее в опубликованном в середине сентября очередном опросе россияне даже чаще, чем за две недели до этого, в числе версий причин катастрофы видят инсценировку. На вопрос Russian Field уже 22% россиян говорят: «Авиакатастрофа является инсценировкой, на самом деле Пригожин жив».

Почему так происходит?

Существует так называемый закон Олпорта, согласно которому слух — это функция важности события, умноженной на его двусмысленность.

«Механизм оживления» близок к механике слухов: «оживление» не может произойти, если смерть настигает человека в старости или из-за длительной болезни. Миф о спасении возникает только вокруг людей известных, и только если гибель внезапна.

Провоцирует веру в оживление чаще всего мотив незавершенного дела, ожидания от героя. Как, например, со смертью Виктора Цоя на взлете карьеры. После смерти Джима Моррисона, лидера группы The Doors, в 1971 году некоторые фанаты утверждали, что он продолжал жить под другим именем. Элвис Пресли — король рок-н-ролла — умер в 1977 году, но с тех пор многие его поклонники утверждают, что кто-то видел его живым.

РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин

В основе мифа может лежать переживание несправедливости смерти, совершившегося злодеяния — после расстрела царской семьи в Екатеринбурге появлялись слухи, что некоторые члены семьи выжили. Миф о спасшейся дочери Николая Второго Анастасии оказался самым устойчивым, часть людей искренне верит в то, что ей удалось спастись, несмотря на все исторические свидетельства и экспертизы.

Еще один мотив — острая антипатия, страх, ненависть к герою. После Второй мировой войны циркулировали слухи, что Адольф Гитлер сумел выжить и скрылся где-то в Южной Америке.

Человек не только склонен искать объяснение всему происходящему, но особенно для него важно объяснить явление пугающее и опасное — в этом ряду и катастрофы, и вспышки вируса, и случайная смерть людей в расцвете сил. Случайность такого события признать сложно — это означает утрату контроля над обстоятельствами.

Объяснить — значит вернуть контроль. Когда-то универсальным объяснением была кара божья. В секулярном мире на место божьей кары пришел заговор элит.

Как правило, в распространении версий о неслучайных трагедиях проявляется недоверие, чувство дистанцированности от элит, отрицание официальных источников — все, что на поверхности (показывают по ТВ, рассказывают в официальных источниках), — ложь, за любым действием есть второй смысл, нам никогда не расскажут всей правды.

Как распространяются такие мифы, если официальные источники придерживаются одной версии? Как и любой слух — по сети доверительного общения — курилка, гараж, чат. Для передачи слуха должно быть что-то, вызывающее доверие. В случае с «рукотворными вирусами» или «вредными токсинами» подходят наукообразные расчеты. Но чаще всего это отсылка к авторитету — очевидцу, вышестоящему. Как пишет Тамотсу Шибутани, «случайная точка соприкосновения приобретает необычайную важность» — знакомый знакомого, зять которого служит в органах, тренер по боксу, помолвленный с дочерью генерала и т.д. В российской действительности исследователи слухов и фейковых новостей чаще всего отмечают ссылки на представителей власти как доверительные источники.

Петр Ковалев/ТАСС

Как долго может прожить миф о «подстроившем свою смерть Пригожине»? Это зависит от нескольких факторов.

Во-первых, в отличие от светских сплетен, жизнь которых скоротечна, истории, затрагивающие интересы человека и/или его безопасность, могут быть очень устойчивыми и циркулировать долго.

Например, по Европе многие годы ходил так называемый вильжуифский список — листовка, призывавшая отказаться от ряда продуктов питания, содержащих опасные токсины и канцерогены. Цитрусовая кислота (E330) была отмечена как один из наиболее опасных ингредиентов.

Никакого реального подтверждения у списка не было. Но он существовал и действовал.

Во-вторых, слух-долгожитель отличается тем, что тема или проблема в его основе должна долго сохранять актуальность. Например, рассказы о неподтвержденных авариях и утечках на заводах в индустриальных городах могут циркулировать столько, сколько работает завод.

Можно предположить, что вышеперечисленные факторы, скорее, будут способствовать устойчивости мифа о том, что смерть Евгения Пригожина — инсценировка. Его имя прочно привязано к СВО, важность которой для россиян не вызывает сомнений. В ближайшей перспективе СВО сохранится в информационном пространстве. А в том, что в условиях все увеличивающегося потока непроверяемых фейковых новостей «обнаружатся» очевидцы, «недавно видевшие Пригожина», сомневаться не приходится.