«Пригожин все подстроил». Как в массовом сознании возникают и живут мифы
Как показывают последние опросы, число сторонников версии о том, что авиакатастрофа самолета, в которой погиб Евгений Пригожин, — инсценировка, а Пригожин на самом деле жив, не только не сокращается со временем, но даже растет.
В двадцатых числах августа на вопрос социологов о версиях причин катастрофы 16% россиян ответили: «Пригожин все подстроил, на самом деле он жив».
Затем, в конце августа, СМИ сообщили о том, что Евгений Пригожин похоронен. Информация была подтверждена официально на всех уровнях. Никто из лидеров общественного мнения сомнений в том, что Евгений Пригожин погиб в этой катастрофе, не высказывал.
Тем не менее в опубликованном в середине сентября очередном опросе россияне даже чаще, чем за две недели до этого, в числе версий причин катастрофы видят инсценировку. На вопрос Russian Field уже 22% россиян говорят: «Авиакатастрофа является инсценировкой, на самом деле Пригожин жив».
Почему так происходит?
Существует так называемый закон Олпорта, согласно которому слух — это функция важности события, умноженной на его двусмысленность.
«Механизм оживления» близок к механике слухов: «оживление» не может произойти, если смерть настигает человека в старости или из-за длительной болезни. Миф о спасении возникает только вокруг людей известных, и только если гибель внезапна.
Провоцирует веру в оживление чаще всего мотив незавершенного дела, ожидания от героя. Как, например, со смертью Виктора Цоя на взлете карьеры. После смерти Джима Моррисона, лидера группы The Doors, в 1971 году некоторые фанаты утверждали, что он продолжал жить под другим именем. Элвис Пресли — король рок-н-ролла — умер в 1977 году, но с тех пор многие его поклонники утверждают, что кто-то видел его живым.
В основе мифа может лежать переживание несправедливости смерти, совершившегося злодеяния — после расстрела царской семьи в Екатеринбурге появлялись слухи, что некоторые члены семьи выжили. Миф о спасшейся дочери Николая Второго Анастасии оказался самым устойчивым, часть людей искренне верит в то, что ей удалось спастись, несмотря на все исторические свидетельства и экспертизы.
Еще один мотив — острая антипатия, страх, ненависть к герою. После Второй мировой войны циркулировали слухи, что Адольф Гитлер сумел выжить и скрылся где-то в Южной Америке.
Человек не только склонен искать объяснение всему происходящему, но особенно для него важно объяснить явление пугающее и опасное — в этом ряду и катастрофы, и вспышки вируса, и случайная смерть людей в расцвете сил. Случайность такого события признать сложно — это означает утрату контроля над обстоятельствами.
Объяснить — значит вернуть контроль. Когда-то универсальным объяснением была кара божья. В секулярном мире на место божьей кары пришел заговор элит.
Как правило, в распространении версий о неслучайных трагедиях проявляется недоверие, чувство дистанцированности от элит, отрицание официальных источников — все, что на поверхности (показывают по ТВ, рассказывают в официальных источниках), — ложь, за любым действием есть второй смысл, нам никогда не расскажут всей правды.
Как распространяются такие мифы, если официальные источники придерживаются одной версии? Как и любой слух — по сети доверительного общения — курилка, гараж, чат. Для передачи слуха должно быть что-то, вызывающее доверие. В случае с «рукотворными вирусами» или «вредными токсинами» подходят наукообразные расчеты. Но чаще всего это отсылка к авторитету — очевидцу, вышестоящему. Как пишет Тамотсу Шибутани, «случайная точка соприкосновения приобретает необычайную важность» — знакомый знакомого, зять которого служит в органах, тренер по боксу, помолвленный с дочерью генерала и т.д. В российской действительности исследователи слухов и фейковых новостей чаще всего отмечают ссылки на представителей власти как доверительные источники.
Как долго может прожить миф о «подстроившем свою смерть Пригожине»? Это зависит от нескольких факторов.
Во-первых, в отличие от светских сплетен, жизнь которых скоротечна, истории, затрагивающие интересы человека и/или его безопасность, могут быть очень устойчивыми и циркулировать долго.
Например, по Европе многие годы ходил так называемый вильжуифский список — листовка, призывавшая отказаться от ряда продуктов питания, содержащих опасные токсины и канцерогены. Цитрусовая кислота (E330) была отмечена как один из наиболее опасных ингредиентов.
Никакого реального подтверждения у списка не было. Но он существовал и действовал.
Во-вторых, слух-долгожитель отличается тем, что тема или проблема в его основе должна долго сохранять актуальность. Например, рассказы о неподтвержденных авариях и утечках на заводах в индустриальных городах могут циркулировать столько, сколько работает завод.
Можно предположить, что вышеперечисленные факторы, скорее, будут способствовать устойчивости мифа о том, что смерть Евгения Пригожина — инсценировка. Его имя прочно привязано к СВО, важность которой для россиян не вызывает сомнений. В ближайшей перспективе СВО сохранится в информационном пространстве. А в том, что в условиях все увеличивающегося потока непроверяемых фейковых новостей «обнаружатся» очевидцы, «недавно видевшие Пригожина», сомневаться не приходится.