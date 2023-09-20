Мария Макушева

Социолог

Кандидат социологических наук. Основатель и управляющий директор исследовательского агентства «Макушева и партнеры». В сфере прикладных исследований и аналитики с 2012 году. Прежде – генеральный директор, партнер исследовательской компании ЦСП «Платформа», ведущий аналитик ВЦИОМ. Руководила исследовательскими проектами для ведущих российских компаний, экспертных структур, федеральных министерств. Занимается публицистикой, преподает курсы по прикладной социологии.