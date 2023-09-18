Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

Белорусский оппозиционер, экс-претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало подал иск в Суд Евросоюза. И не против Александра Лукашенко, как можно было бы подумать, а против Европейской комиссии — высшего исполнительного органа Европейского союза, на территории которого с 2020 года проживает Цепкало. Оппозиционер обвиняет Еврокомиссию в том, что она «способствовала укреплению власти Лукашенко, что привело к росту числа политических заключённых, облегчило последующую оккупацию Белоруссии Россией».

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

Причины обиды на брюссельских бюрократов Цепкало сформулировал так: «В сотрудничестве с некоторыми государствами-членами Комиссия использовала своё политическое влияние, административные механизмы и финансовые ресурсы, чтобы подорвать единство демократического движения в Белоруссии и дискредитировать настоящих борцов за свободу». Разумеется, к числу «настоящих борцов за свободу» Цепкало причисляет себя.

Еврокомиссия, по мнению истца, виновата в том, что «она заменила лидеров, которые имели поддержку белорусского народа, на фиктивные структуры, состоящие из неизвестно кем и на каком основании назначенных лиц». Тут автор прозрачно намекает на «объединённый переходный кабинет» экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, куда не позвали ни его самого, ни его жену Веронику Цепкало.

Биография Валерия Цепкало типична для нового поколения белорусских оппозиционеров. До 2020 года он был человеком системы — в 1990-х работал в МИД Белоруссии, был послом в США и Мексике. В 2005 году выступил сооснователем Парка высоких технологий (ПВТ) — главного детища белорусской IT-отрасли. В 2017-м его уволили из ПВТ, и через три года он вдруг осознал, что так больше жить нельзя: Белоруссии нужен новый президент — Валерий Цепкало. Кандидатом в президенты Валерия так и не зарегистрировали, но его супруга Вероника вошла в штаб Светланы Тихановской, став одной из «трёх граций» белорусского протеста.

Валерий Цепкало выехал из Белоруссии ещё до президентских выборов 2020 года, его супруга присоединилась к нему сразу после завершения избирательной кампании. В эмиграции чета Цепкало принялась генерировать всевозможные креативы. Так, в 2021 году они начали собирать средства для вознаграждения людей, которые «арестуют Александра Лукашенко». О судьбе собранных средств с тех пор ничего не известно. В следующем году Валерий предложил выкупать у властей Белоруссии находящихся в заключении оппозиционеров на деньги, выделяемые западными структурами офису Тихановской. Это предложение было сделано в контексте разговоров о нецелевом расходовании средств командой признанного на Западе лидера оппозиции.

Когда в августе 2022 года Тихановская объявила о создании «объединённого переходного кабинета» — белорусского правительства в изгнании, чета Цепкало тут же ответила на это своей инициативой — формированием «национального совета», тоже как бы правительства. В итоге «кабинет» худо-бедно существует по сей день, а вот о «совете» ничего не слышно.

Sergei Yuriev Экс-претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало

После провозглашения «кабинета» под эгидой Тихановской стало окончательно понятно, что западное финансирование будут получать только те, кто туда вошёл, остальная оппозиция останется на голодном пайке. Лавры предводителя «голодных» оппозиционеров достались Валерию Цепкало. Вокруг него сгруппировались не вошедшие в «правительство» Тихановской деятели: Ольга Карач, Дмитрий Болкунец, певица Анжелика Агурбаш.

С тех пор главным содержанием деятельности белорусской оппозиции стала внутренняя борьба «сытых» и «голодных». Пожалуй, откровеннее других подоплёку конфликта внутри оппозиции обрисовала госпожа Агурбаш. Говоря о том, что Тихановская не помогает ей материально, певица пожаловалась: «Мне вот нужна помощь, у меня помимо других и экономическая статья, мне повесили много миллионов рублей, у меня заблокированы все счета, всё арестовано».

Любопытная метаморфоза произошла с бывшим министром культуры Павлом Латушко: сначала он, подобно Цепкало, критиковал офис Тихановской, но стоило ему получить приглашение в «кабинет», как все претензии к лидеру «сытой» оппозиции тут же были сняты. Похожая история произошла с воюющими на Украине белорусскими боевиками из «Полка Калиновского»: сначала они с прохладцей относились к бывшей кандидатке в президенты, но после кооптирования их в структуры, получающие западное финансирование, сразу стали более расположены к Светлане Георгиевне. Есть основания полагать, что то же самое произошло бы с Цепкало и другими «голодными», если бы их «пригрела» Тихановская.

Борьбу за ресурсы белорусские оппозиционеры даже не пытаются камуфлировать под идеологические разногласия. Идеология у «сытой» и «голодной» оппозиции одинаково антироссийская. Поэтому в иске в Суд Европейского союза Цепкало использует те же клише, что и офис Тихановской — «оккупация Россией Белоруссии», «агрессия против Украины», «российская военная пропаганда».

Цель обращения Цепкало в европейский судебный орган — привлечь внимание к себе и своим «голодным» собратьям. Попытаться дискредитировать своих более удачливых оппонентов в глазах западных спонсоров и перенаправить финансовые потоки в свою сторону.

Как эти разборки будут выглядеть в глазах простых белорусов, оппозиционеров не интересует, они уже не участвуют в реальной борьбе за власть в Белоруссии, их борьба идёт исключительно за личное обогащение.