В Перми произошла чудовищная история. Местный житель Владислав устроил кровавый «косплей»: вдохновившись «подвигом» Дмитрия Грачева, который в 2017 году отрубил руки своей жене Маргарите, тоже отрубил руку своей сожительнице Анастасии. Он даже предупреждал ее, рассказывая историю Риты, что поступит с ней также.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед этим он неделю истязал ее, накачивал наркотой, периодически рассказывая, что отсидит недолго и обязательно вернется к ней.

Разумеется, тут классический случай, когда наш народ любит задавать вопрос: «А что не ушла, зачем с ним жила?» Вопрос, несомненно, логичный.

Особенно учитывая анамнез этого Владислава — бывший зек из неблагополучной семьи, родители были, но так отчаянно пили и дебоширили, что их лишили родительских прав, а Владислава отправили в детдом.

Я, вы знаете, поинтересовалась, как же так получилось. Выяснилось, что у героини до этого был уже муж. Который не зек, а обычный среднестатистический парень. Который потерял работу и новую искать сначала не спешил, а потом, вроде, и вовсе передумал — Анастасия тянула на себе ребенка от первого брака и мужа.

А Владислав ухаживал, цветы дарил и деньги откуда-то у него были. Он получил квартиру, они купили машину и, по рассказам потерпевшей, первый год жили вполне себе благополучно и счастливо. Первого ребенка, кстати, оставили отцу, а вскоре Анастасия родила еще одного мальчика от Владислава.

Ну а потом Владислав открыл для себя «чудесный мир» наркотиков. На этой благодатной почве у него появилась параноидальная ревность и потекла кукушечка. Анастасия пыталась уходить, он в ответ угрожал ее матери и даже один раз поджег ей дом.

Закончилось это все ожидаемо плохо — он обрил Настю наголо, а потом отпиливал ей руку кухонным ножом на глазах у их общего сына. В интернете уже полно кровавых подробностей, описывать более детально эти пытки я не буду. Но выжила она чудом, а кисть Влад забрал и выбросил, чтобы ей руку не могли спасти.

Максим Григорьев/ТАСС Дмитрий Грачев, отрубивший топором кисти рук своей жене

Погружаясь все глубже в недры этого локального ада, я параллельно читала комментарии. Большинство нормальных людей, конечно, в ужасе и женщине сочувствуют.

Но львиная доля состояла из «жалко ребенка, мать сама виновата», а чуть поменьше, но тоже немало, из серии «довела мужика».

То есть в том, что эта ситуация при более детальном рассмотрении выглядит плохо, сомнений нет.

От мужа ушла к зеку, ребенка оставила. Бил, наркоманил, но она не уходила? Почему?

В наш менталитет веками впечатана мысль, что даже если муж отрубил женщине руку, надо еще разобраться, что она перед этим сделала. Может, и не зря отрубил!

Я, кстати, сейчас намеренно использую подобные людоедские обороты, потому что по факту заданные более деликатными формулировками вопросы скрывают под собой ту же суть — ну не ушла же? Жила же с ним? Знала же, что зек? Знала же, что наркоман? Ну вот такое получилось. Жаль, конечно, но сама виновата! Знала, с кем жила!

Я довольно давно интересуюсь вопросами домашнего насилия в нашей стране. И всегда находится огромная прослойка общества, которая вроде как насильника и не одобряет, но и не то чтобы поддерживает жертву.

Ключевой вопрос тут в том, что, какая не была бы Анастасия, какие бы сейчас подробности не рыли на нее журналисты, что бы не писали сейчас про ее первый брак, она жертва. Это не она пытала этого изверга. Не она неделю насиловала его и избивала. Возможно, она сделала неверный выбор, но она не сделала ничего, что бы оправдало то, что с ней произошло. Она жертва нечеловеческих просто пыток. Она теперь инвалид, на всю жизнь. И этого не изменить. В том числе и ментально она искалечена навсегда. Невозможно наблюдать, как любимый некогда человек отпиливает тебе руку кухонным ножом на глазах у вашего общего ребенка, и остаться при этом нормальным человеком.

При этом не только наше общество благосклонно к этим извергам. Благосклонен к ним и уголовный кодекс, увы.

Если Владиславу не инкриминируют к отрубленной руке еще какую-то попытку убийства или еще какие-то статьи, очень велика вероятность, что он получит довольно небольшой срок. Лет до 10.

Возвращаясь к упомянутому уже ранее Дмитрию Грачеву, который отрубил своей жене Маргарите обе руки, то полученные им 14 лет — это результат резонанса и огромной работы адвокатов, которые доказывали, что он не просто причинил Маргарите тяжкий вред здоровью, но и перед этим похитил ее.

Соцсети Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук

Потому что Дмитрий тогда все тщательно рассчитал: истерзанную жену он привез в больницу, а сам поехал и сдался полиции. При отсутствии резонанса он вполне мог рассчитывать лет на пять, учитывая добровольное раскаяние, наличие двух детей и отсутствие судимостей.

Кстати, лишение родительских прав в таких случаях не проходит автоматически — закон такого не предполагает. Ведь калечил он мать, а детей не обижал? Ну вот. И за лишение Дмитрия Грачева родительских прав в свое время Рите тоже пришлось бороться в суде.

Также и Влад, уже имея за плечами уголовное прошлое, прекрасно знал, что за подобные статьи наш «самый гуманный суд в мире» даст ему вполне «приемлемый» срок.

Тем более что он угрозами предупредил Анастасию, чтобы она не смела упоминать в суде изнасилования и принуждение к приему наркотических веществ.

То есть он вполне обоснованно рассчитывал выйти вполне еще молодым и дееспособным. И вернуться к женщине и ребенку, которые теперь боятся его, как огня.

Надеюсь, что, учитывая тот резонанс, который обретает дело Анастасии, ему все-таки это не удастся. И он получит максимум из возможного на сегодняшний день.

Но факт остается фактом: в нашей стране слишком гуманные наказания за умышленные насильственные преступления.

Что такое 14 лет, которые получил Грачев? Часть зачтется из того времени, что он провел в СИЗО. Он выйдет, когда ему еще не будет 50 лет. Вполне бодрым и жизнеспособным, как тот же скопинский маньяк. А руки у Маргариты не вырастут никогда. Ее жизнь никогда не будет такой, как до того страшного дня. Как и жизнь Анастасии.

Не будет ли справедливым, чтобы за подобные преступления и сроки были такие, чтобы эти преступники не имели больше никогда возможности вернуться к прежней жизни?

Человек, который осознанно и умышленно калечит, убивает, насилует другого человека, должен заранее осознавать, что за это он получит такой срок, что шанс на возвращение в общество у него будет, только если он доживет лет до ста.

Он должен осознавать, что умышленное причинение вреда другому человеку в цивилизованном обществе недопустимо. А если ты на подобное пошел — твое место в клетке, как бешеной псине. Потому что ты, по сути, бешеная псина и есть и среди нормальных людей тебе места нет.

На сегодняшний день Анастасии предстоит тяжелая реабилитация и долгий путь обретения заново всех обычных навыков. Как порезать хлеб одной рукой, ведь теперь ты или режешь, или держишь? Как помыть голову, ведь надо налить шампунь в ладонь, а она теперь одна? Как помочь научиться писать сыну, если у тебя теперь только одна левая рука, а ты правша?

Да, добрые люди обещали ей помочь с бионическим протезом. Но это все равно не полноценная рука, это подспорье, к которому еще простоит привыкнуть.

Мне кажется, за эти ее страдания Владислав должен сидеть пожизненно. Как и каждый следующий, кто решит, что имеет право причинять подобные муки другим людям, и через несколько лет «на свободу с чистой совестью».