Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

Десятого сентября он должен был получить в польском Люблине медаль, названную в честь польского деятеля Яна Карского, однако не смог этого сделать, поскольку отбывает восьмилетний срок заключения в Белоруссии. Можно было бы подумать, что речь идёт об иностранном журналисте, попавшем в немилость к белорусским властям, однако по паспорту Почобут — белорус, и вся его профессиональная деятельность связана с борьбой против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

Этнический поляк Анджей Почобут родился в небольшом посёлке Гродненской области на границе с Польшей. Перед воссоединением Западной Белоруссии с БССР в 1939 году там прошли антипольские погромы, память о которых в семье Почобута, видимо, хорошо сохранилась.

В своих статьях Анджей называл Освободительный поход Красной армии, начавшийся 17 сентября 1939 года, «агрессией против Польши», а также героизировал Анатоля Радзивоника — главу польского подполья, которое после 1945 года несколько лет терроризировало население Западной Белоруссии, считая эти земли польскими «восточными окраинами». Собственно, свой тюремный срок Почобут получил в том числе за публикации, в которых обелялись бойцы Армии Крайовой, совершавшие преступления на белорусской территории.

Будучи одним из лидеров непризнанного белорусскими властями «Союза поляков Белоруссии», Почобут занимался не только вопросами польской исторической памяти, но и оппозиционной деятельностью в Белоруссии. В начале 2011 года его приговорили к 15 суткам ареста за участие в акции протеста после президентских выборов 2010 года. Несмотря на незначительный срок заключения, за Почобута тогда вступился известный польский политик Ежи Бузек, занимавший пост председателя Европарламента.

В дальнейшем Почобуту несколько раз предъявлялись обвинения в клевете на президента Белоруссии, однако ему удавалось избегать реального тюремного срока благодаря давлению на Минск со стороны Варшавы и Евросоюза в целом. Так, в 2012 году премьер-министр Польши Дональд Туск вызвал белорусского посла, чтобы выразить протест по поводу возбуждения уголовного дела против Почобута, и заявил, что Польшу в этом вопросе поддерживают Чехия, Словакия и Венгрия.

После 2020 года руководство Белоруссии перестало оглядываться на Запад при решении внутриполитических вопросов, в связи с чем Почобута всё-таки решили судить по всей строгости белорусского закона. В марте 2021 года его задержали, а в феврале 2023-го приговорили к восьми годам колонии усиленного режима. Помимо героизации антибелорусских деятелей (ст. 130 УК РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), Почобуту вменили также сбор информации в интересах иностранных организаций и призывы к санкциям в отношении Белоруссии (ст. 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

БелТА Журналист Анджей Почобут

На год за решёткой оказалась также коллега Почобута по «Союзу поляков Белоруссии» — Анжелика Борис (в апреле 2023 года уголовное дело в отношении неё закрыли). Ещё трёх польских активисток, обвинявшихся в разжигании межнациональной розни, вывезли из Белоруссии в Польшу.

Официальная Варшава считает белорусских поляков, имеющих проблемы с законом в Белоруссии, чуть ли не национальными героями. После оглашения приговора Почобуту пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина написал в соцсети: «Осуждаем несправедливый приговор, вынесенный судом авторитарного государства. Анджей Почобут — это польский и белорусский патриот. Поддерживаем его и будем поддерживать. Настанет день, когда свободный Анджей Почобут и белорусские поляки смогут жить в свободной Белоруссии».

В начале 2022 года власти польской столицы объявили, что в одном из варшавских парков будет установлена инсталляция под названием «Аллея восходящего солнца», посвященная «героям белорусской революции». На памятнике будут изображены белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Сергей Тихановский, а также Анджей Почобут и Анжелика Борис. Таким образом польское руководство подчёркивает роль этнических поляков в попытке государственного переворота в Белоруссии в 2020 году.

Польский фактор в белорусском оппозиционном движении, действительно, весьма существенен. К польскому меньшинству принадлежат, например, кандидат в президенты на выборах 2010 года Ярослав Романчук и радикальный блогер Эдуард Пальчис, отбывающий сейчас тринадцатилетний тюремный срок за организацию протестов 2020 года.

Не зря белорусские власти с большим подозрением относятся к обладателям «карты поляка» (в Белоруссии их выдано более 160 тысяч). Опыт показывает, что белорусские граждане польского происхождения не только более оппозиционны действующей власти, чем остальные белорусы, но и склонны проявлять бо́льшую лояльность к Польше, нежели к своей формальной родине.

В Варшаве за судьбой Анджея Почобута следят так, как будто это их гражданин, хотя правильнее было бы сказать «их агент». Польша требует от белорусского руководства его немедленного освобождения. В требованиях ничего общего с гуманизмом нет: и представители правящей партии «Право и справедливость», и их соперники на предстоящих парламентских выборах из «Гражданской платформы» хотели бы получить лавры государственных деятелей, добившихся вызволения «польского патриота», а теперь ещё и обладателя медали 75-летия миссии Яна Карского.

Александр Лукашенко хорошо понимает политическую ценность Почобута для Варшавы. Разговоры о его освобождении в обмен на что-то в последнее время слышатся всё чаще. Вопрос только — на что именно. Высказывалось предположение, что «белорусского оппозиционера» польского происхождения могут обменять на отказ Варшавы полностью закрыть границу с Белоруссией. Но от транспортной блокады поляки, кажется, отказались и так. Поэтому свой козырь Лукашенко может приберечь для более серьёзных уступок со стороны Польши и Евросоюза в целом.