В 2035 году бедных в России будет вдвое больше, чем сегодня (30 миллионов против 15), офлайн-услуги (образование, медицина и даже шопинг) станут люксовыми, доступными только богатым, а людям из поколения Y, Z, Alpha (то есть все родившиеся после 1985 года) будут свойственны «пассивность и тревожные расстройства вместе с низким уровнем финансового благополучия».

Скриншот презентации «Сбера»

При этом аудитория метавселенной в России достигнет 80 миллионов (вместо сегодняшних 3), а в реальной жизни наступит деградация малых городов, люмпенизация сельского меньшинства, рост одиночества и ментальных расстройств.

Это не камлания релокантов и не очередная антиутопия — это прогноз Сбербанка «Мегатренды 2035».

Предсказания будущего всегда неблагодарное, но очень востребованное публикой занятие — и «Сбер» решил описать страну, в которой через 12 лет у него будет 107 миллионов клиентов. Еще и проиллюстрировав всё это картинками, сгенерированными нейросетями.

Получилось то, что получилось — углубление и закрепление неравенства на фоне пяти главных «мегатрендов, определяющих облик мира 2035», пяти поляризаций: на уровне поколений, на уровне агломераций и малых городов, на уровне доступа к технологиям, по профилю компетенций и между богатыми и бедными.

Ничего принципиально нового аналитики «Сбера» не сказали — по сути они повторяют то, что считается мейнстримом на Западе, да и в мире в целом. Да, вот такое оно цифровое будущее: нравится — не нравится, но это колея, по которой движется всё человечество. Все там будем — кто-то раньше (Запад и крупные мегаполисы мира, да и Россия), кто-то позже.

Но именно с таким настроем и хочется категорически не согласится.

Да, все перечисленные тенденции есть — но значит ли это, что мы должны считать их единственно возможными? Мы — это и человечество в целом, и, прежде всего, Россия.

Человечество выбрало путь примата материи над духом еще полтысячелетия назад — когда на него вступил Запад, ставший доминирующей цивилизацией и постепенно навязывающий его всем остальным цивилизациям.

К настоящему времени человечество находится в не до конца глобализированном мире накануне даже не новой промышленной революции, а эволюционного вызова: развитие цифровых и биотехнологий скоро приведет к разделению одного биологического вида на два: обычных людей и людей улучшенных, продвинутых.

Скорее всего, это не вопрос 2035 года, на это уйдет весь оставшийся 21-й век, но по историческим меркам мы уже вошли в эту эпоху.

А чем вам плохо разделение человечества на два вида? — с деланной наивностью спрашивают сторонники безудержного прогресса.

Ведь у человека появятся новые возможности, откроются новые качества, он станет не просто жить дольше, но и будет сильнее и умнее. Ну а разделение на два вида — это временное явление, технологии постепенно удешевятся и можно будет «апгрейдить» всё человечество.

А дальше вообще открываются заоблачные перспективы, добавляют трансгуманисты — чуть ли не вечная жизнь на различных носителях или в «облаке»…

Самое страшное, что всё это не фантастика и не бессмысленные мечтания — это действительно один из вариантов будущего человечества. Более того, этот вариант самый вероятный, если не переломить существующие тенденции.

Эксперимент над человеческим телом и геномом станет его частью (в существование бессмертной души адепты трансгуманизма не верят) и может привести к катастрофическим последствиям. Потому что улучшение генома человека (а оно неизбежно при продолжении «технократической эволюции») сделает наш вид чрезвычайно уязвимым к болезням и эпидемиям.

Человечество уничтожит себя не ядерным оружием, а заботой о продлении жизни и улучшении собственной природы.

Неслучайно Стивен Хокинг говорил, что создание колоний на других планетах является важнейшей задачей человечества на ближайшие пару столетий — не для экспансии, а для сохранения самого человеческого вида, который, как считал ученый, может уничтожить сам себя в ходе внедрения биотехнологий.

Аналитики «Сбера» (как, впрочем, и большинство аналитиков во всем мире) не ставят перед собой «абстрактных» философских вопросов — они просто рисуют Россию 2035 года, проводя на шкале времени прямые линии из существующих тенденций.

Нужно будут — нарисуют 2050-го, с еще большей поляризацией и кастовой системой. Потому что все их представления о будущем базируются на безальтернативности существующих трендов и, самое главное, на невозможности и нежелании их переломить.

Действительно, кто же будет сопротивляться очевидным тенденциям? Путин? Уходящие поколения? Ну и долго ли они продержатся?

Всё равно со временем все наши сограждане уйдут в метавселенную — все, кроме самых богатых и «ресурсных». Не мешайте человечеству идти в матрицу Пелевина — где Россия формально независимая и якобы самобытная, но, по сути, всё равно часть глобального цифрового концлагеря.

Можно ли свернуть с этой дороги?

Правильный ответ — «можно». Но для этого нужно понимать, от чего мы отказываемся и чего мы хотим. «Отказываемся» не в смысле «лишаем себя» — а в смысле отрекаемся. Как отрекаются при крещении от дьявола — точно так же мы должны сформулировать, что для нас неприемлемо в современной технократической цивилизации.

Это очень простые вещи — для нас неприемлемы эксперименты по улучшению человеческого генома, неприемлемо «гендерное разнообразие» (потому что оно направлено на размывание двух реальных полов и уничтожению семьи), неприемлем отказ от семьи и естественного деторождения.

Это даже не фундаментальные ценности — это минимальный набор человека, заботящегося о сохранении своего рода и вида. И если мы считаем, что путь технократической, гедонистической, меркантильной глобализации ведет к трансгуманизму и ставит под вопрос само выживание человечества, то мы должны внятно и громко говорить об этом.

Это первый шаг — а на втором нужно формулировать альтернативу, которую предлагаем мы.

Альтернатива не может быть обозначена просто как «возврат к нормальности».

Человечество в любом случае идет только вперёд (пока его не останавливает катастрофа — природная или рукотворная). Формулировка нового цивилизационного пути для всего человечества невозможна по указанию или желанию — для этого должны созреть все условия.

И одним из этих условий является воля сначала одной, а потом и нескольких мировых цивилизаций бороться за сохранение не просто собственной идентичности, но и человечества как вида. Страх — не достаточное, но необходимое условие выживания.

Вообще-то, у России есть уникальные возможности для выживания даже в том случае, если весь остальной мир будет охвачен безумием и откажется свернуть с пути к обрыву.

Правда, в этом случае понадобится реальное огораживание, то есть строительство «крепости Россия». Но до такого сценария дело всё-таки не дойдет.

Человечество в целом, как и многие его цивилизации (взять хотя бы китайскую), наделено очень сильным инстинктом выживания — и рано или поздно оно сумеет остановиться и уйти с опасной дороги.

Тем не менее уже сейчас Россия должна не просто сопротивляться опасным тенденциям, но и формулировать, искать, нащупывать способы их преодоления.

Казалось бы, совсем немногое можно изменить за 12 лет — но, рисуя Россию 2035 года, нужно всегда помнить об идеале (и Святой Руси, и даже коммунистического проекта) и представлять себе образ идеальной России 2100.

Иначе мы, подобно аналитикам Сбербанка, будем послушно воспроизводить чужую матрицу и лишим себя будущего. А человечество — надежды на сохранение.