Аналитики «Хабр Карьера» поделились данными исследования: зарплаты в ИТ-сфере выросли на 10% в целом по России, а в отдельных регионах, например в Санкт-Петербурге, IT-специалисты в среднем получают 172 тысячи рублей — это на 15% больше, в 2022 году.

Иван Шилов ИА Регнум

Динамика зарплат в ИТ-отрасли связана с двумя факторами.

Первый — необходимость учитывать мировые и региональные зарплатные тенденции. ИТ-специалисты зачастую имеют возможность трудоустроиться в зарубежные компании. Из этого вытекает необходимость сформировать такое зарплатное предложение, которое окажется конкурентоспособным не только относительно других российских работодателей, но еще и относительно компаний из ближнего и дальнего зарубежья.

Конечно, свою роль играют и макроэкономические показатели. По данным Банка России, годовая инфляция составляет чуть более 10%, что примерно соответствует росту зарплат в ИТ.

Второй фактор, который мы, очевидно, должны учесть, — продолжающийся процесс замещения иностранных ИТ-решений, при котором снижение численности ИТ-специалистов не представляется возможным.

По данным ТеДо, только 6% компаний планируют сократить штат ИТ-специалистов. Оставить его без изменений планируют 53%, 24% — незначительно увеличить, а 16% собираются активно расширять штат.

Но есть важный нюанс: внутри отрасли повышение зарплат распределяется не равномерно, а в зависимости от специализации сотрудника.

Например, в ситуации, когда на рынке появляется большое количество новых ИТ-решений, существенно возрастает потребность в дизайнерах. И именно такая ситуация сформировалась на рынке сегодня. В связи с этим именно у дизайнеров в первом полугодии 2023 г. был самый заметный рост зарплат.

Российские компании активно занимаются разработкой решений, способных заменить продукты ушедших с рынка западных компаний. А современное ИТ-решение — это еще и удобный интерфейс, красивое оформление брендированных ресурсов, запоминающийся и притягательный логотип, визуальные и стилистические элементы, а не только программный код.

Поэтому дизайнеры выходят на первый план. Дизайн — один из ключевых элементов для успешного продвижения продукта в будущем.

Согласно дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», в одной только сфере инженерного программного обеспечения ожидается создание порядка 2300 новых ИТ-решений к 2030 году. В целом же количество отечественных ИТ-решений к этому моменту будет на порядок больше. Многие из них находятся в разработке прямо сейчас, и дизайнеры именно сейчас крайне востребованы.

А вот специалисты поддержки и контента стали зарабатывать на 3% меньше, а зарплаты специалистов по продажам и вовсе упали на целых 30%.

Нельзя сказать, что специалист поддержки или специалист по продажам в ИТ — гуманитарные профессии. Да, эти специалисты не программируют и не занимаются анализом данных, но их профессия предполагает достаточно глубокое знание ИТ-решений, вокруг которых строится их профессиональная деятельность.

Вероятнее всего, на такую динамику зарплат влияют новые технологические решения, которые обладают широкими возможностями для автоматизации некоторых видов деятельности этих специалистов.

Например, в области поддержки значительную конкуренцию человеку сегодня создают чат-боты и искусственный интеллект.

Эти ИТ-решения не помогут клиенту, если тот столкнётся с серьезной проблемой или с нетипичным вопросом. Но точно так же им не поможет и начинающий специалист, который будет вынужден переадресовать вопрос более опытным коллегам. Более того, подобные ИТ-решения могут выполнять часть работы middle-специалистов, поэтому под давлением оказываются и их зарплаты.

Вторая из упомянутых нами категорий специалистов, переживающих не лучшие времена, — «продажники».

На их зарплаты влияет как функциональность современных CRM-систем, так и многочисленные решения, предназначенные для автоматизации продаж. Современные ИТ-компании фокусируются на формировании собственных брендированных пространств в интернете, будь то корпоративный блог на Хабре или профессиональный канал на одной из платформ видеохостинга. Они также служат эффективным источником новых клиентов, которые не просто заинтересованы в покупке, но и много знают как о возможностях продукта, так и о его конкурентах.

Еще один фактор, влияющий на уровень оплаты труда, — тот или иной язык программирования, которым владеет специалист.

Мы не можем сегодня однозначно утверждать, что один из языков программирования наиболее востребован, чем другой.

Например, голосование на тему лучшего языка программирования для изучения в 2023-м, в котором приняли участие посетители Хабра, отнесло к тройке лидеров Python, C# и Go.

Однако востребованность того или иного языка программирования также можно попытаться косвенно оценить на основе вакансий, открытых на HeadHunter. Хотя, конечно, этот метод нельзя назвать идеальным. В России открыто более 9000 вакансий по Python. А для менее распространенного Ruby on Rails количество вакансий не достигает и 400.

С точки зрения количества открытых вакансий Python может показаться более привлекательным, но при рассмотрении соответствующих зарплат ситуация станет менее однозначной.

Если посмотреть на рост зарплат в ходе продвижения по карьерной лестнице, то больше получает специалист со знанием Ruby on Rails: например, middle бэкенд-разработчику предлагается зарплата 169 тыс. руб., а кандидата на должность уровня senior ждет перспектива в 350 тыс. руб. Для сравнения: аналогичные зарплатные предложения для специалистов на Python будут 180 тыс. руб. и 297 тыс. руб. соответственно.

В целом рынок развивается очень динамично. В ближайшие годы ИТ-сфера останется одной из самых престижных и востребованных.

Но при выборе карьерной траектории нужно тщательно следить за изменениями и инновациями внутри самой отрасли — скорость, с которой появляются новые решения, кардинально влияющие на востребованность того или иного специалиста, очень высока.

Автор — профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики