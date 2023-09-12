Евгений Зараменских
Автор
Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики
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От чего зависят зарплаты в сфере информационных технологий
Аналитики «Хабр Карьера» поделились данными исследования: зарплаты в ИТ-сфере выросли на 10% в целом по России, а в отдельных регионах, например в Санкт-Петербурге, IT-специалисты в среднем получают 172 тысячи рублей — это на 15% больше, в 2022 году. Динамика зарплат в ИТ-отрасли связана с двумя...
12 сентября 2023