Эмоциональная дискуссия в сети и на телевидении вокруг скандальной статьи теперь уже бывшего директора Института США и Канады Валерия Гарбузова «об утраченных иллюзиях уходящей эпохи» получила новое развитие после того, как авторитетный российский учёный дополнил свои размышления, обозначив их как «Продолжение. Внезапный шторм на пустом месте».

Иван Шилов ИА Регнум

Многословные откровенно антироссийские размышления с претензией на глубокую аналитику и безусловную объективность главы государственной структуры при должности теперь дополнились пафосным и эмоциональным откровением бывшего госслужащего.

Оставим в стороне перепалку автора с его оппонентами, виновными, как он отметил, в «развернувшейся» против него «жалкой и омерзительной вакханалии», которая, как заключил историк, отменяет «открытый и дискуссионный характер» «гуманитарного знания».

Не сошелся свет клином и на программе Фулбрайт, стипендиатом которой автор, как он сам отметил, «являлся в своё время». Всё верно: далеко не он один. Возможно, программа эта и впрямь «не вербует русских шпионов для США». И в самом деле, «крупнейшая в мире программа взаимных обменов, позволяющая организовывать стажировки студентов и преподавателей по всему миру», увы, «длительное время вполне официально поддерживалась российским правительством».

Здесь, впрочем, надо заметить, что поддерживалась российским правительством эпохи Бориса Ельцина. То есть в эпоху, когда поддерживался общий курс на отказ от независимой внешней и внутренней политики в пользу США, отказ от собственного суверенитета в интересах трансконтинентальных корпораций, подотчётных Вашингтону международных структур, и абсолютно неподконтрольного государству олигархата, сориентированного опять же на коллективный Запад во главе со Штатами.

При этом авторитетный историк решительно утверждает в своей второй статье, что «лишь выстраивание исторических фактов и событий в логическую цепь, выявление причинно-следственных связей» породило его первую публикацию.

Более того, в обеих статьях учёный обращался «прежде всего ко всем тем, кто оказался чрезмерно пропитан антизападными и антиамериканскими настроениями», которые он характеризует как «весьма серьёзное и даже очень опасное заболевание». Одновременно его слова были адресованы всем «неравнодушным гражданам». Что ж, не будем равнодушными.

Сам автор справедливо признал, что его статья «об утраченных иллюзиях уходящей эпохи» написана «в стиле политической журналистики». В ней, рассуждая о роли США, которые «на протяжении всей своей истории формировали собственную геополитическую программу на основе идей американской исключительности и мессианства, универсализма американских ценностей, американского доминирования и неоспоримого лидерства», Валерий Гарбузов пришёл к выводу, что Штаты проводили «политику глобального экспансионизма, распространяя за пределы своих границ собственные ценности и институты, превратившись во второй половине XX века в неформальную империю современного мира», чем «надолго закрепили за собой статус главной супердержавы планеты».

Но авторитетный учёный, предлагая аудитории свои размышления на тему особого качества Соединённых Штатов, не обратил внимания на одно обстоятельство. Самая очевидная аналогия, которая приходит на ум, когда заходит речь про державу, которая «формировала собственную геополитическую программу на основе идей исключительности, доминирования и неоспоримого лидерства», сопровождая её «политикой глобального экспансионизма», это гитлеровский Третий рейх. Кстати, тоже существовавший в XX веке и тоже рассчитывавший «закрепить за собой статус главной супердержавы планеты» надолго. На тысячу лет.

Возможно, если следовать картине мира Гарбузова, эта аналогия у меня, видимо, от «антиамериканских настроений», которые являются, как он установил, симптомом «очень опасного заболевания».

Нина Зотина/РИА Новости Валерий Гарбузов

Впрочем, «болен», по всей видимости, не только я один. И не только участники «масштабной травли, с использованием федеральных каналов телевидения, с применением административной артиллерии, агрессивной пропаганды и откровенной и слишком уж примитивной лжи».

В «лечении», судя по рассуждениям бывшего главы авторитетного мозгового центра на попечении государства, нуждается вся Россия, у которой «сегодня наблюдается ярко выраженный постимперский синдром». Ведь, будучи «главной наследницей созданной на развалинах Российской империи советской супердержавы, она оказалась заложником собственного имперского комплекса. Именно этим и объясняется её нынешнее внешнеполитическое поведение и те проблемы, которые оно несёт миру».

Вот так. «Нынешнее внешнеполитическое поведение» России объясняется её собственным «синдромом». И «несёт миру проблемы».

По логике Гарбузова, корень проблем всего земного шара — это вовсе не та держава, чья внешняя политика, изучаемая в Институте США и Канады, вынуждает всё чаще вспоминать о человеконенавистническом нацистском рейхе. Которая истребила миллионы коренных жителей на осваиваемых территориях. Которая вторгалась в сопредельную страну, чтобы увеличить свою территорию вдвое. Устраивала интервенции и кровавые перевороты, свергая законные правительства. Подарила миру культуру ничем не ограниченного потребления, а многие страны с подконтрольными ей режимами просто ограбила. Которая без явной военной необходимости сбросила две атомные бомбы на мирные города, а потом несколько стран пыталась вбомбить в каменный век. Неоднократно вторгалась в другие страны без одобрения мирового сообщества под ложными предлогами. Пыталась демонизировать опасного исторического оппонента, заклеймив его как «империю зла». А когда окончательно потеряла возможность использовать исключительно в собственных интересах международное право, попыталась подменить его своими правилами. И в рамках этих правил по сути ведущая от имени подконтрольного ей осколка Российской империи войну против самой России.

Проблемой для мира бывший директор Института США и Канады Валерий Гарбузов обозначил не её, а Россию. Которая тридцать с лишним лет «шла на Запад», наивно рассчитывая встроиться в «мировое сообщество» во главе со Штатами. Воспринимавшими такую политику как результат своей «победы в холодной войне», а саму Россию — как добычу, которой следует не критиковать «сияющий Храм на холме», дерзко выдвигая какие-то условия вроде гарантий безопасности, а просто смириться с ролью дичи.

Надо признать: бывший глава Института США и Канады далеко не одинок в своём восприятии действительности. Но восприятие это представляется как минимум дискуссионным, а скорее — ужасающим.

В чём феномен той части российской интеллектуальной элиты, которая, подобно бывшему главе влиятельного мозгового центра, не желает признавать очевидное, приписывая оппонентам «симптомы», «синдромы», отсутствие неких знаний и банальной логики, навязывая себя в безусловные менторы? Чем объяснить их неуёмное и неумное стремление ставить диагноз обществу, интересам которого они просто обязаны служить?

Ответ прост: размышления, подобные тем, с которыми нас познакомил авторитетный некогда учёный, только на первый, поверхностный взгляд могут выглядеть как некий научный анализ. На самом деле это нагромождение квазирелигиозных мантр, смысл которых в одном — в преклонении перед Западом во главе с США. И пока в научной среде России существует этот феномен, термин «американист» будет иногда означать не профессиональную направленность, а нечто вроде конфессиональной принадлежности.