Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Свадьба лесбийской пары, состоящей из военнослужащей ВСУ и защитницы прав ЛГБТК+ людей, прошедшая на днях в Харькове, стала для Украины светлым и радостным событием после многих эпизодов, связанных с проявлением ненависти к представителям секс-меньшинств. Организаторы рассказали, что перформанс с радужным кортежем и ликованием на ступенях ЗАГС должен был привлечь внимание к проблеме отсутствия брачного равенства для всех пар. «Особенно этот вопрос важен во время войны, когда ЛГБТК+ военные не могут воспользоваться теми правами, которыми пользуются другие семьи», — утверждают они в то время, как ряд украинских публичных деятелей упорно отрицает присутствие таких персон на фронте.

Иван Шилов ИА Регнум

Мы постоянно видим некое негласное, изнуряющее состязание. Британское издание The Telegraph пишет, что Украину защищают 50 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества. Расово верные патриоты-натуралы говорят: «враньё». Трансгендерная военная (бывший мужчина) Хелен Марк, которая три года переносит все тяготы и лишения воинской службы, приехала во Львов на похороны своей матери, а там на нее напал гомофоб и разбил лицо. Потом оказалось, что тоже достойный человек, «внук разведчика дивизии СС «Галичина», поэтому тему замяли через публичные извинения.

Англоязычным спикером ВСУ назначается трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло, персона с хорошим охватом (в соцсетях) и железным стержнем, как поясняют официальные лица. А общественность негодует и гонит волну ненависти. И тогда координатор политики и законодательства Национального ЛГБТ-консорциума Святослав Шеремет поясняет, что «такая политика отвечает политическим трендам государств-союзников» и означает еще большую поддержку для Украины.

«Я уверен, что у Сары железный стержень, от нее хейт отскакивает, как горох от стенки. Хейтерам скажу так: украинское общество перешло ту точку, где разница по гендеру или сексуальной ориентации политически потеряла вес и значение. Мы как государство всем гарантировали равенство», — заключил координатор, привычно не замечающий, что равенство почему-то не работает в случае с русским языком и каноническим православием.

Sarah Ashton-Cirillo Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло

Но в его словах содержится прямой ответ на вопрос, почему в гомофобном, шовинистическом, агрессивном обществе насаждается культ «равенства» и выпячиваются секс-меньшинства. Это норматив, который нужно выполнять. Украинская власть твердо и вопреки воле народа, никогда не голосовавшего за выбор курса, назначила движение на Запад. А там в странах-союзниках давно существует перечень признаков соответствия развитой демократии.

Выбор пути сыграл с коллективной Галичиной очень злую шутку. Она давно сделала нормой политической жизни соответствие определенным признакам: мова, вышиванка, праздники, оценочные суждения по историческим событиям, «борьба с русским миром» и т.п. Соответствуешь — имеешь право на доступ к постам на госслужбе и в бюджетных учреждениях, в политику и общественную деятельность, считаешься полноценным гражданином. Не соответствуешь — не считаешься со всеми вытекающими.

Теперь коллективную Галичину в вышиванках и с мовой запихивают в соответствие другим признакам, первым из которых является «толерантность» в специфическом понимании. Если норма по геям и трансгендерам не выполняется — полноценным союзником Украину считать нельзя. А ведь еще есть квоты представительства по другим расам, и это проблема: с неграми и азиатами в стране явный дефицит. Придется удвоить нормы по геям. Затем — борьба с коррупцией. «Свободный рынок». Независимые суды, что в украинском случае выглядит чистым абсурдом. Выборы, наконец.

Так, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что проведение демократических выборов во время войны будет рассматриваться как «смелое и значимое решение Зеленского и народа Украины». Зеленский страшно выборов не хочет, поскольку это угроза его уютному тоталитарному режиму. Да и народу Украины выбор без выбора, да еще и в опасных условиях, где на избирательных участках лучше толпой не собираться, тоже не очень интересен.

Однако же как ты можешь считаться частью «цивилизованного мира», если не производишь регулярных имитаций демократического процесса? Никак. Следовательно, и на доступ к требуемым благам претендовать не можешь.

Кадр из видео Свадьба лесбийской пары, состоящей из военнослужащей ВСУ и защитницы прав ЛГБТК

Еще одна злая шутка заключается в том, что с 2014 года принадлежность к «защитникам Родины» автоматически оправдывала любые мерзости и преступления. Теперь этот хорошо смазанный механизм используется как лифт для продвижения ЛГБТ-повестки. Своё несчастье профессиональные патриоты выковали собственными руками.

Почему несчастье?

Да потому, что даже имитация «демократических ценностей» причиняет украинскому обществу нестерпимую боль. Коррупция — его плоть и кровь, в стране давно работают только законы «для врагов». Всё остальное свободно покупается и продается, это органично и не может быть побеждено через борьбу и показательные чистки военкоматов. Свобода слова — непонятная и ненужная выдумка, поскольку есть только одна правда и одно мнение, что очень удобно. Всё остальное — «кремлевские нарративы» и «фейк». Выборы с 2014 года предполагают лишь ковыряние в патриотических экскрементах разной консистенции, в них принимают участие менее четверти избирателей. Как и теперь вместо одного Зеленского можно выбрать точно такого же, просто в другой упаковке.

Равноправие? Толерантность? Права и свободы человека? Неприкосновенность частной собственности? Всё это просто какие-то непонятные слова, не имеющие ничего общего с реалиями украинской жизни. Наоборот, применение таких норм означает немедленный конфликт с ней. Трогательное единение «со всем миром» разрушает всё то, что долго и старательно выстраивалось, достигнув своего пика за последний год. Систему, в которой все указанные выше термины имеют противоположное значение. Неравенство, дискриминация, неволя, цензура, коррупция и отсутствие выбора. Власть, работающая в интересах меньшинства — и это не сексуальное меньшинство.

А закончится всё вполне предсказуемо. Историческая карма — тяжелая штука, и в славном XVII веке все попытки меньшинства получить «шляхетские привилегии» для себя, оставив рабство для большинства, неизбежно рассыпались под силой очередного восстания. Попытки загнать Дикое поле в европейские рамки, куда оно вроде бы так долго стремилось, вызовет такой же энергичный вооруженный отпор, какой случился с интеграцией в восточном направлении. Просто потому, что так устроено украинское сознание, силой затащенное в XXI век, не преодолевшее упорной работой три столетия разницы со своим исходным кодом.

По большому счету, с тех пор ничего не изменилось. Православные Левобережья стремятся под руку православного царя, чая в нем спасение от привычных унижений. Правый берег бурлит, не желая раствориться в «русском море», но не принимая и европейского иноверческого ига. Казацкая старшина мечется в поисках хозяина получше, учится кланяться по иностранному обычаю и торгует родиной почем зря. Страна полыхает в огне войны, разоренная и не ведающая, что будет завтра. И как встарь, мир ей принесет лишь договор сильных соседей, которые сами решат, что хватит воевать, и пора просто поделить имущество.

А лесбийские свадьбы на этом фоне выглядят просто искусственными цветочками на гробе проекта «настоящей украинской державности».