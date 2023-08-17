В мире нет справедливости кроме той, что мы творим сами. В России уже давно поняли истинность этой фразы — поняли тогда, когда стало ясно, что разбираться с украинскими последышами Гитлера Москве придется самостоятельно. Однако понимание отнюдь не значит принятие. Россияне до сих пор не могут понять, как отдельные европейские страны, пострадавшие от нацистов, молча взирают на возрождение нацизма и его символов на Украине. Как, например, молча взирает Греция на реинкарнацию «Эдельвейса».

Иван Шилов ИА Регнум

1-я горно-пехотная дивизия вермахта «Эдельвейс» отметилась военными преступлениями против гражданского населения — в том числе против греков. Принимая участие в рейдах против местных партизан, бойцы дивизии сжигали села и убивали местных жителей. Самым же варварским их актом является резня в деревне Коммено, которая произошла 80 лет назад — 16 августа 1943 года.

Проезжавшие деревню немцы увидели в ней партизан, попытались сбежать и в итоге попали в аварию. Местные жители им помогли и отпустили, а итальянское командование (которое отвечало за регион) заверило деревенских, что никаких претензий к ним нет. Однако немецкое командование решило иначе. Было принято решение уничтожить деревню — полностью, до последнего человека.

Ночью, когда местные спали после празднования дня Богородицы и прошедшей накануне свадьбы, немцы из «Эдельвейса» окружили село, расставили пулеметы и с рассветом начали расстрел. Тех, кто избежал пуль, отлавливали и сжигали — женщин, детей. Всех. Каратели дали простор своей фантазии — распарывали животы беременным, прибивали младенцев гвоздями к воротам. Убивали даже собак. После резни же устроили массовую попойку, отмечая свою великую победу и отсутствие потерь. Никто из карателей даже не был ранен.

Выжили только те жители деревни, которые опасались рейда и ночевали в камышах. Утром они вернулись к своим домам и нашли 317 трупов, среди которых было 97 детей и младенцев, а также 119 женщин.

Казалось бы, офицеры дивизии, принимавшие участие в резне в Коммено, а также других греческих деревнях, должны были быть осуждены как военные преступники. Но в итоге на Суд Божий отправились лишь те, кто был убит в боях или казнен партизанами. Спустя всего 11 лет после окончания войны, в 1956 году, власти Западной Германии не только возродили 1-ю горно-пехотную дивизию, но и вернули туда сотни «ветеранов» — в том числе тех, кто сжигал, вырезал и убивал мирных жителей. Дивизия просуществовала до 2001 года, после чего была распущена.

Однако ее «традиции» снова были возрождены — на сей раз в рядах идейных потомков карателей. В феврале 2023 года «за образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости» глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил 10-й горно-штурмовой бригаде Украины «почетное наименование «Эдельвейс».

В Москве это действие, конечно, вызвало тогда возмущение. «Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей не замечает», — говорил Владимир Путин.

И, казалось бы, кроме нас заметить должны были хотя бы греки. Их смирение в 56-м было понятно — греческие партизаны в ходе гражданской войны были разгромлены и власти страны, опасаясь захвата со стороны Советского Союза, полностью подчинили себя воле США и экс-фашистов из ФРГ. Однако сейчас-то никто никого захватывать не собирается — а греки всё равно молчат.

Да, в стране вышли статьи, посвященные годовщине трагедии. «Немцы претворяли в жизнь гитлеровский принцип «коллективной ответственности» и совершали чудовищные преступления в основном против гражданского населения нашей страны с целью сломить их менталитет борьбы и сопротивления», — пишет издание Olympia, называя уничтожение деревни Коммено «Холокостом».

Другие пишут эмоциональные тексты о том, как после шестичасовой резни «улицы, дворы, сожженные дома, сады, рвы, площадь, вся деревня были завалены трупами; некоторые оставались непогребенными по несколько дней, так как никого из родственников не осталось в живых, чтобы их похоронить». Третьи — в частности, греческий телеканал ERT — выпускают документальный фильм, в котором демонстрируются кадры из деревни после резни.

Однако никто из них даже не попытался провести параллель между действиями нацистов из «Эдельвейса» в 1943-м и действиями их украинских наследников сегодня. Никто и слова не сказал о том, что нацизм в Европе возродился. Не сказал, вероятно, потому, что возрождается этот нацизм силами руководства Евросоюза.

У нынешнего руководства ЕС и нацистов длительная история взаимоотношений. Особо умные европейские чиновники, понимая силу восточноевропейского нацизма (или, если это слово кому-то не нравится, радикального национализма), очень не хотели, чтобы этот нацизм был обращен против Западной Европы или европейской интеграции как таковой.

Поэтому было принято решение совместить приятное с полезным — переориентировать этот нацизм на восток, облечь его в традиционную антироссийскую оболочку. Сначала ЕС поддерживал такой нацизм в Прибалтике, а сейчас, потренировавшись на латышских кошках, активно вложился в нацизм украинский.

Да, есть европейские страны, которые опасаются украинского нацизма и пытаются самостоятельно ему как-то противостоять — например, поляки, требующие от Киева дебандеризации. Однако у Польши всё-таки есть какая-то мощь, суверенитет и стремление хотя бы немножко защищать свою историческую память.

У греческих властей же всего этого нет — Афины не только не выступают против нацистского киевского режима, но и передали Киеву, по их словам, «невероятное» количество оружия. Более сотни БМП, множество ПЗРК и т.п.

К счастью, далеко не все греки страдают политической амнезией. 10 августа на матче между греческим «Арисом» и украинским «Динамо» греческие фанаты развернули большой плакат с требованием «Разгромить нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украинские власти назвали всё это русской провокацией и потребовали принять санкции против болельщиков. И вопрос теперь в том, предадут ли греческие власти права живых так, как они предали память мертвых.