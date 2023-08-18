Разрекламированный украинский «контрнаступ» проваливается — об этом уже говорят с высоких трибун Конгресса и в Белом доме. Это только усиливает раскол Америки и ставит в очень неудобное положение администрацию Джо Байдена. Ведь команда нынешнего президента США всерьёз рассчитывала делать украинскую повестку одной из ключевых для себя в рамках избирательной кампании по выдвижению на второй срок. Но теперь это приходится спешно переигрывать.

Иван Шилов ИА Регнум

Представители Пентагона и Белого дома открыто признают очевидное — окно возможностей для Киева, чтобы как-то изменить ситуацию в свою пользу, стремительно закрывается. Украина уже понесла значительные потери и в итоге не смогла продвинуться ни на одном из ключевых направлений более чем на несколько километров.

В то же время наступление России на харьковском направлении в сторону Купянска вызывает всё больше беспокойства у военных стратегов США. Они опасаются развала украинского фронта и требуют от Киева заканчивать с безуспешными попытками наступления и переходить к обороне в преддверии осенне-зимней кампании.

Администрация Байдена заранее перекладывает ответственность за любые поражения на самих украинцев — мол, США предоставили им всё необходимое вооружение, но те сами не справились. Но общественное мнение в Америке уже неумолимо меняется. Последний опрос телеканала CNN, рупора политики Байдена, показал, что большинство американцев выступают против дальнейшей траты денег на Украине и за скорейшее перемирие с Россией.

Это существенно осложнит будущие переговоры между Белым домом и Конгрессом по поводу выделения новых траншей Киеву. Команда Байдена запросила у законодателей ещё 13 миллиардов долларов на военную поддержку Украины и пополнение истраченных запасов американского оружия.

Эти суммы в масштабах прошлогодних трат, превосходящих 100 миллиардов долларов, относительно небольшие. Но и с их согласованием возникнет много проблем. Ведь число оппонентов украинской политики Байдена в Конгрессе неумолимо растёт. В прошлом году их была пара десятков — сейчас уже больше сотни. Это пока ещё не большинство, но ряды условных «изоляционистов» только пополняются на фоне роста усталости в обществе от украинской повестки.

Костяк критиков Байдена, как и раньше, составляют представители правого крыла Республиканской партии и сторонники отставного президента Дональда Трампа. К ним также присоединяются некоторые левые демократы — они даже пытались принять поправку к военному бюджету о запрете экспорта кассетных боеприпасов на Украину.

Какие-то деньги на транши Киеву, вероятно, всё же удастся выбить в Конгрессе. Но их будет сильно меньше в сравнении с тем, что тратилось на Украину год назад. И это может стать началом конца киевского режима. Но для внутриамериканской политической жизни украинская авантюра может иметь свои далекоидущие последствия. Среди них — новый взлёт изоляционизма.

Американский маятник

Настроения в американском обществе часто напоминают маятник — ведь они качаются из одной стороны в другую. Республиканцы сменяют демократов, а правая повестка — левую, и наоборот. То же самое касается и внешней политики. В 90-е годы в США был очень популярен изоляционизм. Казалось, главного соперника в лице Советского Союза победили, теперь можно расслабиться, вывести войска из Европы и перестать играть в мирового полицейского.

Именно поэтому многие внешнеполитические авантюры Билла Клинтона — вроде ввода войск в Сомали или бомбёжек Югославии — вызывали однозначно негативную реакцию немалой части американцев. Но затем последовали теракты 9/11, которые помогли склонить общественное мнение в сторону большего интервенционизма. Рейтинги Джорджа Буша — младшего в момент вторжения в Афганистан зашкаливали, превышая 80%. Подавляющее большинство американцев тогда было двумя руками за войну с терроризмом и решительные военные действия.

Ситуация начала меняться на фоне того, как Пентагон завяз в Афганистане и Ираке. Потери американских войск росли, управлять оккупированными странами не удавалось, там постоянно вспыхивали восстания против интервентов. К 2006 году большинство американцев стали считать ввод войск в Ирак однозначной ошибкой. Рейтинги Буша-младшего и республиканцев рухнули в пропасть — и это обеспечило победу на выборах Бараку Обаме, пообещавшему уставшей от перенапряжения стране мир и процветание.

Впрочем, ни того ни другого в годы Обамы не случилось. Америка продолжала активно устраивать революции и военные вторжения — будь то Ливия или Сирия, а затем и Украина. Это уже поспособствовало росту изоляционистских настроений на правом фланге американской политики. В 2016 году президентом стал Дональд Трамп, сделавший основой своей предвыборной программы три постулата — изоляционизм, протекционизм и борьбу с миграцией.

Трампу не удалось исполнить многое из обещанного и даже построить стену на границе с Мексикой. Он толком не успел закончить и ни одной войны с участием США, хотя по его плану в итоге уже Байден вывел войска из Афганистана. И всё же Трамп стал первым президентом США со времён Джимми Картера (в конце 70-х годов), который не начал ни одной новой войны.

На протяжении последних двух десятилетий доля изоляционистов в американском обществе почти всё время росла. Согласно данным опроса YouGov, в 2021 году рекордный процент американцев — порядка 40% — придерживались изоляционистских убеждений. Потом, правда, начался конфликт на Украине, который привёл к временному всплеску интервенционистских настроений.

Но теперь — на фоне явного поражения Украины, а с ней и всего Запада — изоляционисты снова начали набирать политический вес. Летний опрос Рейгановского института в США показал, что порядка двух третей американцев хотели бы от Вашингтона сокращения участия в делах остального мира. И концентрации на внутриамериканских проблемах, коих великое множество — от роста цен и инфляции, завышенных ставок и схлопывания ипотечного пузыря до миграционного кризиса и взлёта преступности.

Лишь очень небольшая доля американцев — менее 20% — хотела бы отправки регулярных сил на Украину. Иные меры — вроде введения санкций против России — в американском обществе более популярны. Но сторонников продолжения военного сценария на фоне грозящего проигрыша в конфликте становится в США из месяца в месяц всё меньше.

Возникают вопросы и по поводу стратегии администрации Байдена, помогающей Украине устраивать теракты против гражданских объектов — будь то «Северные потоки», Крымский мост или налёты дронов на здания в Москве. Многие законодатели в Конгрессе критикуют Белый дом за то, что он ставит всю Америку на грань ядерной войны с Россией.

Ведь одно дело — устраивать такие провокации против стран Глобального Юга, которые редко могут ответить США. Совсем другое дело — провоцировать ядерную сверхдержаву в лице России. И не зря доля американцев, всерьёз опасающихся сценария ядерной войны, за последний год заметно подросла и теперь превышает половину населения страны.

Имеет место и поколенческий разрыв. Старшее поколение американцев продолжает верить в исключительность своей страны и необходимость играть роль мирового полицейского. При этом среди поколения «зумеров», рождённых после 2000 года, лишь четверть считают США страной лучше всех остальных.

Американская молодёжь ещё и гораздо более этнически разнообразна, чем предыдущие поколения, за счёт миграции. Белые протестанты, свято верящие в концепт «града на холме», постепенно замещаются выходцами из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Новые американцы настроены гораздо более прагматично и совсем не стремятся продолжать вести агрессивную политику на внешнем контуре.

Число «голубей» растет

Агентство Gallup делит всех американцев на пять категорий в вопросе международной политики. Это ястребы, сторонники статус-кво, либералы, популисты и голуби. Первые две категории являются ярыми интервенционистами — но их доля постепенно сокращается. Либералы выступают против ведения войн, но за использование инструментов «мягкой силы» вроде цветных революций. Популисты и голуби — однозначные изоляционисты, и их влияние постепенно будет расти.

Но полная победа изоляционизма в США вряд ли возможна в нынешней ситуации, пока страна сохраняет за собой статус сверхдержавы. Ведь это повлечёт за собой большие сопутствующие убытки для самих американцев. Вроде падения интереса к доллару, который держится на вере в силу американского оружия с 12 авианосными ударными группами и 700 базами в 130 странах мира. Дедолларизация станет триггером для центробежных процессов внутри самих США и может даже привести к дефолту из-за обвала спроса на американские казначейские бумаги.

Поражение на Украине вполне может оказаться отправной точкой для резкого взлёта изоляционистских настроений и привести к власти политиков вроде Трампа, обещающих выйти из этого конфликта. Оно усилит раскол внутри Америки и может начать тектонические сдвиги в обществе.

Окончательно же подорвать позиции интервенционистов может прямое столкновение США с равным соперником — скажем, с Китаем. Военные модели Пентагона указывают на то, что Америке грозит потеря нескольких авианосцев, сотен истребителей и тысяч солдат в случае войны вокруг Тайваня.

Такие потери окажутся для США уже настоящей катастрофой и, как полагают многие в Вашингтоне, антиподом Пёрл-Харбора. Тот помог сплотить американское общество перед лицом войны с Японией. Тайваньский кризис же, войну вокруг которого с Китаем провоцируют США, будет расцениваться американцами как очевидное поражение вашингтонских интервенционистов.

Катастрофа на Тайване — особенно после Украины — может оказаться настолько убийственной, что Америка просто будет вынуждена уйти в изоляционизм. Это и окажется началом нового постамериканского миропорядка.