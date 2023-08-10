Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

Три года назад, в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, сразу после выборов президента Белоруссии, в стране вспыхнули беспорядки. Президент Александр Лукашенко успешно удержал власть, а результатом действий оппозиции, пытавшейся устроить переворот, парадоксальным образом стало сближение Белоруссии с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

Третье десятилетие XXI века открывалось безрадостной картиной для сторонника российско-белорусской интеграции. На начало 2020 года ситуация выглядела следующим образом: официальный Минск балансирует между Россией и Западом, самостийный дискурс всë глубже проникает в белорусский официоз, Союзное государство, несмотря на все старания его оживить, не подаëт признаков жизни.

В конце 2016 года известный в Белоруссии историк антирусской направленности Владимир Орлов выступал с лекцией в Российской государственной библиотеке в Москве. Общий смысл его выступления сводился к тому, что Белоруссия движется в правильном, с его точки зрения, направлении, но делает это медленно. Дескать, и с Лукашенко у нас кое-что получается, но без него дела бы пошли ещё лучше.

Действительно, книгами Владимира Орлова о «московских оккупантах» тогда были завалены все книжные магазины Минска. В центре белорусской столицы продавалась атрибутика с символикой коллаборационистов времëн Великой Отечественной войны.

Публикации в прозападной газете «Наша нива» белорусские чиновники воспринимали так же, как их советские предшественники — статьи в «Правде», то есть как руководство к действию. Дошло до того, что журналист формально оппозиционной «Нашей нивы» в 2017 году выступал свидетелем на политическом процессе против пророссийских публицистов Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца.

Казалось бы, три года назад интересам «змагаров» соответствовало проведение таких же спокойных президентских выборов, как в 2015 году, чтобы процесс диффузии «красно-зелёных» и «бело-красно-белых» нарративов продолжался. Однако к 2020 году самостийникам наскучило строить из себя опору режима, и они решились бросить вызов Лукашенко.

В результате диффузия была остановлена, её сменила жёсткая поляризация двух белорусских идентичностей. «Красно-зелёные» символы и смыслы стали тотально доминировать в белорусском обществе, а носители «бело-красно-белой» идеологии оказались либо в тюрьме, либо в эмиграции.

Примечательно, что ключевыми фигурами попытки госпереворота были выходцы из системы: Виктор Бабарико — крупный банкир, финансировавший ту самую «Нашу ниву», и Павел Латушко — бывший министр культуры, назначенный президентом Лукашенко.

Имея за спиной обширный опыт политической мимикрии, лидеры протестов попытались применить его для того, чтобы привлечь на свою сторону Москву. «Нас всё время пытаются обвинить, что у нас есть программа, в которой есть цель разрушить отношения с Россией, это абсолютная глупость, такой программы нет… Мы заинтересованы в том, чтобы построить мост между Востоком и Западом», — уверял Латушко в августе 2020 года.

В сентябре того же года экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по наущению своих советников назвала Владимира Путина «мудрым руководителем», который «не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко».

Этот спектакль закончился после того, как в ноябре 2021 года Александр Лукашенко публично признал Крым де-факто и де-юре российским. В ответ на слова президента Белоруссии Латушко заявил: «Крым — Украина, Беларусь не Россия». На этом в вопросе о геополитической ориентации оппонентов белорусской власти была поставлена точка.

Очевидно, что одним из главных мотивов, заставивших Лукашенко произнести слова о российской принадлежности Крыма (спустя семь с половиной лет после возвращения полуострова в родную гавань), было стремление вывести на чистую воду своих политических противников. То есть, если бы не 2020 год, признания Крыма российским, скорее всего, не было бы.

То же самое можно сказать об оживлении процесса российско-белорусской интеграции. В интервью CNN в октябре 2021 года Лукашенко ничтоже сумняшеся заявил: «Если вы [американцы] так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы проводите эту глупую, безмозглую политику? Зачем вы делаете нас форпостом России?» И действительно, именно благодаря тому, что западный вектор белорусской внешней политики после 2020 года закрылся, стало возможным текущее углубление взаимодействия России и Белоруссии, особенно в военной сфере.

В 2015 году президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании в Белоруссии российской авиабазы, где должны были разместиться истребители Су-27. Однако Александр Лукашенко выступил категорически против этой идеи и даже использовал митинги оппозиции против размещения российской военной базы как аргумент на переговорах с Кремлём. В итоге база так и не была создана.

Теперь же Россия и Белоруссия, по сути, представляют собой единое целое в военном плане. Белорусская территория используется для проведения спецоперации на Украине, в Белоруссии размещается российское ядерное оружие, бойцы ЧВК «Вагнер» тренируют белорусских силовиков. Это невозможно было себе представить ещё в начале 2020 года.

Сегодня Павел Латушко и другие лидеры оппозиции уже не скрывают своих антироссийских взглядов. Они призывают признать Белоруссию оккупированной Россией территорией и разорвать соглашения о российско-белорусской интеграции.

Представители «кабинета» Тихановской встречаются с белорусскими боевиками на Украине, которые грозят вторгнуться в Белоруссию для насильственной смены власти. Нет сомнений, что политический идеал белорусской оппозиции — это создание в Белоруссии ещё одной «анти-России».

При этом на практике «змагары» сделали для российско-белорусской интеграции едва ли не больше, чем президент Лукашенко. Их женский по составу и по духу протест не имел ни одного шанса на успех в патриархальном государстве, где ценятся сила и другие мужские качества.

Однако визгливые акции протеста смогли разорвать хрупкие нити, связывающие официальный Минск с Западом и самостийной идеологией. За это каждый сторонник укрепления Союзного государства России и Белоруссии должен сказать белорусским протестующим «большое спасибо».