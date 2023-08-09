На Западной Украине, в Ужгороде известный униатский священник Роман Курах вызвал бурю негодования из-за того, что в проповеди призвал молиться о мире между украинским и русским народами.

Иван Шилов ИА Регнум Священник Роман Курах

Как сказал священник, «мы очень просим, чтобы Господь сделал это чудо: примирил эти два великих народа — Украины и России. Чтобы эти два народа не сталкивались, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили Царство Небесное уже здесь, на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа целую вечность на многая и благая лета».

Поскольку проповедь была слышна на улице через громкоговорители, на нее обратила внимание «активистка, журналистка и продюсер BBC News» Дарья Сипигина, которая вошла в храм и стала предъявлять священнику претензии: «Вы благословляете наших врагов?» «Благословляю, это Иисус сказал, не я», — ответил священник.

Сипигина выложила запись инцидента у себя в блоге, негодуя на то, что прихожане спокойно выслушали священника и разошлись. Ее публикация вызвала волну разнообразных комментариев: кто-то заступался за священника, кто-то негодовал вместе с журналисткой.

В итоге пресс-служба Мукачевской греко-католической епархии сообщила, что священника наказали и отстранили от служения. В заявлении епархии говорится, что призыв к молитве о примирении является его личным мнением, а не позицией епархии. А сам «виновный» «понесет соответствующую дисциплинарную ответственность согласно церковным канонам».

Этот инцидент привлек внимание своей неожиданностью. Все привыкли, что униатская или, как ее еще называют, греко-католическая церковь — это оплот украинского национализма, а ряд ее деятелей создавали впечатление, что религия как таковая носит для них подчиненный и служебный характер по отношению к единому на потребу — национальному делу.

Самого Романа Кураха ни в малейшей степени нельзя назвать «промосковским». У него можно найти очень резкие высказывания в отношении Украинской православной церкви, не говоря уже о России. Поэтому его слова вызвали массу толкований.

Некоторые обращали внимание на то, что Закарпатье — это не Галичина, и там иные политические настроения, другие предполагали, что за словами Романа Кураха стоит лично папа Римский, который стремится играть посредническую роль в конфликте.

Такие объяснения страдают одним и тем же недостатком. Они рассматривают проповедь Кураха с точки зрения политики и политических интересов. Это, отчасти, понятно — церковные общины живут в этом падшем мире, их составляют члены разных народов, их иерархи волей-неволей вписываются в элиты различных государств и зависят от разных центров силы.

Интернет полон аналитики, рассматривающей церковную жизнь именно с точки зрения «войны престолов» — с какими политическими силами связаны те или иные князья Церкви, на чьей стороне сыграет папа Римский, каковы расклады интересов и ресурсов между православными патриархами. Клирики различных общин, как и их неверующие сограждане, склонны увлекаться политическими и национальными страстями и превращать свой священный сан в инструмент войны и пропаганды. Вовлеченность христианских общин в конфликты этого мира — это реальность. Но это не вся реальность.

Довольно трудно представить себе папу Римского, лично дающего указание Роману Кураху прочитать такую проповедь, каким-то образом устроив так, что в это время мимо будет проходить Дарья Сипигина, которая привлечет к ней всеобщее внимание. Скорее это личная инициатива священника. Курах высказывал такие мысли и раньше. Откуда он их взял? Из Евангелия — как он и сказал Сипигиной.

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:43-45).

Заповеди блаженства — «блаженны милостивые, кроткие, миротворцы…» — хор поет за каждой литургией, как православной, так и униатской. Для любого искреннего христианина этот мир вражды и смерти не окончательная реальность. Мы ожидаем возвращения Христа, Его суда и установления Его Царства.

«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис.11:6-9).

Это видение Небесного Иерусалима, где все народы будут жить в совершенной гармонии и мире, всегда было и остается частью христианской веры. И это видение прорывается через всю вражду, ненависть и боль этого мира. Иногда в очень неожиданных местах.

Мы можем, конечно, усмотреть непоследовательность у самого Романа Кураха. Но то, что он сказал хотя бы это, — уже очень много.

Понятно, почему епархия запретила его в служении. Сейчас от духовных лиц хотят совсем другого — немудрящей военной пропаганды с религиозным привкусом. Но люди приходят в церковь не за ней. А за словом Божиим, которое остается неизменным во всех политических бурях.