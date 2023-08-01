Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Пронзительный пост «Украинцы заслужили эту войну» ширится соцсетями по всем законам интернет-сенсации. Автор этих слов, общественный деятель, политический активист, борец за сохранение культурного наследия и глава фонда «Омріяна Україна» («Украина мечты») Алексей Толкачов сразу заявил, что готов ко всему и в принципе его жизнь теперь может повернуть в любую сторону. Однако все же решил высказаться о наболевшем: дать характеристику украинскому обществу, которое, очевидно, он рассматривает сверху вниз, как всегда было принято у интеллигенции.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Globla Lool Press Снятие советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве

А характеристика эта чрезвычайно неприглядна.

«У нас процветает культ хейта. Каждое ничтожество охотно самоутверждается, унижая и оскорбляя других. <…> У нас токсичная социальная среда. Не поддержат, а затопчут. Предложите идею — 80% скажут, что идея дерьмо, а они знают как лучше. Война — результат нашей коллективной моральной деградации. Конечная точка нашей гнили», — беспощадно хлещет читателя Толкачов и сыплет примерами.

Как водитель грузовика, возивший металл на восстановление исторической усадьбы, воровал до 20% груза. Как на семинаре доверия для активистов будущей «оранжевой революции» юные борцы с кучмизмом тырили друг у друга деньги. Как представители Европейской ассоциации украинцев выдушили взятку, чтобы не мешать проекту переодевания Писающего мальчика в Брюсселе в вышиванку в честь Дня независимости Украины.

Наконец, наш мечтатель жалуется на пострадавшую от войны семью, которой построили дом в Киевской области, а они благодетелей оплевали и обвинили в том, что те на них нажились.

В итоге, говорит Алексей, война стала пинком для общества, которое не желает задумываться о том, как оно живет. И в основном не собирается даже с оглядкой на новые обстоятельства, которые являются закономерным результатом «нашей 30-летней бесхозяйственности, халатности, эгоизма, вороватости, моральной деградации и гнили».

«Мы прос@ли страну, которая в 1991 году на уровне ВВП только в 5–7 раз уступала Китаю. Все протрынькали, все спустили, разворовали, разрушили. Ничего и никого не ценили. Почему это так? Потому что «урвать себе», эгоизм, хитро@пость, «нас@ть на всех» стали моральным кредо нашего народа», — резюмирует Толкачов.

Ему вторит предпоследний интеллектуал Алексей Арестович, который тоже всегда любил проехаться по культурно-языковой политике и политическому мифу разъединяющих и разрушающих. «Мы просто сделали все, чтобы война началась. Мы вели себя, как еда на внешней арене, и едим друг друга на внутренней. Теперь войной нас учат. Не научимся, доедят. И мы доедим — полной ложкой».

Выводы из всего этого, естественно, неправильные.

Мол, лучшие люди страны вывезут войну, страна очистится от всяческой гнили, и заживем, как в Европе. В общем и целом, очень распространенное мнение в среде той самой творческой интеллигенции и части бизнеса, рассчитывающих на то, что глубокий кризис — это питательная среда для прекрасного и правильного.

Отсюда появляются даже такие утопические инициативы, как «Возрождение Мариуполя», презентованное при поддержке американских фондов и бизнеса олигарха Ахметова еще в прошлом году. Или футуристический проект превращения села Посад-Покровского в Херсонской области в «город-сад», созданный по инициативе госорганов частным архитектурным бюро. Кто мешал сделать такое раньше — вопрос риторический.

Просто в «цивилизационном, мировоззренческом конфликте» Украина всегда представляется полной противоположностью России. Территорией добра, любви, свободы и стремления к процветанию в самом правильном, европейском стиле, что и призваны продемонстрировать подобные движения.

То, что это вообще не соответствует действительности и противоречит самой жизни, где в указанном перечне стоят слова-антонимы, уже неважно. Поскольку если в говорении правды ты пойдешь до конца, то совершенно естественно теряется сам смысл какой-либо борьбы, страданий и жертв. Потому что понятно, против кого воевать, но совершенно непонятно — за что.

Наиболее очевидный и самый распространенный ответ — «за свою землю» и родной дом, который нужно защищать.

Только есть ли смысл так мучаться, если земля уже тебе не принадлежит, а дом стоит посреди отравленной пустыни? Когда есть осознание того, что ты тут страдаешь и теряешь друзей, а на этом кто-то зарабатывает. И заодно распродает твое имущество, поскольку тебя уже списали как расходник типа туалетной бумаги. Что война не ведет ни к какому «очищению» и ни к какой «справедливости», поскольку даже разделение на титульную нацию и всякую шваль никуда не девается. Как не девается и внешнее управление, превратившее Украину в дрон-камикадзе. Как остаются на своем месте и те привычки, которые так раздражают Толкачова.

Просто вся суть «свободы», которая объявлена на Украине, представляет из себя лишь два базовых состояния.

Первое — возвращение в ту точку развития, в природный вид, из которого народ выдернули силой и заставили жить иначе: мыться, носить галстук и строить космические корабли. Украинцы, избавившись от ужасов «совка», облегчённо провалились в XVII век. Квази-держава Богдана Хмельницкого — пик государственного развития, которого украинцы достигли самостоятельно. Следовательно, дальнейшее созидание нации без принуждения к индустриализации и новым технологическим укладам должно идти именно от этой точки. Иначе настоящая эволюция просто невозможна.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Поэтому в общественно-политической сфере, в межличностных отношениях с некоторыми поправками сейчас славные времена Руины, где казаки на войне, гречкосеи стонут, а старшина и ясновельможные паны мечутся в поиске хозяина подобрее.

А для территории, где никогда (за исключением советского периода) не было какой-то понятной стабильности, украсть и сбежать — совершенно нормальная жизненная стратегия. Человек человеку враг, а жить надо прямо сейчас, что завтра — никто не знает. Сосед — это конкурент, нужно успеть украсть раньше него и плюнуть ему в колодец. «Не живи хорошо, не зли людей».

К слову, леденящие душу жестокости украинского воинства тоже объясняются уровнем развития сознания. Это для современного человека извращенные пытки пленных и разграбление домов выглядят ужасно. Для человека XVII века это норма.

Второе базовое состояние — исторический реванш Галичины, построенный на старых обидах и желании отомстить, победить задним числом.

Поскольку вся политическая жизнь колебалась между советской и бандеровской идеологией, то после исчезновения первой за комплексы галичан расплачиваются все. Этот всплеск пассионарности, как утверждал ученый Лев Гумилев, в принципе обычное дело в истории народов, которые вдруг начинали гиперактивно менять вокруг себя ландшафт, сферу деятельности, прежние устои.

Только в украинском случае пассионарии-галичане принудили рушить устои и отдавать жизнь за свой идеал Украины всех остальных, отдавать её вообще-то не собиравшихся. Именно потому в стране установлен теплый, ламповый тоталитаризм, в котором можно немного покритиковать леность и пороки общества, но только в позитивном ключе: все равно мы движемся в правильном направлении. Вот это направление критиковать уже категорически запрещено, откуда и проистекает так восхищающее некоторых экзальтированных россиян «единство нации». Хотя все же просто: не будешь един — раздавят, как букашку.

И война на самом деле не «высшая точка нашей гнили», а вполне естественное состояние для общества, которое просто не видит других целей и неспособно их сформулировать.

На Украине было достаточно толковых людей, предлагавших разумные и выгодные сценарии, при которых страна бы зарабатывала и развивалась. Но это были люди XX века, продукт советского воспитания: интернационализма, технического мышления, приоритета общественного над личным. Их никогда не слышали, всегда голосуя за раздающих гречку горластых и симпатичных, которых начинали проклинать за обман и воровство чуть ли не на следующий день после выборов.

Теперь этих людей не видно и не слышно. А ежедневное разрушение советского наследия не очень беспокоит оставшихся. Ведь это только больше приближает Украину к идеалу, воспетому еще Тарасом Шевченко:

«Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть…»

Это есть истинная «Украина мечты», мечты невысказанной. Так что в конечном итоге правильным завершением тяжелого периода будет приведение украинской реальности в соответствие с мечтой.

Все должны определиться на большом, открытом референдуме или же путем страданий: кому в Европу (персонально или вместе со своей территорией), кому в Россию, а кто останется на исторических украинских землях XVII века без электричества, водопровода, асфальта и «вонючих совковых заводов». Развивать стартапы, лелеять мову, строить своё, истинно украинское, без указки соседей.

Надеюсь, эта простая и эффективная формула найдет своего благодарного читателя, ищущего ответы на сложные вопросы бытия.