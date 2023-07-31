«Без русских здесь не будет бизнеса, не будет работы. Что, европейцы сюда поедут? Нет, не поедут».

Иван Шилов ИА Регнум

Рамаз, хозяин гостевого дома в курортном местечке Махинджаури, что в 5 километрах от Батуми, кажется, говорит вполне искренне. Европейцев среди наших соседей, действительно, не наблюдается. Зато есть зрелая русская пара из казахстанского Павлодара и интеллигентная москвичка с двумя внучками-младшеклассницами.

На русском языке можно общаться почти со всеми жителями Махинджаури. Им свободно владеет вся семья Рамаза — не только жена Кети и пожилая мама, но и глазастая малышка Мариам. На русском вас обслужат в магазинах и в открытых кафешках, и вам захочется сделать комплимент 10-летней официантке Лике, которая говорит «по-нашему» совсем без акцента.

«Она сама решила выучить», — объясняет ее улыбчивая тетя Лали, подавая вкуснейший, обжигающе горячий оджахури на кеци из красной глины. Не нужно переходить на английский или мучительно подбирать слова, общаясь с Ники, который возит отдыхающих до пляжа, бабушкой у стенда с магнитами и пляжными тапками или подростком у чудо-машины, смешивающей мороженое и саперави. И даже с дорожными рабочими, которые готовы бросить все свои важные дела и подкинуть на личной машине до отеля («Ребята, спасибо! Пяти лари достаточно?» — «Обижаешь! Денег не нужно»).

В маленьком Махинджаури России нет нужды применять в какой-либо форме soft power — «мягкую силу». Здесь русские и так могут чувствовать себя почти как дома, не забывая, конечно, что они в гостях. Soft power, как известно, — модный в среде международников термин, означающий способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, без насилия и принуждения. В его основе — язык, культура, народная дипломатия и прочие приятности, «пряники», за которыми кнут практически не просматривается, хотя он, конечно, есть — где-то там, на тридцать втором плане.

Показная украинофилия

Украинцев в Махинджаури нет. «Были, но уехали», — морщится Рамаз. В Батуми, говорят, их можно встретить, но нам, видимо, «не повезло». Об Украине в столице Аджарии напоминают несколько жовто-блакитных флагов, криво намалеванных на стенах недостроенных зданий. А также посвященные нацистам из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) граффити на улице Ахмеда Мелашвили, в двух кварталах от здания правительства автономной республики.

И вот тут как раз soft power не помешала бы. Представители РФ — кем бы они ни были — вполне способны решить вопрос с уродующим облик Батуми нетрезвым творчеством политически озабоченных украинских мигрантов. Очистить город от таких граффити, закрасить оскорбляющую русских англоязычную надпись на асфальте возле городского пляжа можно за одну ночь.

Исполнителей из России ввозить не придется — с задачей вполне справятся местные жители, которых нужно лишь немножко простимулировать. А дальше городское сообщество Батуми пусть решает — нужен ли столице Аджарии этот граффити-вандализм, раздражающий туристов из России, которые обязательно расскажут о нем где только можно.

Кстати, апология «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выведена настолько пьяной рукой, что почти нет сомнений: автор набирался вдохновения в расположенном напротив атмосферном баре Chacha time, где всё тот же желто-синий флаг — несуразно огромный — соседствует с фотопортретами Максима Горького и Василия Ивановича Чапаева.

Хозяин Chacha time, кстати, — русский, экспат, выпускник факультета журналистики Удмуртского госуниверситета. На его странице в FB — аватарка с символикой ЕС и пожелания победы Украине. Ну, понятно. Нет вопросов и к позиции владельцев другого барного заведения, вход в который разукрашен лозунгами белорусской оппозиции, российских либералов и ВСУ.

Экспатов из России в Батуми изрядно, а после февраля 2022-го стало еще больше, что, впрочем, не новость. Открывать полноценный бизнес решаются немногие, конкурировать же с местными на рынке труда в качестве классических гастарбайтеров экспаты не хотят: зарплаты маленькие, по меркам Москвы и вовсе крошечные, а аренда жилья дорогая. Так что ищут удаленную работу на родине или пытаются зарабатывать друг на друге или на русских туристах.

Петербурженка, мастер маникюра Вика за полгода наработала изрядную базу из числа таких же «понаехавших» и недостатка в клиентках не испытывает. Ее супруг Слава занимается инженерным проектированием для российских компаний. А подруга Даша, приехавшая из Москвы на собственном «Мерседесе», возит желающих к водопаду Махунцети, мосту царицы Тамары и на песчаный пляж Магнетити с лечебным черным магнитным песком.

Нужны душевность и бонусы

Столица Грузии увешана украинской символикой как детский пенал наклейками. Украинские флаги висят на правительственных учреждениях и в парках. На желто-синие граффити в Тбилиси натыкаешься в самых неожиданных местах. В самом центре города установлен рекламный билборд, где непрерывно по кругу показывают короткий ролик с пресловутым приветствием украинских националистов.

Но трудно отделаться от ощущения, что это классическая показуха, спектакль и пыль в глаза чиновникам Европейского союза, заявку на вступление в который Грузия подала в 2022 году. Прямых санкций против России республика не ввела, а знаменитый в недавнем прошлом футболист, мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил гипотетическое присоединение к таким санкциям с харакири.

Простые тбилисцы ко всей этой жовто-блакитной агитационной вакханалии относятся без особых эмоций — привыкли и внимания на нее не обращают. Туристам из России рады — они привезли и тратят деньги. Начитавшись интернета, мы внутренне были готовы к историям типа «знакомых не хотели сажать в ресторане, а когда принесли суп, то в нем оказались веревки, волосы и муха» или «при подключении сим-карты отказались говорить по-русски, хотя видно, что язык знают». Но нет, ничего подобного.

Одно из самых ярких тбилисских впечатлений — бенефис ресторатора Мерабчика.

68-летний Мерабчик развлекает российских посетителей тостами нон-стоп и бесплатно наливает им вино собственного изготовления. У только что приехавшей в Тбилиси пары из Волгограда не нашлось наличных лари? «В следующий раз заплатите, никто отсюда не уйдет голодным», — говорит Мерабчик. На прощание он обнимает меня: «Приходи еще!»

А вот у тбилисской молодежи с русским языком никак. Ясно — не учили и, очевидно, не считают данный навык полезным. Пожалуй, это самое неприятное на всем постсоветском пространстве — советские постепенно уходят, а юношей и девушек с Россией почти ничего не связывает. Совсем не обязательно она враг, просто чужая.

Возможно, стоило бы придумать для молодежи постсоветских республик достаточно убедительные бонусы за изучение русского языка и российской культуры. Цена вопроса с учетом масштаба задачи — плевая, а ставки очень высоки.

Кто мешает организовать, к примеру, круглогодичный международный молодежный лагерь для ребят из той же Грузии, а также Армении, Азербайджана и, конечно, России где-нибудь под Ростовом? С образовательными программами, фестивалями кухни, музыки, кинематографии, приглашением пресловутых ЛОМов, артистов, музыкантов, писателей, общественных деятелей. За пару лет функционирования такой лагерь повысит лояльность закавказской молодежи к России в разы.

А великая и всё еще не оцененная по достоинству идея формирования в позднем СССР интернациональных студенческих строительных отрядов, в которых плечом к плечу с советскими студентами трудились, общались, знакомились с нашей страной и зарабатывали за лето приличные деньги девушки и юноши из Восточной Европы, Африки, Латинской Америки? Ничто не мешает взять на вооружение этот опыт и пригласить в такие стройотряды молодых тбилисцев, ереванцев, бакинцев.

Для молодежи Закавказья изучение русского языка должно стать делом с организационной точки зрения предельно простым. Душевным. Во всех смыслах приятным. Перспективным. Бесплатные очные занятия могут сочетаться со столь же бесплатными онлайн-курсами, интерактивными платформами для детей, подростков, студентов.

Пока без объятий

Повальной дерусификации Грузия, к счастью, избежала. В Тбилиси утомленные демонстративной украинофилией глаза отдыхают на русскоязычных вывесках и меню. Еще больше радуют таблички с названиями улиц Юрия Гагарина, Лермонтова, Пушкина, Петра Чайковского, Чехова.

Последнее впечатление от Грузии — изумительные виды Кавказского хребта, которые открываются со смотровой площадки на Военно-Грузинской дороге. Здесь же — высоченный памятник — Арка Дружбы, возведенная в 1983 году в честь двухсотлетия соединившего Российскую империю с царством Картли-Кахети Георгиевского трактата и продолжающейся дружбы между Советской Грузией и Советской Россией.

Мозаика на Арке изображает сцены из грузинской и русской истории, на двух языках приведены строчки Руставели: «Другу верный друг поможет. Не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце. А любовь — в пути звезда». Очень правильный памятник, создающий вполне определенный настрой у тех, кто едет от Верхнего Ларса и обратно.

Грузию мы не потеряли. Да, обойдемся пока что без братских объятий. Сегодня достаточно и того, что местные вежливы, лояльны, готовы помочь русским туристам в бытовых проблемах и не портят настроение показной русофобией. На самом деле так оно и есть. Акции протеста в Батуми против прибытия круизного лайнера с российскими туристами собрала 27 июля около сотни участников. Несерьезно.

Что об этих протестующих подумали Рамаз с Кети, Ники и Лали с юной Ликой — можно лишь догадываться.