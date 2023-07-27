По данным образовательной платформы GetCourse, на первое место по популярности среди онлайн-курсов вышла эзотерика — работа с картами таро, астрология, нумерология и тому подобное.

Олег Елков/ТАСС

Популярность эзотерики может показаться парадоксальной.

С одной стороны, она не работает. Если бы она работала, мы бы жили в совсем другом мире. Вместо создания новых ракет и танков государства вкладывались бы в составление все более мощных заговоров и контрзаговоров, гадатели на картах таро совершенно вытеснили бы аналитиков.

А телепаты и ясновидящие сделали бы совершенно ненужной разведку и контрразведку — зачем мучиться с прослушкой и нелегалами, когда можно просто прочитать мысли в голове у иностранных военных? А боевые колдуны тут же и напустили бы на них полосу невезения, головную боль и кишечные расстройства, чтобы не смели злоумышлять.

Впрочем, у них там тоже были бы свои колдуны и последние разработки в области магии вуду. Так что, возможно, державы в итоге подписали бы договор об ограничении межконтинентальных заклинаний.

Но мы не живем в таком мире.

Ни в реальных войнах, ни в политике, ни в экономике эзотерические методы не работают. Тем не менее нет отбоя от желающих им научиться. Почему? Как можно так успешно продавать настолько бесполезный товар?

На этот вопрос можно дать несколько ответов.

Во-первых, эзотерика создает иллюзию контроля и надежности.

Человек думает, что у него есть дополнительные ресурсы, чтобы справиться с тем, что бросает в него жизнь. Мир больше не выглядит кошмарно непредсказуемым. Можно заглянуть в карты, или в звезды, или еще куда-то, чтобы понять, что происходит и почему и чего ожидать в будущем.

Все эти методы, конечно, не работают по своему заявленному назначению.

Но они привлекают другим — помогают человеку снижать уровень тревожности. Они иррациональны? Ну так и тревожность иррациональна.

Во-вторых, эзотерика создает иллюзию компетентности — человек верит, что у него есть важные знания и навыки. Это помогает повысить самоуважение, причем задешево.

Ведь, чтобы сделаться востребованным специалистом в реальной сфере, нужны годы напряженных усилий и потом еще годы работы и профессионального роста. А чтобы освоить оккультные методики, нужны гораздо меньшие вложения. Маги и астрологи могут постоянно выдавать такие грубые ошибки, после которых специалист в любой другой области потерял бы работу, но им все нипочем.

В-третьих, человек от природы испытывает тягу к сверхъестественному, к чуду и тайне.

Мы смутно понимаем, что видимый мир — это не вся реальность и даже не самая важная ее часть. В потустороннем, загадочном и необъяснимом есть своя неотразимая привлекательность.

Могут сказать — что же в этом плохого? Ведь люди по-разному ищут спасения от тревожности и других душевных страданий.

Проблем тут несколько.

Оккультные методы помогают чувствовать себя защищенными — но не защищают.

Например, несколько лет назад сообщалось о нигерийском колдуне, который изготовил амулет, защищающий от пуль, и решил протестировать его на себе, предложив клиенту выстрелить в него. С избавлением от тревожности у колдуна явно было все в порядке, как и с уверенностью в себе, но пуля-дура не верит в магию, и колдун был убит на месте.

Вообще, принимать значимые решения, исходя из совершенно ложной картины мира, может быть смертельно опасно.

Если человек, скажем, болен, эзотерические методы лечения могут снизить тревожность, но ничем не помогут от самой болезни. Эффект плацебо (человеку становится лучше, когда он искренне верит, что получает действенное лечение) существует, но имеет свои рамки. Нельзя вылечить онкологическое заболевание самовнушением. Но можно потерять драгоценное время.

Невозможно наколдовать себе богатство — можно учиться, работать и приобрести скромный достаток.

Впрочем, некоторым отлично удается обогатиться оккультными методами, эксплуатируя, однако, при этом не сверхъестественные силы, а вполне естественное легковерие и психологическую уязвимость своих клиентов.

Но для того чтобы поправить свои дела таким способом, нужны особые личные качества — артистизм, полная бессовестность и исключительная наглость, позволяющая человеку уверенно лгать, ничуть не смущаясь неоднократными разоблачениями. Для абсолютного большинства людей, имеющих дело с «миром оккультного», это кончится только потерями времени и денег.

Но у эзотерики есть еще один аспект — ее резкий конфликт с традиционной верой в Бога.

Как говорит Библия, «не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Втор.18:10-12).

Церковь учит, что духовный мир реален и расколот конфликтом между добрыми ангелами, которые верны Богу, и ангелами падшими, которые, напротив, ищут разрушить Божие творение, и особенно отношения Бога и человека. Попытки залезть в духовный мир с черного хода приводят людей в контакт именно с этой падшей, темной, коварной и обманчивой частью духовного мира.

В физическом мире мы не станем приглашать в наш дом кого попало — мы понимаем, что не все люди добрые и честные. Эзотерика — это призывание в свою жизнь духовных сущностей, о которых сам человек мало что знает и против которых нас резко предостерегает как христианство, так и другие авраамические религии.

Конечно, люди ищут средства от тревожности, особенно сейчас. Но иллюзия контроля, которую дает эзотерика, делает ситуацию только хуже.

Гораздо более мудрым будет не пытаться контролировать то, что не находится в нашей власти. Предоставить мир промыслу Божию и сосредоточиться на том, на что мы можем повлиять и за что мы несем ответственность — работе, учебе, помощи другим.

Есть масса онлайн-курсов, предлагающих обучение честным и востребованным профессиям, на них и стоит обратить внимание.