Политолог, политический обозреватель и специалист по Ближнему Востоку, эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций; Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Соавтор и автор разделов научных монографий: Схватка за Ближний Восток: региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта (2019): Метаморфозы сирийской оппозиции (2021): Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy (2021)

В сирийском городе Джарамане, что недалеко от Дамаска, в ночь на воскресенье произошли вооруженные столкновения между различными группами населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Пригород, где проживают сотни тысяч жителей, расположен к востоку от столицы Дамаска и непосредственно примыкает к району Восточная Гута. Численность его жителей за последние годы многократно возросла.

Существенную часть населения Джараманы составляют сирийские друзы (особая этноконфессиональная общность), в том числе и переселившиеся из провинции Ас-Сувейда, а также палестинские и иракские беженцы, большинство из которых родились или выросли в Сирии, а также иные сирийцы, включая и перемещенных лиц с оккупированных сирийских Голан.

Многие из них являются выходцами из сельской местности, не приспособленными к проживанию в городе. Тем более что сам город стал ареной борьбы за ресурсы и иных конфликтов интересов между различными группами населения. А общая тяжелая экономическая ситуация в Сирии лишь подлила масло в огонь местных противоречий.

Беспорядки в Джарамане

Частный конфликт между друзской и палестинской молодежью, о котором заявляют официальные источники, действительно мог стать той искрой, которая спровоцировала беспорядки. Но основной их причиной стала всеобщая забастовка, объявленная в городе несколько дней назад.

В то же время далеко не все магазины Джараманы присоединились к ней, многие их хозяева отказались останавливать торговлю. Они и были разгромлены самими жителями города, поддержавшими акцию.

Беспорядки спровоцировали сторонники Валида Джумблата — одного из лидеров ливанских друзов, который всегда был последовательным противником президента Сирии Башара аль-Асада. Как минимум часть друзского населения города, которая постоянно проживает в Джарамане, находится под его влиянием и имеет контакты с друзами в Ливане. Оттуда в Джараману поступают не только деньги, но и идеи.

Таким образом, у этих беспорядков или протестов была и выраженная антиправительственная составляющая с учетом тяжелой экономической ситуации в стране.

Как сообщил ливанскому изданию Al-Modon один из жителей Джараманы, «город во всех его районах страдает от преднамеренной маргинализации и резкого ухудшения условий жизни, как и в любой части Сирии. В сердцах людей также бушует гнев, и он может взорваться волнами насилия и в других местах, как это произошло в Джарамане».

То, что правительственные войска и силы безопасности сразу не вошли в город, позволило ситуации разрешиться относительно благополучно и избежать жертв, не допустить сценария того, как аналогичные события развивались в 2011 году.

Нынешнюю волну беспорядков правительству, видимо, удалось купировать, предприняв соответствующие меры. Но существует риск того, что спустя некоторое время столкновения в различных регионах, подконтрольных правительству, но с сохраняющимся протестным потенциалом, могут вновь вспыхнуть.

Друзский фактор и пределы терпения

Несмотря на стихийный характер столкновений, очевидно, что это новый серьезный сигнал для сирийского правительства наряду с вспыхивающими время от времени столкновениями в также населенной друзами провинции Сувейда, которую Дамаск контролирует лишь весьма условно. В Сувейде практически открыто действуют вооруженные группировки друзов, не подконтрольных правительству (но и открыто против него не выступающих, пока оно не нарушает их права).

Также по-прежнему сложная обстановка в Дераа и Кунейтре, где правительственный контроль ограничивается отдельными районами и где до сих пор сохраняется присутствие вооруженной оппозиции, хоть и прошедшей процесс примирения, но имеющей на руках большое количество неучтенного оружия.

В этом контексте следует обратить внимание именно на друзский фактор, который не следует игнорировать.

В настоящий момент именно друзы являются носителями протестных антиправительственных настроений на территориях, контролируемых правительством. И они не боятся открыто заявлять о своих требованиях.

Напомним, что в конце 20-х годов ХХ века именно друзы во главе с Султаном аль-Атрашем были главной движущей силой антиколониального «Великого сирийского восстания» против Франции, к которому затем присоединились и представители иных сирийских этноконфессиональных групп.

С другой стороны, нельзя исключать, что не только друзы, но и иные сирийцы могут быть доведены до отчаяния бедственным положением, которое заставит их выйти на улицы и начать «голодные бунты» с далеко идущими последствиями. Пределы терпения народа не безграничны.

Так, по словам российского военного корреспондента Александра Харченко, хорошо знакомого с положением дел в стране, у населения Сирии банально нет денег даже на вещи первой необходимости.

«Курицу себе может позволить лишь средний класс. Гуманитарная ситуация близка к катастрофической. Необходимо срочно заниматься восстановлением Сирии, пока эта территория не превратилась в территорию битвы всех против всех. Тогда противостояние правительства с боевиками покажется детским утренником. Ведь восточные люди, имея выбор между войной и торговлей, всегда выберут торговлю. Ну а если им не давать такой возможности, то в их головы лезут дурные мысли. Надо с этим бороться» — написал Харченко в своём телеграм-канале.

Санкции и кризис

Западные санкции против Сирии поддерживают в стране внутреннее напряжение, делают процесс восстановления сложно осуществимым. Особенно вредит этому т. н. «Акт Цезаря», принятый Соединенными Штатами, который налагает рестрикции на любые компании и фирмы, а также частных лиц, сотрудничающих с сирийскими официальными институтами, в том числе и ради восстановления страны.

Все это усложняет и так уже критическую обстановку в САР, не дает в полной мере воспользоваться процессом налаживания связей Дамаска с богатыми арабскими монархиями.

После одиннадцати лет конфликта более 60% сирийцев — 12 миллионов человек — столкнулись с голодом и каждый день задаются вопросом, как они накормят свои семьи, а 90% населения Сирии в настоящее время живет в бедности. Средние цены на продукты питания в стране выше, чем когда-либо за последние десять лет.

syria. tv

Высокая зависимость от импорта ряда товаров, усугубляемая неурожайными годами, сделала Сирию уязвимой для высоких мировых цен на продовольствие. В частности, в период с 2020 по 2022 год цены на продукты питания выросли на 532%, и этот рост неуклонно продолжается и по сей день.

В этом месяце сирийский фунт зафиксировал исторический обвал по отношению к доллару США, его обменный курс достиг самого низкого уровня за всю историю, 12 000 сирийских фунтов за доллар. В начале этого года рыночный курс составлял около 6500 сирийских фунтов за доллар. До протестов 2011 года сирийский фунт торговался на уровне 47 фунтов за доллар.

Проблемы усугубляются перебоями с доставкой топлива, которое поступает из Ирана.

Тегеран не всегда оказывается способным обеспечить Дамаск необходимыми объемами углеводородов, в том числе из-за противодействия со стороны Вашингтона и его союзников, что провоцирует серьезные топливные кризисы. Собственно, и сирийские месторождения нефти и газа в настоящее время находятся под контролем проамериканских (преимущественно леворадикальных курдских) группировок «Демократических сил Сирии» (SDF).

Помимо климатических сложностей и постоянных засух последних лет, цен на продовольствие, нехватки топлива и продолжающегося внутреннего конфликта, различные гуманитарные кризисы в САР обострились в феврале 2023 года в результате землетрясения на северо-западе Сирии и юго-западе Турции.

Все это уже поставило миллионы сирийских семей на грань голода. По данным УКГВ, средние расходы домохозяйств в Сирии в 2022 г. превышали доходы на целых 50%. В 2023 году эта динамика стала еще более ужасающей.

Стране необходимы реформы

Проблемы, которые привели к революционной ситуации в 2011 году, в ходе войны так и не были решены, а лишь усилились. Небывалых высот достиг уровень коррупции и сосредоточения капиталов в узком кругу лиц.

Снижение вооруженной активности не приводит к позитивным результатом для экономики САР. Наоборот, «военная экономика» лишь расцветает новыми красками, а различные полевые командиры проправительственных формирований превратили свои соединения в картели теневого бизнеса, взяв под контроль потоки контрабанды и обложив данью любые перемещения людей и товаров, разделив страну на зоны влияния с соответствующими блокпостами, ставшими негласными пунктами денежных поборов. И это крайне опасное явление для страны.

Все это происходит на фоне вопиющей некомпетентности ответственных лиц, которые оказываются неспособны использовать по назначению даже те средства, которые им доступны.

Поэтому сама по себе гипотетическая отмена или смягчение западных санкций не приведет к быстрому улучшению ситуации. Для этого необходимо провести целый комплекс мер, который бы позволил открыть доступ сирийцам к финансовым ресурсам и иной помощи, устранив бюрократические и коррупционные преграды.

Существуют весьма обоснованные опасения, что увеличение помощи Сирии будет приводить в первую очередь к обогащению различных магнатов, связанных с правящей семьей, а эффективность поддержки населения будет оставаться крайне низкой.

Если в Сирии не будут проведены глубинные реформы, которые затронут основу нынешней системы, страну, вероятно, ждет коллапс и новый виток эскалации. Однако власти, сохраняя всю полноту административного ресурса вместо реальных реформ, предпочитают полумеры и имитацию преобразований.

Скандал с ОАЭ

Мало того, сирийского правительство часто действует чрезмерно эмоционально и может даже свести на нет уже достигнутые результаты, такие как нормализация отношений с некоторыми арабскими странами.

В частности, как сообщил 22 июля аналитик из «Сирийской христианской инициативы за мир» Айман Абдель Нур, отношения между Сирией и ОАЭ обострились после того, как последние отказались предоставить режиму крупные суммы в критической для сирийского правительства ситуации, которая сложилась в настоящее время.

Global Look Press/Anas Alkharboutli/dpa

В ответ на это бездействие Эмиратов режим Асада конфисковал счета и недвижимость крупного эмиратского застройщика EMAAR в Сирии.

Эмиратцы были удивлены такому безрассудному поведению и отнеслись к этому вопросу холодно и официально, так как юристы компании прислали письмо, в котором говорилось, что задержка реализации проектов в Сирии является предметом договорной статьи, а именно ФОРС-МАЖОРА из-за происходившей в стране войны.

Ответ сирийского режима вызвал удивление у руководства компании, так как там говорилось, что в Сирии не было войны, а лишь велось преследование вооружённых банд.

Алжирский урок

Текущее положение дел в Сирии во многом напоминает ситуацию 2011 года, когда правительство отказалось допускать к управлению страной, пусть и в весьма ограниченном и дозированном виде, представителей реальной оппозиции, если не считать отдельных «карманных» оппозиционеров.

В то же время именно к этому и необходимо подталкивать сирийские власти, требовать от них выполнения заложенных в резолюции СБ ООН 2254 положений, касающихся формирования нового инклюзивного органа исполнительной власти, который должны возглавить представители нынешней власти, но с участием оппозиционных представителей.

Есть положительный пример Алжира.

Там в правительственных структурах находится место всем, хотя страной по-прежнему руководят силы, которые и привели её к независимости ещё в 1962 году. Но которые, в отличие от сирийского режима, готовы делиться властью, в том числе и со своими вчерашними оппонентами. Это позволило Алжиру успешно закончить гражданскую войну и политические кризисы 90-х годов.

Такая власть в конце концов будет более устойчивой, что опять же показали события в Алжире, где страна не скатилась в очередную гражданскую войну на фоне «арабской весны» и после нее, а все протесты были достаточно мирными, именно потому что были сделаны правильные выводы по итогам прошедшей в конце прошлого века гражданской войны. И в этом, конечно же, велика личная заслуга главы страны Абдель Азиза Бутефлики.

В Сирии же никакой работы над ошибками не проводится, наоборот, власть посчитала себя однозначным победителем и решила, что можно и дальше править как до 2011 года.

Это представляется крайне рискованным путем, с учетом того, что эти же нарративы Дамаск пытается продвигать и на международных площадках, представляя себя победителем над силами, которые поддерживали различные зарубежные спонсоры, с которыми сейчас Сирия нормализует свои отношения.

При этом в Дамаске забывают, что правительство Асада сохранилось также исключительно благодаря внешней поддержке сперва со стороны Ирана, а с 2015 года и России. Без них его судьба была бы также незавидной.