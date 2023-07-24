Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в очередной раз заявил, что Польша вынашивает реваншистские планы относительно территории Западной Белоруссии, потерянной поляками в 1939 году. Вопреки здравому смыслу, возможная попытка реализации Польшей указанных планов не для всех в Белоруссии является плохой новостью. Раскол белорусов на «красно-зелёных» и «бело-красно-белых» проходит в том числе и по этому вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM

В 2021 году в Белоруссии был учреждён государственный праздник — День народного единства, он приурочен к годовщине Освободительного похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года. По итогам этой военной кампании западнобелорусские территории были присоединены к БССР. Оппозиция восприняла эту праздничную дату в штыки.

В сентябре 2022 года экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила: «Он (президент РБ Александр Лукашенко — прим. авт.) придумал «праздник» 17 сентября — но это ложь: эта дата никогда в истории не была для народа Белоруссии днём единства».

Скептическое отношение Тихановской и её команды к новому празднику выглядит неубедительным на фоне того, что у многих сегодняшних белорусских граждан часть предков родилась в Западной Белоруссии, часть — в Восточной. То есть своим появлением на свет эти люди обязаны Освободительному походу РККА.

Автора этих строк всегда удивляло неприятие гражданами, называющими себя белорусскими патриотами и националистами, даты объединения их народа в одном государственном образовании. Обычно такие даты широко отмечаются объединившимися народами. Можно привести в качестве примера День немецкого единства, который приурочен к годовщине вхождения Западного Берлина и ГДР в состав ФРГ, или День воссоединения Крыма с Россией.

В белорусском националистическом нарративе период нахождения Западной Белоруссии в составе Второй Речи Посполитой (1921–1939 г. г.) рассматривается не как оккупация, а как вполне благоприятное для белорусов время. Поэтому кампанию 1939 года они не считают освобождением, а её итог — воссоединением.

Для примера возьмём крайне популярную 10 лет назад книгу Вадима Деружинского «Тайны белорусской истории». Автор утверждает, что белорусы в польской армии «принимали присягу на верность Родине», указывает на «факт обороны ряда населённых пунктов Западной Белоруссии и Украины от СССР» в 1939 году и обвиняет советскую власть в фальсификации исторических документов: «В СССР усиленно распространяли ложь о том, что «западные белорусы с цветами встречали освободителей», хотя на самом деле все фотографии такого рода, как ныне доказано, — постановочные».

Из своей интерпретации истории Деружинский делает далеко идущие политические выводы: «Если бы Западная Белоруссия оставалась до сего дня в составе Польши, то сегодня именно она стала бы для нас ориентиром в понимании того, каким должен быть белорус.

В этом убеждает простое сравнение. В 1945 году наша Белостокская область перешла под юрисдикцию Польши. Сегодня белорусы говорят там не по-русски, как в независимой Белоруссии, не по-польски, а по-белорусски. В Белостоке работает университет, где преподавание осуществляется на белорусском языке, а в Белоруссии таких вузов нет ни одного».

При этом Деружинский умалчивает, что если в 1940 году белорусы составляли в Белостокской области 22% населения, то сегодня их в Подляском воеводстве всего 3,25%. Нет сомнений, что если бы ассимиляционная политика польских властей продолжалась в Западной Белоруссии до сего дня, то белорусы составляли бы меньшинство населения в Гродно, Бресте и других западнобелорусских городах.

О том, как поляки намеревались решать белорусский вопрос, красноречиво свидетельствует секретная докладная записка в МВД Польши белостокского воеводы Г. Осташевского от 23 июня 1939 года «Проблемы укрепления польского господствующего положения в Белостокском воеводстве».

В ней констатируются проблемы с интеграцией белорусов в польское общество: «Сознательный белорусский элемент придерживается прорусской ориентации. В первом ряду стоят здесь давние русские симпатии, вместо них мы должны выработать симпатии к Польше. Эти прорусские взгляды стараются поддерживать православное духовенство, русские националисты, расселившиеся в восточных уездах воеводства, и прежде всего советская пропаганда (радио, коммунистические ячейки и т.д.)».

При этом автор записки выражает уверенность в грядущих успехах политики ассимиляции: «Наше отношение к белорусам может быть определено так: мы желаем одного и настойчиво требуем, чтобы это национальное меньшинство думало по-польски, ничего взамен не давать и ничего не делать в ином направлении. В настоящее время белорусов ещё можно ассимилировать в единое русло польской культуры».

Несмотря на откровенно антибелорусскую политику властей Второй Речи Посполитой «змагары» того времени декларировали свою лояльность польскому государству. Так, в белорусскоязычной газете «Родны край» 17 мая 1935 года был напечатан некролог по случаю смерти главы возрождённой Польши Юзефа Пилсудского. «Присоединяясь к скорби, охватившей польский народ в этот трудный момент, мы, белорусы, посылаем польскому народу пронзительные слова соболезнования в связи со смертью их Великого Сына — Маршала Юзефа Пилсудского», — было написано в газете, издававшейся будущим пособником нацистов Родославом Островским.

Отношение сегодняшних «змагаров» к событиям 1939 года показывает, как они отнеслись бы к попыткам Польши вернуть Западную Белоруссию под свой контроль. Если Освободительный поход Красной армии был для них оккупацией, то возвращение к границам 1939 года будет восприниматься как восстановление исторической справедливости.

Белорусские националисты всегда смотрели на Польшу снизу вверх, считая её светочем демократии и западных ценностей, поэтому сегодня они были бы не прочь снова оказаться под крылом белого орла. Тем более что значительная часть лидеров и рядовых членов белорусской оппозиции уже почти три года живёт в Польше.

В связи с этим оставшихся в Белоруссии «бело-красно-белых» активистов белорусскому правительству следует рассматривать как потенциальных коллаборационистов или, как сейчас принято говорить, «ждунов».