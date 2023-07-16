Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Если раньше на Украине памятники просто паскудили, используя простейшие методы разрушения, то теперь компания СКМ Рината Ахметова совместно с министерством культуры покажет, как можно паскудить высокотехнологично, креативно, с флером элитности и хорошей пиар-кампанией. Ахметовский директор по коммуникациям Наталья Емченко уже назвала партнерство госорганов с бизнесом, который финансирует затею с заменой советского герба на Родине-матери в Киеве на огромный тризуб, «дуже-дуже-дуже крутым».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Еще никогда раньше крупные компании не объединялись в общем проекте с государством, чтобы испаскудить одну из визитных карточек Украины, пятый по величие памятник в мире, чудо советской инженерной техники, для создания которого более 40 лет назад объединились разные регионы УССР. Проект и металлоконструкция от киевского завода им. Парижской коммуны, спецсталь из Запорожья, суперкран от шахтостроителей Донбасса, сварка от института Патона. То была кооперация созидания. Теперь вокруг Минкульта сложилась мощная кооперация разрушения.

«Бабу с мечом» строили восемь лет. А ободрать ей щит и прилепить на него малый государственный герб Украины планируют до 24 августа текущего года. Ведь на это, как заявили на совместном брифинге организаторы, «есть общественный запрос». Для пущей важности свое заочное согласие передал внук скульптора Василия Бородая, закончившего проект в 70-е. Главным спонсором мерзкого шабаша стоимостью 28 млн гривен является СКМ. Как с гордостью сообщает Емченко в соцсети, «мы не просто создали специальную «гербовую» сталь, мы еще профинансировали определенные проектировочные и другие подготовительные работы».

В свою очередь, бывший Национальный музей Великой Отечественной войны, уже давно переименованный, но все еще сопротивлявшийся отбитию герба, радостно рапортует о подготовке выставки, посвященной тризубу «как символу в истории Украины под названием «Знак на щите». Открытие проекта состоится одновременно с церемонией открытия «обновленной скульптуры».

Большое событие в деле декоммунизации Украины. И ахметовская пресс-служба упивается моментом: не смогли стать первыми среди лучших — наконец-то получится на миг стать первыми среди худших.

Страна долго шла к этому моменту. Свидетельство присутствия более развитой цивилизации страшно раздражало тех, кто решил очистить пространство от любых упоминаний о советском прошлом. Но если оторвать табличку или разбить экскаватором бетонного солдата на братской могиле получалось легко, то Баба представляла собой явление, на фоне которого патриот неизменно выглядел тараканом.

Скульптура «Родина-мать», создание которой было одобрено в 1973 году, была первой в мире масштабной цельносварной металлической конструкцией. Ее фундамент — почти 18-метровый бетонный колодец, из которого на высоту 42 м поднимается центральный несущий столб. Вокруг него выстроен внутренний металлический каркас, обшитый листами из специально сваренной в Запорожье нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и размером 50 на 50 см. Их скрепили воедино специалисты Института электросварки имени Патона, причем общая длина швов сварки превысила 30 км.

Несмотря на свои огромные размеры, 102-метровая киевская «мамка» весит всего 450 тонн (скажем, масса волгоградской скульптуры из железобетона — 7900 т) и с 1981 года, когда работы были закончены, от вертикали не отклонилась: гарантия — 150 лет. Конструкция должна выдержать землетрясение 9 баллов, чему способствует система виброгашения, выведенная в меч. Поэтому главное, чего боялись декоммунизаторы, что после отбития герба нарушится баланс конструкции.

Впервые официальное обещание разобраться со щитом дал в 2016 году тогдашний глава Института нацпамяти Владимир Вятрович. Но не уточнил когда. Затем его преемник Антон Дробович ныл, что под демонтаж нет решения профильного министерства. Денег тоже не было. Поэтому над Родиной изгалялись в пределах имеющихся возможностей.

Ее наряжали в венок, подсвечивали в цвета национального флага и проецировали на щит тризуб, а в День независимости США расцветили скульптуру звездно-полосатым. Но так только выходило солнце, над величественным Днепром снова сиял советский герб, напоминая всем, откуда они родом и чье наследство бездарно проживают.

Но вот за дело взялись профессионалы.

Твиттер министра инфраструктуры Александра Кубракова Проект замены герба на Родине-матери

13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента, министр культуры Александр Ткаченко запилил «я-надеюсь-последнее» селфи на фоне советского герба, анонсировав его замену гербом Украины до 24 августа. Уже на следующий день в музее (теперь Национальном мемориальном комплексе) был созван брифинг со всеми подрядчиками и донорами, которые сделали красивое фото со сложенными воедино руками.

Исторический кадр: лучшие люди страны объединяются ради того, чтобы ей нагадить.

И вот уже компания «Метинвест» публикует новости о том, как на заводе «Запорожсталь» воссоздали тот самый рецепт металла из 70-х и уже куют новый герб.

«Формула найдена, сталь выплавлена и отправлена подрядчикам для создания тризуба. Если честно, мы уже видели промежуточный результат — то есть стальной герб. И он прекрасен. Теперь следующий вопрос (в первую очередь к нам самим): у нас на руках есть остатки этой уникальной без преувеличение гербовой спецстали. Как превратить эти уникальные стальные куски на донаты для ВСУ?» — спрашивает свою восторженную аудиторию Емченко.

Однако тихую радость крупного бизнеса, не имеющего никаких нормальных перспектив в разрушенной, распроданной и потерявшей самое активное население стране, портят истинные эксперты по любви к Украине. Правильные патриоты активно разгоняют совершенно справедливое замечание, что Родина-мать все равно останется советским памятником с «советским вайбом». И что нельзя переводить на украинский название как «Батьківщина-мати» — это издевательство над мовой, в которой (это уже авторский комментарий) в принципе нет тождественного понятия «Родина».

Что от Ленина этот «символ победобесия» отличается только тем, что он деперсонифицирован. Поэтому можно его перекрасить в синий и желтый, как в недалеком прошлом массово перекрашивались заборы и придорожные сортиры. Выдать за своё, хотя оно никакое не своё и должно быть полностью разрушено. А все бездарно потраченные деньги лучше направить на дроны для армии и не заниматься унижением святого тризуба путем соединения его с абсолютно советской теткой.

По большому счету они правы. Для того чтобы окончательно добиться святой цели построения «украинской Украины», все советское наследие должно быть полностью разрушено. Ведь даже на уровне реализации «исторического проекта» сквозит нездоровый символизм: завод «Запорожсталь» — советский, рецепт стали — советский, люди все родились в советское время и получили советское образование. И вот они собираются вместе в величественном советском музее, чтобы изменить советский проект и сделать вид, что советский монумент превратится в украинский. «Грозно и бесстрашно смотрит в сторону России», как писало одно популярное издание.

А вкладывать все деньги в войну, как того требуют другие лучшие люди страны, означает приближение того счастливого мига, когда Украина будет полностью декоммунизирована, избавлена от наследия оккупации и сможет выкладывать среди руин самые большие в мире тризубы с правильным вайбом. Например, из арбузов или соломы. Жаль только, что крупный украинский бизнес, насосавшийся денег благодаря украденной им советской промышленности, пока не понимает таких простых, но вместе с тем важных вещей.