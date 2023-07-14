Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

В 80-ю годовщину украинского геноцида поляков на Волыни Сейм Польши единогласно принял резолюцию с однозначным осуждением бандеровцев и других украинских националистических формирований.

Иван Шилов ИА Регнум

В документе говорится, что 11 июля 1943 года произошло «кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного лидерами Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призванного привести к уничтожению поляков в юго-восточных краях, в районах Полесья, Люблинщины и Подкарпатья».

В резолюции отмечается, что «в этот день украинские отряды под знамёнами ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нередко поддерживаемые украинским мирным населением, атаковали 99 польских населенных пунктов на территории бывшего Волынского воеводства и убили значительную часть их жителей».

Кроме того, в парламентской резолюции говорится, что польско-украинское примирение «должно включать также признание вины и почтение памяти жертв Второй мировой войны». При этом раскаяние украинской стороны должно быть деятельным. Не ограничиваясь декларациями «необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и поминовение всех жертв геноцида».

Варшава с 2016 года официально считает геноцидом убийство на Волыни, по разным данным, от 50 до 100 тысяч мирных граждан польской национальности. В том же году отдел Института национальной памяти Польши в Люблине обнародовал инструкции Украинской повстанческой армии с призывами в случае необходимости убивать польских женщин и детей. Среди представленных документов были агитационные материалы, в том числе о необходимости «защищать местное украинское население от польских бандитов». Также польские учёные опубликовали отрывок листовки, в которой содержится призыв к украинцам убивать своих польских мужей или жён.

Волынская резня — документально подтверждённое преступление, которое носит геноцидальный характер.

За резню поляков несут ответственность деятели ОУН и УПА, которые на протяжении последних лет возвеличиваются киевскими властями. Прежде всего речь идёт о Степане Бандере — идейном вдохновителе украинских националистических формирований периода Второй мировой войны. В 2007 году во Львове возле бывшего костёла Св. Эльжбеты, построенного польской общиной в начале XX века, был установлен 30-метровый памятник Бандере. Председатель «Союза поляков на Украине» назвал строительство этого монумента провокацией.

Ещё шесть лет назад лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» и нынешний вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский рассказывал в интервью польским журналистам, что чётко дал понять тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко — с Бандерой Украина в Европу не войдёт. «Мы не можем долгие годы соглашаться с тем, что на Украине создают культ людей, совершивших геноцид против поляков. Хотя и трудно было превзойти немцев в жестокости, но они их превзошли», — заявил тогда Качиньский.

О преступлениях бандеровцев прекрасно осведомлены и в других странах Европы.

Так, в 2014 году украинские историки отправили открытое письмо тогдашнему президенту Чехии Милошу Земану. В нём утверждалось, что термин «бандеровцы» использовался лишь коммунистической пропагандой после окончания Второй мировой войны, а сам Бандера не был массовым убийцей.

Виталий Грабар/ИТАР-ТАСС На открытии памятника лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Львов

Земан дал на это жёсткую отповедь: «Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена».

В Америке, где традиционно сильно польское лобби, украинский культ Бандеры также вызывает вопросы. В 2018 году группа членов Конгресса США обратилась к Госдепу с требованием оказать на Украину дипломатическое давление в связи с реабилитацией глав ОУН и УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича. В обращении ОУН и УПА были названы «нацистскими пособниками», которые «несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков и других этнических меньшинств между 1941 и 1945 годами».

При этом геноцидом Волынская резня признана только в Польше, в связи с чем тема преступлений бандеровцев против мирных жителей не получила до сих пор должной оценки на международном уровне.

Как представляется, морально правильным и политически остроумным было бы решение Государственной думы России признать Волынскую резню украинским геноцидом поляков, как это было сделано в 1995 году в отношении турецкого геноцида армян. Такое же решение по Волыни могла бы принять палата представителей Республики Беларусь. Это запустило бы эффект домино в признании геноцида поляков другими странами.

Помимо вынесения преступлений бандеровцев на международный уровень, такое решение российского парламента спутало бы карты официальной Варшаве, которая сегодня занимает предельно русофобскую позицию в украинском вопросе. Нет сомнений, что гуманистический жест Москвы на фоне продвигаемого киевским режимом бандеровского нарратива внёс бы смятение в польское общество и политический класс и подточил бы единый фронт поддержки Украины.

Это было бы особенно эффективно в преддверии кампании по выборам в польский парламент, которая начнётся уже скоро.

Правящая партия «Право и справедливость» делает в ней ставку на раздувание антирусских настроений, и решение Госдумы дало бы оппозиции в лице либеральной «Гражданской платформы» или националистической «Конфедерации» прекрасный козырь для оппонирования действующей власти с умеренно пророссийских позиций.

В Польше в последнее время часто говорят о заключении в будущем польско-украинской унии. Однако ахиллесовой пятой этого проекта является разная историческая память в Польше и на Украине. История взаимоотношений поляков и украинцев полна спорных драматических событий, и обе стороны не готовы идти на компромисс в отстаивании своего видения прошлого. На этом Россия может весьма успешно сыграть, если будет действовать тонко и нетривиально.