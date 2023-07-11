Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Такое происходит всегда, и поэтому после своих откровений о Львове и его жителях блогер Анастасия Нагиева удалила аккаунты в соцсетях, а её судьба неизвестна. Домашний адрес в Коростене появился в общем доступе уже через пару дней.

Иван Шилов ИА Регнум

Она действительно стала известной.

Отрывок онлайн-общения с подписчиками, где Настя, потягивая что-то красное из стакана, выразила достаточно распространенное мнение «Львов надо чаще бомбить», разлетелся десятками репостов, и под каждым — простыня комментариев. Общий рефрен — сочувствие львовянам, которым вскоре действительно крепко «прилетело»; рассуждения о том, что никому не стоит страдать, а тем более прекрасному Львову; осуждение негодяев, которые наверняка сочувствуют России и являются скрытыми врагами.

Но даже среди этого рафинированного единства тут и там вылезают неполиткорректные высказывания о том, что блогер Нагиева — молодец, поскольку тяжесть войны и обстрелов вывозит на себе Восток. Что чем больше ракет достанется Львову и Тернополю, где почти вообще ничего не происходит, тем меньше пострадают «нормальные города». Что Анастасия, может, и перегнула палку, да только всем известно, как львовяне сдавали беженцам квартиры от 20 тыс. гривен, а «сами сидят в Польше и Германии». И даже что «Украина никогда не была единой. Лучше было сразу поделиться, то бы и войны не было…»

Формат анонимных комментов, пожалуй, единственный способ хоть как-то высказать мнение, идущее вразрез с официальным.

А девушка-блогер на колхозной мове с матюками тонко чувствует социальную динамику. И озвучила лишь то, что говорят вокруг неё: «Всем пора п… получать, а не только нам прилеты ловить. А Львов не ловит. А то львовяне живут прежней жизнью, а надо, чтобы им был прилет в огород, и они поняли, что война не закончилась. Не надо жить, как раньше, и … ложить на военных».

Надо сказать, что многие из тех, кто откушал галицкого гостеприимства в течение прошлого года, тему «единой страны» закрыли для себя навсегда. Общительный Витя, на днях подвозивший на длинное расстояние барышню из Запорожья, рассказывает, что обсуждению львовян была посвящена целая глава: попутчица, как и многие, пыталась устроиться во Львове, но в итоге переехала в Киев, где хоть и опаснее, но никто не морочит голову. А Андрей с женой и сыном в марте–апреле прошлого года посидел в Тернополе, но когда там начали ходить по квартирам и выписывать переселенцам повестки, решил вернуться в обожженный, но спокойный Ирпень.

Среди моих знакомых еще несколько людей прошли тот же путь, в итоге одна в Европе, другой в Киеве, а третий с семьей еще чего-то ждет. И хотя кто-то из них перешел на украинский язык в знак протеста против ситуации, жителей Ивано-Франковска, Тернополя, Львова называют «эти». Есть «мы», а есть «эти». Хамовитые и агрессивные хозяева страны, которые не преминут унизить, потыкать мордой, показать своё превосходство и исключительность. Соль земли, элита нации, борцы за свободу, эталонные украинцы, на которых нужно равняться всем, и всюду несущие свой исторический и политический миф — никак иначе и никогда по-другому.

Чтобы в полной мере осознать это, потребовались неисчислимые бедствия, у истоков которых как раз и стоят непримиримые «борцы за Украину», чьей целью и мечтой была очистительная война с Россией, в огне которой «куется нация». Но осознание этого — следующая ступень просветления.

А пока граждане Украины осознают то, что еще в 2013 году (и по все последующие) повсюду толкал певец галицкого духа, видный львовский журналист Остап Дроздов. В одном из ранних манифестов он констатировал: «Разные регионы Украины не знают друг друга, не понимают и не хотят понимать. Да и не должны. Никто никого не должен постигать. Никто ни на кого не должен посягать. Никто никого не должен никого убеждать. Никто никому ничего не должен…».

Кадр из видео Остап Дроздов

Чем дальше, тем сильнее он нагнетал, что взаимное неприятие ментальностей настолько глубоко, что уживается в одной стране «только благодаря отсутствию повседневного контакта между собой». Люди с Востока и Запада ездили друг к другу как туристы, как в другую страну. И познавая друг друга, только еще больше цементировали свою основополагающую инаковость и несочетаемость.

Как истинный поборник чистоты своего отдельного народа, этот и ему подобные призывали отделить язву Юго-Востока и гангрену Крыма от здорового тела Галичины. Как минимум в формате федерализации. Разрегулировать два непримиримых мира. Собственно, как и его антагонисты из Харькова и Донецка, носившиеся с теми же идеями, только про гангрену Галичины, всученной Украине прихотью товарища Сталина.

Однако страну заставили идти по другому пути, попытавшись физически подавить и уничтожить инаковость той её части, которая галицкому мифу не соответствовала. А людям волей-неволей пришлось стать не туристами, а жить вместе.

И этот опыт оказался невыносимым.

Причем невыносимым настолько, что даже на уровне банальной логики львовяне, стенающие по поводу «террористической атаки» на их прекрасный город, до сих пор не способны увидеть худшие страдания у «східняков». А тем более у «сепаров» или вообще у россиян, к которым неприменим вопрос: «Насколько можно быть циничной мразью, нажимая кнопку пуска ракет? Убивая мирных людей, которые просто спали ночью в своих домах».

Когда бьют по Львову — это преступление. Когда разрушают Донецк — справедливое возмездие. Как и для условных харьковчан или запорожцев, которые «ждали русский мир», а не изначально ковали из себя расово верных украинцев. Поэтому и платить тройную аренду для них вполне справедливо.

Страдать должны все, кроме тех, кто всегда жил правильно. Их нужно избавить от всяческих неудобств, в частности, принудительной необходимости воевать. Поэтому каждые похороны хлопцев с Западной — это шквал публикаций в местных СМИ. А остальных вроде как и не было никогда.

Все это видят. Все это понимают. Но пока это понимание находит выход только в редких мини-драмах. Вот и главный редактор информагенства ZIK Татьяна Вергелес с болью рассказывает в соцсети виденную ей сценку, когда в районе Высокого замка во Львове «женщина с двумя детьми ни за что набросились на другую только за то, что та в узком месте спросила, можно ли пройти. Она истерически оскорбляла Львов и львовян, потому что «вы же здесь хозяева, а мы кто?» Там звучал такой текст, что мы были потрясены».

Она искренне не понимает, кто же «сознательно» стравливает регионы, если януковичей больше нет и всех врагов Украины переловили, как обязательно поймают и мерзкую блогершу Анастасию. Поэтому в ракетных обстрелах Львова явно не хватает информационной составляющей. Им нужно четко и внятно объяснять, не куда целились, а за что целились в принципе. Что прилетела не просто конструкция из металла, пластика и взрывчатки, а наказание. Что Галичина родила эту войну, и Львов вместе с «батькой Бандерой» её родной отец.

Поэтому взрывы, пожары, гибель людей — исполнившаяся мечта, только пришедшая, наконец, в правильное место. За каждый обстрел мирных городов России далеко от линии фронта отвечать будут те, кто их больше всего требовал, визжа от радости в своих соцсеточках. А разрегулирование двух миров, раз уж ему не дали случиться мирным путем, уже случится через страдания. Но чем скорее это произойдет — тем меньшими они будут. В том числе и для Львова, которому мало кто сочувствует.