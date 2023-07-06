Все последние недели россиян и весь мир убеждают в том, что Запорожская АЭС вот-вот взлетит на воздух. Причем убеждает как потенциальный террорист (то есть Украина), так и Европа, которая одновременно спонсирует этого террориста и является при этом одной из жертв потенциального теракта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ночь с 4 на 5 июля в России прошла, мягко говоря, неспокойно. Всему виной опасения, что Украина может реализовать свою угрозу — либо взорвать, либо серьезно повредить Запорожскую АЭС. «5 июля буквально ночью, в тёмное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию», — заявил 4 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

В результате атаки не произошло — по слухам, из-за серии звонков киевскому руководству со стороны различных лидеров стран — членов ЕС и европейских чиновников, не желавших, чтобы их страну накрывало ядерным облаком. Проигнорировать звонки своих спонсоров, поставляющих ему деньги и оружие, глава киевского режима не смог.

Однако отбой теракта не означает отказ Киева от информационной кампании по раздуванию угрозы. На Украине всё так же говорят о возможности подрыва станции (естественно, исполнителем подрыва называется российская сторона), проводят различные учения по нейтрализации последствий подрыва. Более того, европейские СМИ тут продолжают ретранслировать ядерные мифы украинской пропаганды.

И в этой связи возникает два вопроса. Первый — зачем Украина занимается ядерным шантажом, постоянно муссируя тему теракта на АЭС? Второй — зачем Европа играет в эти ядерные игры, поддерживая киевские игры и в то же время рискуя получить реальный взрыв возле своих границ?

Перед Киевом стоит несколько задач. Условная программа-оптимум — это создать ситуацию этакого «принципа гарантированного ответного уничтожения» на минималках. Дело в том, что в период Холодной войны мир поддерживался именно за счет этого принципа. Каждая сторона понимала невозможность победы (в том числе за счет ядерного удара) над другой стороной просто потому, что та могла нанести ей неприемлемый ущерб. Именно поэтому Советский Союз не нападал на США, и именно поэтому сейчас США не нападают на Северную Корею.

У Украины ядерного оружия нет, но есть возможность нанести этот неприемлемый ущерб за счет ядерного терроризма, то есть заражения огромной российской территории. Да, тут помимо возможности нужна еще и вера оппонента в твою готовность нанести этот удар — но с этим у Киева проблем нет.

Недавнее уничтожение украинской стороной Каховской ГЭС, нанесшее серьезнейший вред региональной экологии, показало, что киевский режим вполне способен на радикальные бесчеловечные шаги. А значит, по мнению этого режима, Москва должна испугаться и отказаться от планов по собственному масштабному наступлению. Должна сесть за стол переговоров с ядерными террористами и как минимум гарантировать выживание этого террористического режима.

Программа-максимум — это за счет ядерного шантажа добиться не только собственного выживания, не только отказа Москвы от наступательных операций, но и вынудить Россию пойти на территориальные уступки. В частности, передать под контроль киевского режима Запорожскую АЭС.

Эту схему киевский режим в 2022 году пытался провернуть при помощи МАГАТЭ — сначала обстреливал станцию, а затем международные чиновники выдвигали идею ее демилитаризации. И если бы Москва согласилась, то сразу же после вывода оттуда российских подразделений и передачи станции под контроль МАГАТЭ ее бы заняли украинские военные.

Наконец, программа-минимум — это шантаж не России (которая на него не поддается), а западных союзников. Киевский режим дает понять, что Западу, который всё больше и больше задумывается, насколько эффективны его финансовые и политические инвестиции в Украину, не стоит отказываться от поддержки режима. Что режим, если с ним не говорить и если его не подкармливать, вполне готов устроить ядерный теракт. Что режиму, строго говоря, не важны жизни и здоровье не только «русских агрессоров», но и европейских спонсоров.

Европа всё это понимает, отчасти поэтому и подкармливает. Но зачем тогда европейские СМИ и некоторые политики помогают киевскому режиму разгонять истории вокруг готовность якобы России взорвать АЭС? По всей видимости, ради эффекта демонизации и мобилизации.

ИА REGNUM Запорожская АЭС

Дело в том, что западные лидеры вложили колоссальное количество средств в очернение глобального образа России. Пытались представить Москву варварской агрессивной страной, выступающей против всего человеческого и цивилизованного. Однако на сегодняшний день эта кампания привела лишь к частичному успеху.

Опросы действительно показали серьезное падение симпатий к России, но лишь в странах западной коалиции. В государствах же Глобального Юга к Москве относятся либо нейтрально, либо позитивно. Их абсолютно не трогают западные «правозащитные», «либеральные» или «демократические» нарративы. А вот ядерный нарратив вполне может оказать на них влияние.

Не случайно одним из главных факторов, не позволяющих России использовать тактическое ядерное оружие на Украине, называют именно позицию Глобального Юга — Африка, Азия и Латинская Америка (в массе своей не имеющие собственной ядерной бомбы) опасаются, что использование любого ядерного оружия на Украине выпустит в постъядерном мире джинна из бутылки. Станет опаснейшим прецедентом.

Мобилизация же нужна Западу для внутреннего потребления. Да, имидж России в глазах европейских жителей пострадал — но сейчас страдает и украинский. Собственный экономический кризис, неадекватное поведение киевского режима, российские победы — всё это заставляет европейских политиков и простых жителей всё больше и больше сомневаться в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

Безосновательные аргументы о том, что «Россия собирается идти до Берлина», их не впечатляют, поэтому нужно каким-то образом доказать, что российская власть несет реальную экзистенциальную угрозу для Европы. Поэтому и был подхвачен украинский нарратив о том, что Москва, мол, угрожает взорвать Запорожскую АЭС.

Да, Европа тут играет с огнем. Да, она ретранслирует пропаганду ядерного террориста, который пытается переложить вину за свой терроризм на потенциальную жертву — и в то же время пытается не допустить этого теракта. Однако что еще остается европейским лидерам? Признать, что они все эти полтора года открыто спонсировали войну террористической организации против российского государства? На это никто из лидеров стран — членов ЕС пойти не готов. По крайней мере, пока.