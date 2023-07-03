Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

Белоруссия — единственная страна на постсоветском пространстве, где дата Дня независимости никак не связана с распадом СССР или падением Российской империи. Главный государственный праздник белорусы отмечают 3 июля — в день освобождения Минска от гитлеровских оккупантов. Решение об этом было принято на референдуме 1996 года, за него высказалось 88% проголосовавших граждан.

Иван Шилов ИА Регнум

Белорусская оппозиция не признаёт официальный День независимости, у неё есть свой главный праздник — День воли, который отмечается 25 марта, в годовщину провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики (БНР). К аналогичным датам приурочены главные государственные праздники в странах Прибалтики и Грузии.

Чтобы понять суть проекта «БНР», достаточно прочитать несколько строк Третьей уставной грамоты, принятой в тот самый день 25 марта: «Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, скидываем с родного края последнее ярмо государственной зависимости, которое насилием накинули русские цари на наш свободный и независимый край».

Сегодня сложно себе представить какое бы то ни было единство сторонников празднования 3 июля и 25 марта. Однако в 2018-м, в год столетия БНР, предпринимались попытки примирения власти и оппозиции на исторической почве.

Мингорисполком разрешил на День воли митинг и концерт в центре белорусской столицы, а также освободил организаторов от оплаты услуг по охране общественного порядка, дежурства скорой помощи и уборки территории после мероприятия. Это при том, что в предыдущие годы 25 марта было красным днём оппозиционного календаря, когда силовики разгоняли враждебно настроенных к власти манифестантов.

В преддверии столетнего юбилея БНР в минском Национальном историческом музее была открыта выставка «1918: БНР — Идея. Край. Государство (Шаг к Независимости)». В Институте истории Национальной академии наук Белоруссии прошла конференция «Белорусская Народная Республика в истории белорусской национальной государственности», в ходе которой был озвучен крайне сомнительный тезис о том, что Белорусская Советская Социалистическая Республика — правопреемница буржуазной БНР. Кроме того, в минском парке Янки Купалы торжественно установили памятный камень, посвящённый видному деятелю БНР Антону Луцкевичу и его брату.

Все эти мероприятия не могли бы состояться без одобрения высшего руководства республики, однако сам Александр Лукашенко в тот год высказывался о БНР довольно осторожно. С одной стороны, он призвал «не судить строго» руководителей БНР, написавших верноподданническое письмо немецкому кайзеру, с другой — заявил, что это «не совсем хорошая страница» в истории Белоруссии и гордиться этим не надо.

Видимо, Лукашенко чувствовал, что заигрывание с почитателями БНР, к которому президента подталкивал тогдашний министр иностранных дел Владимир Макей, не принесёт ничего хорошего.

И действительно, ставка на 25 марта не сыграла. Уже в 2021 году День воли был частью протестов, организованных сторонниками экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Весьма показательна также судьба организаторов празднования столетнего юбилея БНР в центре Минска: блогер Эдуард Пальчис и бизнесмен Павел Белоус отбывают сейчас 13-летние сроки в колонии, а гражданский активист Антон Мотолько скрывается от правосудия в Польше. Все они активно участвовали в попытке госпереворота в 2020 году.

Отдельно стоит отметить, что в 2018-м минские власти разрешили использование участниками Дня воли того самого бело-красно-белого флага БНР, который в 2020-м стал символом выступлений против Лукашенко и сегодня находится под негласным запретом.

Это далеко не единственный эпизод, когда руководство Белоруссии пыталось легитимировать символику своих оппонентов. Так, в том же 2018 году в Брестской области был торжественно открыт памятник польскому мятежнику Тадеушу Костюшко. На церемонии открытия присутствовали как белорусские официальные лица, так и активисты под бело-красно-белыми флагами, которых всего через два года государственные СМИ будут презрительно называть «змагарами».

Виктор Драчев/ТАСС Мероприятие по случаю 100-летия Белорусской Народной Республики (БНР)

Хотя Костюшко не имеет никакого отношения к белорусскому народу, в 2015 году на сайте министерства обороны Белоруссии портрет пана Тадеуша был размещён в разделе «Наши герои». Когда на этот факт обратили внимание российские СМИ, указанный раздел был убран с сайта минобороны. Попытки записать в «свои» предпринимались белорусскими властями также в отношении другого поляка, бунтовавшего против России, — Винсента Калиновского.

В 2019 году Александр Лукашенко назвал его «нашим человеком, гражданином нашего государства». Спустя три года после этих слов именем Калиновского будет названо вооружённое формирование, которое не только воюет на стороне киевского режима, но и угрожает вторжением в Белоруссию с целью осуществления государственного переворота.

Сегодня отношение белорусской власти к Калиновскому совсем другое — недавно СМИ сообщили, что при реконструкции корпуса исторического факультета Белорусского государственного университета было уничтожено декоративное панно с его изображением.

Таким образом, события последних трёх лет показали, что в Белоруссии есть две нации — со своими историческими нарративами, пантеонами героев и символами. Для «красно-зелёных» белорусов конституирующим нацию историческим событием является победа в Великой Отечественной войне, для «бело-красно-белых» — провозглашение Белорусской Народной Республики. Поэтому у каждой нации свой День независимости.

Опытным путём выяснилось, что слить «красно-зелёных» и «бело-красно-белых» в одну нацию невозможно. За историческим самосознанием стоят геополитический, языковой и ментальный факторы, создающие пропасть между теми, кто отмечает главный государственный праздник 3 июля, и теми, кто празднует День воли.

Первые выступают за интеграцию с Россией, говорят на русском языке и ценят сильное государство, вторые — настроены на евроинтеграцию, пытаются говорить на «мове» и отводят государству скромное место в общественной жизни.

Как представляется, предпринимаемые до 2020 года попытки белорусской власти апроприировать некоторые символы и нарративы своих оппонентов связаны с желанием углубить и расширить собственную историческую мифологию, которая сильно сфокусирована на советском периоде.

Возможно, после фиаско этих попыток Александр Лукашенко направит поиски дополнительной исторической легитимности в другом направлении: не отказываясь от советского наследия, обратит внимание на славный период нахождения белорусских земель в составе Российской империи и Древнерусского государства.