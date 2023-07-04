Любовь Соболь*, бывшая соратница приснопамятного Навального**, которая приложила немало сил к деструктивной деятельности ФБК***, а ныне беглая «оппозиционерка», стремительно сошла с дистанции в борьбе за прекрасную Россию будущего. Размашистым драматическим постом ее коллега Мария Певчих*, гражданка Великобритании, которая сейчас управляет экс-ФБК, наконец-то списала Любу со счетов.

Иван Шилов ИА Регнум

Пару абзацев она пыталась изображать искреннюю озабоченность (получалось не очень), красочно расписывала, что Соболь действительно психически нездорова и это очень серьезно, а закончила тем, что «только сам человек может вытащить себя из этого, буквально за волосы. Путем долгой и последовательной работы над собственным здоровьем».

Знаете, мне искренне трудно хоть немного сочувствовать людям, подобным Любе. Но это тот случай, когда даже мне ее стало искренне жаль.

Спич Марии Певчих — это красочная иллюстрация «с такими друзьями врагов не надо». В каком смысле, «только сам человек может вытащить себя из этого»?! Каким образом человек, у которого, по всей видимости, манифестация шизофрении в острой фазе, может вытащить себя из этого ада сам?

И вот это, увы, наглядный пример всем будущим «оппозиционеркам», как при первой же серьезной проблеме система «российской прогрессивной либеральной общественности» пережует и выплюнет человека.

А ведь самое отвратительное здесь то, что они изначально выбирают именно таких людей — либо озлобленных на весь мир (вроде человека с очень тяжелой инвалидностью, известного в твиттере как аккаунт «Сталингулаг»), либо молодых и глупых (как печально известная Софья Сапега), либо склонных ко всякого рода обсессиям, как Любовь.

«У меня бывали большие стрессы, нагрузки по работе. Я трудоголик, иногда просто изматываю себя физически и морально», — когда-то рассказывала о себе Соболь.

И ведь звоночки о том, что с человеком явно что-то не так, были очень давно.

Чего стоят странные выходки Любы в Мосгоризбиркоме, откуда полиции удалось извлечь ее только с диваном. Или история о Константине Кудрявцеве, человеке, которого Навальный обвинил в своем якобы отравлении. После этого Люба в буквальном смысле преследовала человека, силой проникла в квартиру, которую считала принадлежащей Константину. Тогда тоже остановить ее смогла только полиция.

Пресс-служба Перовского районного суда/ТАСС Судебное заседание по делу Соболь о проникновении в чужое жилище

Естественно, все это она делала по просьбе «соратников по борьбе», которые явно были в курсе того, на что она способна в своих пограничных состояниях. И умело этим пользовались, пока им было это выгодно. К чему это привело — мы сейчас наблюдаем.

Первые признаки сумасшествия появились пару месяцев назад — когда Люба выдала серию абсолютно шизофренических текстов в своем аккаунте в твиттере.

Казалось бы, уже тогда ее «коллегам» стоило братить внимание на то, что человеку реально плохо. Что человек банально не справляется со всем, во что ее втравили. Не справляется с тем, что Леня, прости господи, Волков* просто выдавил ее из всех возможных структур борцов за все хорошее против всего плохого, а, соответственно, лишил любого дохода. И явно сделал это не просто так. А именно потому, что они уже тогда знали, что Соболь сходит с ума.

И вот женщина, явно нездоровая психически, оказывается в эмиграции, в чужой стране, с порушенной карьерой и отсутствием дохода. И ведь теперь не кажется странным, что она так стремительно съехала с катушек, правда?

И все это произошло совсем не случайно.

К этому планомерно ее привели люди, которых она наверняка считала друзьями и единомышленниками. А они ее — нет. Они ее просто использовали. Причем не просто ее, а именно ее психические девиации. И явно делали это осознанно.

А когда безумие стало выливаться в публичное пространство в твиттере — верная соратница Анна Ведута*, как впоследствии и написала сама Любовь «напоила алкоголем и таблетками для сна» и просто отобрала ноутбук.

А когда ее девиации вышли за рамки их нужд и стали играть против них — просто выкинули, как старую беззубую собаку, умирать на улице. Немного поскорбели вслед в своих соцсетях, что мол, какое горе! Но что мы можем сделать?

Та же Ведута, которая непосредственно приложила к этому руку, репостнула пост Певчих о том, что Любе стоит справиться с бедой самостоятельно, и попросила оставить ее в покое. И, судя по всему, была такова.

Еще один «верный друг» Олег Кашин* так и вовсе сопроводил пост озабоченности другого товарища Алексея Венедиктова* саркастичным «доктор сказал в морг».

Наблюдая нарастающее безумие Соболь в соцсетях, можно сделать вывод, что «стая друзей» сделала все, что могла, — лечили алкоголем и таблетками, пытались ограничить доступ в публичное пространство и писали твиты озабоченности. В общем, чем могли — помогли. И умыли руки.

А ведь просто надо поместить человека в клинику. Прямо сейчас. А лучше было сделать это еще вчера, когда появились первые звоночки безумия! Деньги у той же Певчих на это явно есть — британцы отлично платят своим агентам.

Но Люба просто больше не нужна. Она была нужна, когда был нужен послушный клоун, готовый кидаться на любую амбразуру по первой команде. А теперь она просто отработанный материал.

Знаете, это тот случай, когда я не буду пинать поверженного врага. Да, Любовь Соболь враг России, это безусловно. Но наша сила — в милосердии. Потому что, если вдуматься в эту историю чуть глубже, чем безумные твиты Любови, — эта история о чрезвычайной жестокости, подлости и равнодушии.

Именно поэтому все эти «революционеры» никогда не поймут нас, а мы не примем их. Потому что то, что они сделали с Соболь, — это страшно и горько. И страшно представить, что с ней будет дальше — безумной, без денег, в чужой стране, где она не нужна ни единой живой душе, потому что больше не может исполнять роль безумной Моськи, которая лает на Слона.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** внесён в перечень террористов и экстремистов

*** признан экстремистской организацией и иностранным агентом