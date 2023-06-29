Стокгольм принес национальные интересы своей страны и цивилизационные интересы коллективного Запада в жертву ради права своих граждан заниматься мракобесием. И главным бенефициаром этой жертвы стала Россия.

Иван Шилов ИА Регнум

В Швеции появилась новая народная традиция — осквернение Корана. Очередное — и далеко не последнее — действо произошло 28 июня. В священный для мусульман праздник — Курбан-Байрам, возле одной из стокгольмских мечетей.

Российские СМИ пишут о том, что священную для мусульман книгу сожгли. Однако вдобавок к этому активист (Салван Момика, пять лет назад приехавший из Ирака и получивший шведское гражданство как беженец) еще и вытер ее страницами свои ботинки, а также положил в книгу кусок бекона. По сути, свиного сала, которое для мусульман является запретной едой.

«Эта книга должна быть запрещена во всём мире. Она несет угрозу для демократии, этики, человеческих ценностей и прав, а также прав женщин», — объяснил он свою позицию. Забывая о том, что настоящая демократия как раз признает право на культурную диверсификацию, этика предполагает право на веру, а права человека (в том числе и людей женского пола) не могут нарушаться традициями, которые этот самый человек решает соблюдать по собственному желанию.

Проблема усугублялась и тем, что Салван Момика сжег Коран не только потому, что захотел, но и потому, что ему разрешили это сделать власти страны. Дело в том, что полицейские еще в феврале не позволили двум гражданам (частному лицу и представителю одной из общественных организаций) сжечь Коран перед посольствами Ирака и Турции.

Однако данные граждане пошли в суд, и в середине июня судьи вынесли решение о том, что эти запреты незаконны. Что они нарушают право на самовыражение. Что человек может уведомить полицию о акте сожжения, и если он при этом соблюдает законодательство (например, запрет на разведение открытого огня из-за бушующих в стране пожаров), то карать его не за что.

Шведская полиция заявила, что «риски, возникающие из-за сожжения, не могут, с учетом нынешнего законодательства, привести к решению отказать в праве сожжения». И в данной ситуации позиция шведского правительства, озвученная премьер-министром Ульфом Кристерссоном, очень проста — «это законно, но нецелесообразно».

По сути, история с разрешением на сожжение Корана является одним из отражений нового общезападного тренда — ультралиберализма. Проще говоря, возведения в абсолют личных свобод человека (того же права на самовыражение) и ликвидации самого понимания общественной морали. Отказа от принципа взаимного уважения и толерантности к чужой вере (Коран ведь для мусульман не просто книга, а воплощение божественного слова), от базовых демократических понятий. Ну и, конечно же, приоритета ультралиберальных ценностей над таким сакральным понятием, как национальный интерес, — чем и может сейчас воспользоваться Москва.

Первая российская выгода уже очевидна — разрешение на сожжение Корана еще дальше отодвинуло Швецию от членства в НАТО. Членства, которое позиционировалось Западом как грандиозная победа над Владимиром Путиным, как своего рода издевка над российским лидером (мол, Путин начал СВО для Украины для недопущения расширения Альянса, а по факту это расширение и получил).

Турция, до сих пор не ратифицировавшая протокол о шведском вступлении из-за политических противоречий со Стокгольмом, сейчас расценила сожжение святой для мусульман книги как еще одно оскорбление. Причем оскорбление не от активиста, а именно от шведского государства.

Реджеп Эрдоган уже предупреждал, что если шведские власти не будут уважать Коран, то Анкара не пустит их в НАТО. «Недопустимо разрешать эти антиисламские действия под предлогом свободы слова. Закрывать глаза на такие гнусные действия — значит быть соучастником в них», — прокомментировал нынешнее сожжение глава турецкого МИД Хакан Фидан.

И теперь вступление Швеции в НАТО оттягивается еще на неопределенный срок. Даже если бы турецкие власти хотели ратифицировать протокол о вступлении (а они не хотят), то этого бы им не позволило сделать озлобленное турецкое население. А Эрдоган всегда учитывал мнение своих избирателей.

И это лишь часть российских выгод. Гораздо больше бонусов Россия получит в случае выхода конфликта с турецко-шведского на цивилизационный уровень.

Дело в том, что нынешний российско-западный конфликт имеет множество измерений, множество фронтов. И одним из них является борьба за симпатии глобального Юга. За то, на чьей стороне в нынешнем конфликте будут государства Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Гавриил Григоров/РАИ Нвости Президент РФ Владимир Путин во время посещения древнейшей в России мечети Джума-мечеть в ходе рабочей поездки в Дагестан. 28.06.2023

У Запада и у России разный подход к этой борьбе. США и ЕС используют политику кнута и пряника. Они принуждают глобальный Юг подчиняться антироссийским санкциям и в то же время пытаются убедить развивающиеся страны в том, что именно Россия является причиной всех нынешних мировых кризисов. Что именно действия России несут угрозу мировой безопасности. Наконец, что в мире происходит столкновение демократий и авторитарных режимов, одним из которых является Москва.

Российские же власти действуют гораздо тоньше — они не пытаются навязать Югу чужие нарративы, а пытаются встроиться в его собственные. Москва тоже говорит о глобальном процессе — вот только не о войне демократий против автократий, а о борьбе угнетенных против угнетателей. Против неоколониализма Запада. За равноправие всех стран в новом многополярном мире. За уважение народов с другой культурой, за глобальную диверсификацию.

Именно в эту борьбу Россия уже встроила свою СВО на Украине. Именно в эту борьбу Москва сейчас встраивает и шведские действия — показывая, что они являются как раз доказательством того самого неоколониализма. Неуважения, презрения к исламу, которое свойственно не только шведам, а всей высокомерной западной культуре. И при этом абсолютно не свойственно российской.

«Это святыня для мусульман, она и для всех других является святыней. Мы знаем, что и в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей. И еще говорят, что это не преступление», — прокомментировал сжигание Корана Владимир Путин в ходе своего визита в Дербент (где ему Коран и подарили). А Дмитрий Володин поручил подготовить целое постановление Госдумы, осуждающее действия Швеции.

Постановление, которое, скорее всего, в исламской части глобального Юга заметят, оценят — и будут за него благодарны. Как морально, так и, возможно, даже материально.