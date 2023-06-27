Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Украинский обыватель жалуется, что о скором взрыве на Запорожской АЭС нагнетают из каждого утюга: «как в феврале прошлого года». Действительно, помимо официальных лиц про «российские грузовики со взрывчаткой», которые якобы уже прибыли на станцию, не написал только ленивый, и нетрудно заметить, что направлено это на западную аудиторию. Включая энергичные восклицания в социальных сетях с одновременным переводом на английский.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

В частности, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил сенсационные сведения британскому изданию The New Statesman: пруд-охладитель завода заминирован российскими войсками, а без охлаждения ядерные реакторы «могут расплавиться в период от десяти часов до 14 дней». Либо, сообщает издание, будет поднято напряжение в линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии «в более короткие сроки».

Единообразие в этом всем соблюдается не очень, поскольку на текущий момент трудно сделать однозначный вывод, что же заминировано: энергоблоки ЗАЭС, дамба пруда, некий неуточненный «охладитель» или другое место. Ведь даже заявление МАГАТЭ о том, что агентству известно о неких минах, установленных с целью обороны станции, было тут же истолковано как «информация подтверждается». Однако еще 22 июня президент Зеленский заявил, что Украина передает «всю имеющуюся информацию и все доказательства» партнерам в Европе, Америке, Китае, Бразилии, Индии, арабском мире, Африке.

Зачем же это России?

По мнению Буданова, все очень просто, ядерная катастрофа призвана остановить успешное наступление ВСУ либо вообще выступить в качестве «превентивной меры». Поэтому украинские СМИ как будто соревнуются, кто разрисует последствия взрыва на ЗАЭС пострашнее, за несколько дней расширив «радиоактивное облако» от 30-километровой зоны вокруг станции до «второго Чернобыля», затем до Турции и даже до Урала. А советник офиса президента Михаил Подоляк обозначил перспективу катастрофы «всеевропейского уровня».

Параллельно в социальных сетях разгорается уже вторая волна истерики, связанная с необходимостью принимать йод. Какой йод, как принимать и сколько — все это суперпопулярная тема: в уличном опросе, проведенном известным педиатром Евгением Комаровским, 90% опрошенных киевлян заявили, что йод пить будут. Таблетки йодида калия в аптеках уже стали страшным дефицитом, а противогазы ГП-5 на интернет-площадках подорожали со 150–200 гривен до 1300–1500 гривен.

Учитывая весь предыдущий опыт, можно уверенно предположить, что украинскому руководству действительно известно о плане теракта на ЗАЭС, под который заранее готовится общественное мнение. Только план это их собственный и осуществлен он может быть иначе. Поскольку конструктивные особенности реакторов ВВЭР-1000 и текущее состояние станции не позволяют устроить «ядерную катастрофу», даже если затащить мины прямо в активную зону реактора.

Во-первых, все энергоблоки остановлены, а это означает, что плавиться там нечему. По данным Института проблем безопасности АЭС НАН Украины, максимальная температура топлива, которое непрерывно охлаждается, составляет порядка 300 градусов. При этом воды в пруде-охладителе хватает, ее уровень, как официально заявляет НАЭК «Энергоатом», стабильный и не зависит от воды из Днепра. Даже если что-то и расплавится, то это будет означать лишь повреждение реактора, который уже нельзя починить.

ИА REGNUM Прогноз возможных последствий радиационной аварии на Запорожской АЭС. Инфографика

Во-вторых, конструктивно энергоблок представляет собой суперзащищенный объект. Реактор находится внутри герметичного «конфайнмента», оболочки из преднапряженного железобетона полутораметровой толщины, который выдерживает землетрясение, внешний и внутренний взрыв. Кроме того, после аварии на АЭС Фукусима на украинских станциях (как и по всему миру) были проведены стресс-тесты, чтобы убедиться в отсутствии возможности взрыва реактора даже при условии утраты энергоснабжения, охлаждающей жидкости и прочих происшествиях.

К слову, подача электричества на ЗАЭС обеспечивается с украинской стороны по 750-киловольтной линии электропередачи «Днепровская», и в своей надежной информации о готовящемся скачке напряжения разведка уже вышла на саму себя.

В-третьих, даже если путем кропотливой и напряженной работы удастся взорвать остановленный реактор ЗАЭС, то гореть там нечему. Реакторы ВВЭР-1000 «водоводяные», в качестве теплоносителя, замедлителя и отражателя нейтронов в них используется совершенно негорючая вода. А урановые таблетки в топливе заключены в металлическую оболочку из циркониевого сплава. Даже технически трудно представить, как все это может превратиться в «радиоактивное облако», в текущем виде медиа-истерика представляет собой классическую чушь для желтой прессы.

РИА Новости Хранилище отходов на Запорожской АЭС

Единственным надежным способом устроить некоторое его подобие — это нанести воздушный удар по станционному хранилищу отработавшего ядерного топлива и радиоактивных материалов (СХОЯТ). Это около сотни бочкоподобных железобетонных контейнеров, стоящих под открытым небом. В случае удачного попадания какие-то из них раскроются и дадут повод для официальной всемирной истерики о взрыве на ЗАЭС. С зоной загрязнения в пределах площадки СХОЯТ, но для взрыва в инфополе это не столько важно.

Характерна в этом смысле рекомендация одного из украинских медиа-ресурсов: «употреблять йод желательно за полчаса до взрыва (100% защита) или в первые минуты после объявления тревоги (вероятность защиты 90%)». То есть о внезапном теракте России всех за полчаса предупредят. Это станет началом массового употребления гражданами Украины препаратов йода, в чем заключается, наверное, главный плюс всей этой истории.

Никакого профилактического действия это не окажет, поскольку период полураспада йода-131 всего восемь дней, а ядерная реакция в блоках ЗАЭС не происходит уже более полугода. Зато может оказать благотворное влияние на здоровье людей. Широко известно, что недостаток йода вызывает ряд тяжелых заболеваний, в частности кретинизм. А он явно проявляется как в конструировании кейса с ядерной катастрофой, так и в реакциях на него украинского общества.

Таким образом, создавая проблему всемирного масштаба, украинцы одновременно создают и почву для своего выздоровления. Как минимум для просветления в мозгах после того, как тысячи людей получат внутренние ожоги от принятия растворенного в воде аптечного йода, раствора «Люголь» и отравления йодидом калия.